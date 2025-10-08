Eberhard Lange hört auf

Nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Hugos Restaurants im InterContinental Berlin übergibt Sternekoch Eberhard Lange (59) Anfang 2026 die Küchenleitung an seinen langjährigen Souschef Johannes Gehrich (35). Das traditionsreiche Gourmetrestaurant in der 14. Etage des InterContinental Berlin, seit 1999 ununterbrochen mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, setzt damit auf Kontinuität.

Eberhard Lange und das Hugos Küchenteam

Eberhard Lange

Eberhard Lange prägte das Hugos seit 2015 als Küchenchef und verteidigte in dieser Zeit Jahr für Jahr erfolgreich den Michelin-Stern. Auf ärztliches Anraten beendet er nun erst einmal seine aktive Kochkarriere. „Es war mir eine große Freude und Ehre, das Hugos über ein Jahrzehnt zu führen und mit meinem Team kulinarische Höhenflüge zu erleben. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, innezuhalten und auf meine Gesundheit zu achten“, so Lange im Gourmet Report Gespräch. Für die Zukunft hat er bewusst noch keine konkreten Projekte geplant. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden Eberhard Lange und Johannes Gehrich von Oktober 2025 bis Januar 2026 Seite an Seite in der Küche stehen. In dieser Zeit erfolgt die schrittweise Übergabe, sodass Gehrich Anfang 2026 offiziell die Rolle des Küchenchefs übernimmt.

Restaurant Hugos Weihnachtsmenu 2023 Hotel Intercontinental

Gehrich ist seit 2016 Teil des Hugos-Teams und stieg vom Chef de Partie bis zum Executive Sous Chef auf. Seit vielen Jahren verantwortet er gemeinsam mit Lange die Menügestaltung und prägte die kulinarische Handschrift des Hauses entscheidend mit. „Ich habe Johannes in Amsterdam kennengelernt, wo wir einige Tage Seite an Seite im InterConti Amsterdam gekocht haben und anschließend fing er ohne Probearbeiten direkt im Hugos an – das habe ich nie bereut“, sagt Lange. „Sein Talent, seine Kreativität und seine Verlässlichkeit haben unser Restaurant über Jahre bereichert. Ich freue mich, dass er jetzt meinen Platz übernimmt.“

Hugos Restaurant Berlin: Reh aus Brandenburg

Gehrich sammelte seine Erfahrungen in renommierten Sternerestaurants wie dem La Rive Restaurant im Amstel Hotel Amsterdam (1 Michelin-Stern), dem Cinco by Paco Pérez in Berlin (1 Michelin-Stern) sowie im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg. In Berlin entwickelte er mit Lange eine Küche, die höchste Qualität mit Nahbarkeit und Leichtigkeit verbindet.

Oktopus mit roter Beete

„Das Hugos ist für mich längst mehr als ein Arbeitsplatz – es ist meine Leidenschaft“, sagt Johannes Gehrich. „Ich möchte die Tradition bewahren und zugleich eigene Akzente setzen. Unser Ziel bleibt es, Gäste mit einer Küche zu begeistern, die Spitzenqualität mit einer entspannten, herzlichen Atmosphäre verbindet.“

Zunge, Hugos

Was ist das Sternerestaurant Hugos für Berliner Feinschmecker?

Das Hugos ist in Berlin das traditionellste Sternerestaurant im klassisch französischen Stil. Hier plärrt der Kellner nicht ins Gespräch, dafür wechselt er das Weinglas bei jedem Wein und ersetzt die Serviette, wenn man auf Toilette geht. Das Essen ist „Haute Cuisine“, perfekt zubereitet aus besten Zutaten aus aller Welt. Hier wird nicht missioniert („die Kartoffel hat der Rudi vom Bio-Acker bei Vollmond geerntet ….), hier wird mit Hingabe gekocht und bedient. Die einen nennen es langweilig. Für die meisten jedoch ist es eine sichere Bank für ein fantastisches Erlebnis. Als Gast merkte man den Wechsel vor über 10 Jahren von Thomas Kammeier zu Eberhard Lange kaum. Hoffen wir, dass auch Johannes Gehrich behutsam vorgeht und auch unter ihm jeder Abend ein einmaliges Erlebnis sein wird! Über das Hugos wird erstaunlich wenig geschrieben. Auch im Gourmet Report. Das Hugos ist kein Aufreger, sondern eine Konstante von fantastischem Essen bei aussergewöhnlichem Service. Und, es ist fast jeden Abend voll. Wir gehen gerne ins Hugos! Auch wenn das Hugos viel Geld kostet (wir zahlen immer selber), fanden wir es nie teuer, da wir das Hugos stets beglückt verlassen haben!

Eberhard Lange und Christian Romanowski

Dem sympathischen Küchenchef, Sternekoch Eberhard Lange, wünschen wir beste Gesundheit und Johannes Gehrich gutes Gelingen! -cr

Perigord Trüffel mit Nudeln Brandenburger Reh, Hugos Berlin Schoko Dessert, Hugos

Das Hugos Restaurant ist seit 1999 durchgängig mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet und zählt zu den beliebtesten Adressen Berlins. In der 14. Etage (eigentlich ist es die 13. Etage, aber die gibt es nicht im Haus) des Inter- Continental Berlin gelegen, bietet es 42 Plätze und einen einzigartigen Panoramablick über Berlin – von der Siegessäule über das Brandenburger Tor bis zum Potsdamer Platz.

Das Hugos im Internet