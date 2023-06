Wir haben die gesamte Liste des „Michelin Guide Estland 2023“. Die Spitzenrestaurants des Landes setzen mit ihrer Qualität neue Maßstäbe im Land.

Matthias Diether, hier mit Lieblingsmessern am Berliner Arbeitsplatz, dem Hotel Palace

Die estnische Küche, geprägt von einer tief verwurzelten Tradition und der Fülle sauberer natürlicher Ressourcen des Landes, hat in den letzten Jahren international an Anerkennung gewonnen. Trotz vielfältiger kultureller Einflüsse hat sie ihren einzigartigen Geschmack bewahrt und zieht Feinschmecker mit ihrer Attraktivität und Originalität an. Frisches und lokales Essen wird hoch geschätzt, was sich in der Qualität und Vielfalt der Gerichte widerspiegelt, die in Restaurants im ganzen Land serviert werden​​.

Matthias Diether holt den zweiten Michelin Stern

Das Restaurant 180° by Matthias Diether in Tallinn hat als erstes in Estland zwei MICHELIN-Sterne erhalten. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers lobten die Komplexität der Küche und das hervorragende Zusammenspiel der verschiedenen Elemente. Das NOA Chef’s Hall konnte seinen einen MICHELIN-Stern bestätigen.

Nachhaltigkeit im Fokus: Neuer MICHELIN Green Star

Das Restaurant Soo in Maidla, geführt von Küchenchef Daanius Aas, erhält für sein nachhaltiges Engagement den MICHELIN Green Star und ist damit das zweite estnische Restaurant mit dieser Auszeichnung. Das Restaurant wurde, vor allem dank dem Einsatz hauptsächlich lokaler Produkte, weiterhin mit dem MICHELIN Young Chef Award 2023 ausgezeichnet, der erstmals in Estland verliehen wurde.

Neuer Bib Gourmand für Tallinn

Das Restaurant Tuljak in Tallinn erhält den Bib Gourmand, der Restaurants für sehr gutes Essen zu einem moderaten Preis auszeichnet. Damit steigt die Gesamtzahl der Bib Gourmand-Restaurants in Estland auf sechs.

Neue Restaurants im Guide

Neben dem Soo wurden vier weitere Restaurants neu in den Führer aufgenommen: Rado in Haapsalu, Art Priori in Tallinn, Alexander auf der Insel Muhu und Barbarea in Tallinn.

Die Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Estland 2023 umfasst insgesamt 34 empfohlene Restaurants, darunter jeweiles eines mit zwei MICHELIN-Sternen und eines mit einem MICHELIN-Stern sowie sechs MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants und zwei MICHELIN Green Star-Restaurants, darunter jeweils ein neu ausgezeichnetes Restaurant.

“Der MICHELIN ist eine starke Botschaft mit einer positiven Auswirkung auch auf das Image der Destination Estland. Zwar ist die Gastronomie nach wie vor nicht das Hauptkriterium, um Estland als Reiseziel zu wählen – doch ist es immer das Essen, das von unseren Gästen am meisten gelobt wird. Mit jedem Jahr mehr, das MICHELIN Restaurants in Estland auszeichnet, wandelt sich diese Situation. MICHELIN präsentiert unseren Besuchern Estland als kulinarisches Reiseziel.“, sagt Rainer Aavik, Leiter des estnischen Fremdenverkehrsamtes.

Diese Auszeichnungen verdeutlichen nicht nur die Vielfalt und Qualität der estnischen Gastronomieszene, sondern auch die wachsende globale Präsenz der estnischen Kulinarik. Diese Restaurants repräsentieren das Beste, was die estnische Küche zu bieten hat, und es wird mit Spannung erwartet, ihre zukünftigen Erfolge zu verfolgen und zu unterstützen.

Guide Michelin Estland 2023 – die komplette Liste

Restaurant Auszeichnung 180° by Matthias Diether – 2. Stern jetzt NOA Chef’s Hall Fellin Härg Lore Bistroo Mantel ja Korsten NOA Tuljak New Restaurant Auszeichnung 38 Recommandé Alexander – New Recommandé Art Priori – New Recommandé Barbarea – New Recommandé Cru Recommandé Fii Recommandé Fotografiska + Recommandé Gianni Recommandé Hõlm Recommandé Horisont Recommandé Joyce Recommandé Lahepere Villa Recommandé Lee Recommandé Mere 38 Recommandé Mon Repos Recommandé Moon Recommandé Paju Villa Recommandé Pull Recommandé Puri Recommandé R14 Recommandé Rado New Recommandé SMAK Recommandé Soo – New + Recommandé Tchaikovsky Recommandé Wicca Recommandé

