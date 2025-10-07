Das TITANIC Gendarmenmarkt Berlin startet mit einem kulinarischen Neuanfang: Ab sofort verantwortet Alexander Koppe als Executive Chef die Küche des Hauses.

Alexander Koppe, Titanic Küchenchef

Damit gewinnt das Hotel einen der renommiertesten Berliner Köche, der insbesondere dem Beef Grill Club by Hasir – dem gastronomischen Herzstück – eine neue Handschrift verleihen wird.

Der gebürtige Berliner Alexander Koppe, geboren 1981 in Prenzlauer Berg, begann seine Ausbildung im traditionsreichen Savoy Hotel am Kurfürstendamm und sammelte Erfahrung in renommierten Häusern wie dem Adlon Kempinski, dem Hilton Berlin sowie in Spitzenrestaurants in Travemünde und Husum. 2012 übernahm er die Leitung des Restaurants a.choice im Vienna House Andel’s Berlin, das später als Skykitchen überregional bekannt wurde. Dort erkochte er sich 2014 einen Michelin-Stern – den ersten im Berliner Osten – und verteidigte ihn fast ein Jahrzehnt lang erfolgreich. Weitere Auszeichnungen wie 16 Punkte im Gault Millau, sechs Pfannen im Gusto Guide und der Titel „Berliner Meisterkoch“ unterstreichen seine Spitzenstellung in der deutschen Gastronomie.

Der Beef Grill Club by Hasir im TITANIC Gendarmenmarkt Berlin ist bekannt für seine exklusive Auswahl an Premium-Beef Cuts, die auf dem 800-Grad-Southbend-Grill in der offenen Showküche zubereitet werden. Koppes Philosophie bringt frischen Wind in das Konzept: Er setzt auf sorgfältig ausgewählte Produkte aus Berlin und Deutschland, ergänzt durch internationale Spezialitäten, auf eine puristische Zubereitung, die den Eigengeschmack der Zutaten in den Mittelpunkt stellt, sowie auf einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen nach Nose-to-Tail-Prinzipien. Für die Gäste entsteht ein Erlebnis, das über das reine Essen hinausgeht und alle Sinne anspricht. „Ich möchte den Gästen des Beef Grill Clubs ein Erlebnis bieten, das weit über gutes Essen hinausgeht – ehrlich, raffiniert und mit klarer Handschrift“, erklärt Koppe dem Gourmet Report. Auf der aktuellen Herbstkarte spiegelt sich diese Philosophie bereits wider: Das Dry Aged Rinderfilet in Kräuterkruste kombiniert hochwertiges Fleisch mit Grillgemüse, Auberginenpüree und einem Madeira-Rosmarin-Jus – eine Verbindung aus puristischem Handwerk und herbstlichen Aromen.

Titanic Hotel Gendarmenmarkt

Beim Havelzander mit Burgunder-Schalotten treffen regionale Fischküche, gerösteter Spitzkohl und Kartoffel-Trüffelcrème aufeinander, wodurch saisonale Produkte elegant in Szene gesetzt werden. Beide Gerichte zeigen exemplarisch, wie Koppe seine Handschrift in den Beef Grill Club einbringt: klare Produktqualität, fein abgestimmte Nuancen und ein bewusster Bezug zur Jahreszeit. Darüber hinaus startet das Haus eine Reihe kulinarischer Abende, die das Restaurantprofil zusätzlich schärfen sollen – den Auftakt macht am 17. Oktober 2025 das Event „Rib Eye & Reds“, bei dem edle Cuts und erlesene Rotweine im Mittelpunkt stehen.

Ralph Alsdorf, General Manager TITANIC Gendarmenmarkt Berlin

Mit der Verpflichtung von Alexander Koppe setzt das TITANIC Gendarmenmarkt Berlin ein klares Signal. „Wir sind stolz, einen Koch mit internationaler Strahlkraft und außergewöhnlicher Kreativität für unser Haus gewonnen zu haben. Seine Erfahrung wird die kulinarische Identität unseres Hotels maßgeblich prägen“, so Ralph Alsdorf, Director of Operations at Titanic Hotels und GM des TITANIC Gendarmenmarkt Berlin im Gourmet Report Gespräch.

