Nikolaus Platteter ist der neue Küchenchef im Restaurant OPUS, Hotel Imperial Wien

Das renommierte Restaurant OPUS im Hotel Imperial Wien freut sich, einen außergewöhnlichen Neuzugang in seiner kulinarischen Familie begrüßen zu dürfen: Chef de Cuisine Nikolaus Platteter, gebürtig aus Gmunden am Traunsee, bringt internationale Erfahrung, handwerkliche Präzision und kreative Raffinesse in die Wiener Spitzengastronomie.

Küchenchef Nikolaus Platteter (c) Hotel Imperial Wien

Nach Stationen in Portugal und zuletzt als Küchenchef im Schlosshotel Fiss in Tirol, wo er im Januar 2025 für das Gourmetrestaurant Beef Club einen Michelin Stern erkochte, schlägt Nikolaus Platteter nun ein neues Kapitel auf – mitten im Herzen der österreichischen Hauptstadt.

Seine kulinarische Handschrift wurzelt in der klassischen französischen Küche, die er von der Pike auf bei Dieter Koschina in der legendären Vila Joya in Portugal erlernte. Doch Nikolaus Platteter denkt weiter: Mit internationalen Einflüssen, etwa aus Asien, Mexiko oder Spanien, verwandelt er traditionelle Techniken in moderne Geschmackserlebnisse – so zeichnen sich seine Nage auf Tom Kha Gai-Basis oder seine spanische Chorizo-Sauce auf Kalbsfond-Basis durch ihre besondere Finesse aus.

Auf seine Saucen ist Nikolaus Platteter besonders stolz, denen er mit Hingabe und Zeit ihre Tiefe verleiht. „Für bestimmte Zutaten muss man sich Zeit nehmen – das schmeckt man“, sagt er zum Gourmet Report. Seine Menüs sind jung, dynamisch und dennoch klassisch verankert – ganz wie er selbst.

„Ich möchte im OPUS nicht nur kochen, sondern begeistern. Meine Küche soll neugierig machen, überraschen und berühren – mit französischer Eleganz, internationalen Einflüssen und kompromissloser Produktqualität. Jeder Gang ist für mich eine Einladung, das Leben zu feiern – mit Geschmack, Präzision und Leidenschaft.“

Auch Thomas van Opstal, Generaldirektor des Hotel Imperial, zeigt sich gegenüber Gourmet Report begeistert: „Mit Nikolaus Platteter gewinnt das Restaurant OPUS einen herausragenden Küchenchef und Visionär, dessen kreative Energie perfekt zu unserem Haus passt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm ein neues Kapitel in der Geschichte des Hotel Imperial zu schreiben.“

Label Rouge Lachs (c) Hotel Imperial Wien

Seine Inspiration findet Nikolaus Platteter auf Reisen in seine Lieblings-Gourmetmetropolen Bangkok und Stockholm, beim Besuch gehobener Restaurants mit Freunden und Kollegen und beim morgendlichen Lauf entlang der Ringstraße, der ihn fokussiert in den Tag starten lässt.

Mit Nikolaus Platteter beginnt im OPUS eine neue kulinarische Ära – geprägt von Weltoffenheit, handwerklicher Tiefe und echter Begeisterung für das Produkt. Wer hier speist, erlebt nicht nur ein Menü, sondern eine Reise durch Aromen, Kulturen und Emotionen.

https://www.restaurant-opus.at