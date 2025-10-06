Berlin: eins44 präsentiert neues Menükonzept

­

Jonathan Kartenberg setzt gemeinsam mit den Sterneköchen Tim Tanneberger und Sebastian Leyer ein neues Konzept in seinem Restaurant eins44 in Berlin Neukölln um: kreativ, hochwertig und erschwinglich.

Nach 11 Jahren eins44 verkündete Gastronom Jonathan Kartenberg im April 2025 die Nachricht vom Ende des eins44 in seiner bisherigen Form. Was zunächst aussah wie ein PR-Gag, ist für Kartenberg jedoch viel mehr. Er sagt: „Nach nunmehr 11 Jahren, in denen die Gastronomie mit Lockdowns, Corona-Nachwehen, Inflation und Energiekrise gebeutelt wurde, fühlte ich mein eigenes Konzept nicht mehr.“ Er verordnete sich selbst einen Neuanfang.

So hat Kartenberg in den letzten fünf Monaten sein Restaurant hinterfragt und neu definiert. Kartenberg sagt im Gourmet Report dazu: „Ich habe mich selber nur noch schwer wiedergefunden und nach Argumenten gesucht, warum ich heute in ein Restaurant gehen würde. Mein Fazit: Ich hole mir alte Weggefährten, viel mehr noch Freunde, mit an Bord.“ Mit den Sterneköchen Tim Tanneberger und Sebastian Leyer verspricht Kartenberg nicht nur hohe Qualität und Kreativität, sondern auch Freude an bezahlbarer Gastronomie.

Mit seinem Restaurantleiter Hannes Hinz und den beiden Küchenchefs hat der Gastronom nicht nur seine genaue Vorstellung eines Menüs, sondern auch den Gedanken von Service angepasst. Mit einem festen Menüpreis von 60 Euro netto für fünf Gänge verspricht Kartenberg ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, mit welchem er, unabhängig von Mehrwertsteuer Debatten, anspruchsvolle Küche erlebbar machen und einem breiten Publikum öffnen möchte.

Es ist die Entwicklung aus über 15 Jahren gastronomischer Erfahrung in Berlin und der absoluten Besinnung auf das, was ihm neben dem klassischen Konzept des Irma la Douce gefehlt hat. Während Kartenberg seit Tag eins dort bewusst und unverändert auf à la carte Gerichte setzt, möchte er nun im eins44 seine Idee eines Menüs verwirklichen, welches die kreativen Küchenchefs frei umsetzen. Kartenberg verspricht: „Die Speisen werden zu einem großen Teil direkt aus der Küche heraus serviert und auch sonst wird keine Komponente des Abends dem Zufall überlassen.“

