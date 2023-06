Margit Brauneder & Karin Buchart: Auf Vorrat

Auf Vorrat

Natürlich einkochen, fermentieren und haltbar machen

Margit Brauneder, Karin Buchart

Fotos: Michael Brauer

Gebundene Ausgabe

Gebundenes Buch, 28 €

Erdbeeren im Dezember? Oder gar Sommergemüse?

Pflaumen im März?

Heutzutage ist alles möglich. Irgendwo in der Welt ist immer Saison und bei manchen meiner Zeitgenossen ist das Essen weiter gereist als sie selbst. Schon in meiner Kindheit war mir das alles sehr vertraut. Nur kamen die tollen Sachen nicht aus Südamerika, Asien oder Südafrika sondern, Achtung Fachbegriff: eingeweckt aus dem Keller.

Dies ist jetzt kein Bericht über die Insolvenz des Herstellers von Einmachgläsern sondern über ein Buch mit Rezepten und Anleitungen für das Haltbarmachen von Obst, Gemüse und Kräutern.

Die Autorinnen:

Margit Brauneder war Fachvorständin an der HBLW Saalfelden für Ernährung und Ernährungswirtschaft und ist Absolventin des Universitätslehrganges Gastrosophische Wissenschaften in Salzburg.

Karin Buchart hat in Wien Ernährungswissenschaften studiert und danach die Diät- und Lehrküche einer Reha-Klinik in Bayern geleitet. In ihrer Doktorarbeit Biogene Arzneimittel im Salzburger Pinzgau bearbeitete sie das alte Heilwissen und die Esskultur ihrer Pinzgauer Heimat. Auf dieser Basis wurde das Konzept TEH, Traditionelle Europäische Heilkunde, ins Leben gerufen, und die TEH Akademie und die TEH Naturwerke gegründet. Karin Buchart ist ebenfalls Gründungsmitglied des Europäischen Institutes für Angewandte Pflanzenheilkunde in Wien.

Das Buch:

„Natürlich einkochen, fermentieren und haltbar machen“

Bevor die Gurken eingelegt werden oder das Obst getrocknet wird, müssen wir zuerst unser Basiswissen zur Vorratshaltung überprüfen. Materialien, Töpfe, Gläser, Schneidebretter, Messer und vieles mehr sollte man kennen.

Einst freute sich der Mensch wie Bolle, weil er das Feuer beherrschte und sich damit vor wilden Tieren schützen konnte und seine gejagte Beute erhitzen und somit schmackhafter machen konnte. Das Fermentieren von Speisen bringt diese ebenfalls in genießbare und genußvolle Form, was uns in dem vorliegenden Werk näher gebracht wird.

Auf über 250 Seiten gibt es praktische Ratschläge und anschauliche Rezepte. Mir persönlich hat es das Zwetschgenkompott angetan, das ich noch so deutlich aus meiner Kindheit in Erinnerung habe.

Oder die Cocktailtomaten mit Zimt und Rosmarin. Herrlich. Doch es ist für jeden etwas dabei. Eingelegtes Sommergemüse ist nicht nur überaus schmackhaft sondern auch bunt und dekorativ. Was soll ich sagen, einfach instagrammable.

Fazit:

Kommen Sie jetzt nur nicht auf die Idee, dies alles wäre etwas altbacken und aus der Zeit gefallen. Ganz im Gegenteil. Die ressourcenschonende Lagerung ohne Strom gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das muss ich nicht weiter ausführen. Getrocknetes oder Fermentiertes kann bei richtiger Lagerung Jahre überdauern. Und es schmeckt.

Was auch für mich anfangs etwas altbacken geklungen hat, erweist sich bei näherem hinsehen als zeitgemäß. „Auf Vorrat“ eignet sich darüber hinaus wunderbar als Nachschlagewerk.

Fotos im Bericht: Bernhard Steinmann