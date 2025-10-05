Michelin Estland

Die estnische Gastronomie hat international ihren Platz gefunden. Der Michelin Guide Estland 2025 listet in diesem Jahr 43 Restaurants, ein Rekord für das kleine baltische Land.

Mit insgesamt neun Neuzugängen, darunter Häuser mit Michelin-Sternen, Bib Gourmand- und Grünen Stern-Auszeichnungen, zeigt Estland, wie stark regionale Verwurzelung und internationale Avantgarde miteinander verschmelzen können.

Ein kulinarischer Sternenhimmel am Baltikum

Ganz vorne im Ranking stehen die beiden Sterne-Restaurants des Landes. 180° by Matthias Diether in Tallinn bleibt das Maß der Dinge: Als einziges estnisches Restaurant mit zwei Michelin-Sternen begeistert es durch raffinierte Menüs, urbane Eleganz und einen entspannten Rahmen mit Blick über das Hafenviertel Noblessner. Der deutsche Küchenchef Matthias Diether inszeniert dort eine gehobene Küche, die internationale Techniken mit regionaler Produktqualität verbindet.

Ebenfalls mit einem Stern geehrt ist das NOA Chef’s Hall im Stadtteil Pirita. Mit direktem Blick auf den Finnischen Meerbusen entfaltet sich hier ein degustatives Acht-Gänge-Erlebnis. Saisonale Produkte wie Rhabarber oder Sanddorn, typisch für die estnische Küche, erhalten in der hochfeinen Umsetzung internationalen Glanz.

Essen aus Estland

Nachhaltigkeit mit Grüner Stern-Auszeichnung

Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt Estland Maßstäbe. Drei Häuser dürfen sich über den Grünen Stern für besonderes Engagement im Bereich Umwelt- und Ressourcenschonung freuen.

Im Fotografiska im Szeneviertel Telliskivi wird das Prinzip „From nose to tail & root to flower“ auf kreative Weise umgesetzt. Alles von der Pflanze oder dem Tier wird verwertet, wobei der Fokus stark auf pflanzlichen Zutaten liegt.

Im Kolm Sõsarat, geführt von drei Schwestern am Rand des Nationalparks Karula, stammen die Zutaten direkt aus dem eigenen Hof, Garten oder dem nahen Wald. Tradition, Regionalität und Familienrezepte bestimmen den Charakter.

Neu auf der Liste: Hiis, ein Restaurant mit gerade einmal sechs Tischen in einer alten Hofstelle nahe Tallinn. Küchenchef Daanius Aas, 2023 als „Michelin Young Chef“ ausgezeichnet, beschränkt den Service bewusst auf drei Abende pro Woche – Exklusivität und radikale Regionalität gehören zum Konzept.

Bib Gourmand – Qualität für Genießer mit Augenmaß

Kulinarische Höhenflüge sind in Estland nicht nur der Haute Cuisine vorbehalten. Gleich acht Restaurants tragen jetzt die begehrte Bib Gourmand-Auszeichnung, die eine hervorragende Preis-Leistungs-Relation würdigt.

Neu dabei ist UMA, ein modernes asiatisch inspiriertes Konzept mit Sharing Plates im Herzen Tallinns. Auch Klassiker wie Härg (Steaks und Grill), Lore Bistroo (kosmopolitisch inspiriert) oder Mantel ja Korsten (mit mediterraner Note) sind vertreten. Ergänzt wird die Liste durch Tuljak, ein Retro-Lokal mit baltischem Twist; NOA, die entspannte Schwester des Sterne-Restaurants; sowie Fellin in Viljandi – das einzige Bib Gourmand-Restaurant außerhalb der Hauptstadt.

Breite kulinarische Vielfalt

Über die Sterne und Auszeichnungen hinaus stehen 34 weitere Häuser auf der Empfehlungsliste der Michelin-Inspektoren. Die Bandbreite reicht von japanischer Finesse bei Koyo über kantonesische Spezialitäten im Shangi Shi bis hin zu italienischer Raffinesse in der Osteria il Cru.

Doch auch die traditionelle estnische Küche wird mit feiner Hand weiterentwickelt: Wicca in Laulasmaa, Joyce in Tartu oder Alexander auf der Insel Muhu sind nur einige Beispiele für eine authentische Küche, die lokale Rezepte in eine zeitgenössische Form überträgt.

Fazit: Estland überrascht Feinschmecker

Mit nur 1,3 Millionen Einwohnern präsentiert sich Estland 2025 als kulinarische Destination im Baltikum. Von sternegekrönten Fine-Dining-Erlebnissen über kreative Nachhaltigkeitskonzepte bis hin zu preiswerten Bib Gourmand-Adressen bietet das Land eine Gourmet-Landschaft, die Authentizität, Qualität und Weltoffenheit verbindet.

https://www.180degrees.ee

https://visitestonia.com/en/what-to-do/top-restaurants-serving-traditional-estonian-food

