Cafe Einstein Stammhaus Berlin pleite

Café Einstein Verwaltungs- und Betriebsgesellschft mbH meldet Insolvenz an: Drei Restaurants betroffen – Investor gesucht

Erst im Dezember vergangenen Jahres musste Café Einstein Stammhaus Betreiber Philpp Hasse-Pratje die legendäre Villa in der Kurfürstenstraße 58 wegen aufwendiger Renovierungsarbeiten verlassen, dann eröffnete er unter dem Dach seiner Betriebsgesellschaft mit den bisherigen Mitarbeitern die beiden neuen Restaurants PHP im neuen Europaviertel und AMON in der Nähe des Gendarmenmarktes – aber der wirtschaftliche Erfolg blieb bis Mitte Juni aus. Deshalb hat Hasse-Pratje am vergangenen Donnerstag beim Amtsgericht Charlottenburg für die Betriebsgesellschaft Insolvenz angemeldet, beide Restaurants und die Zukunft des Stammhauses sind hiervon betroffen, teilte er heute in Berlin mit.

Die Restaurants PHP und AMON sind weiterhin geöffnet. Gemeinsam mit dem vom Insolvenzgericht bestellten vorläufigen Insolvenzverwalter, Herrn Rechtsanwalt Oliver Sietz von der Berliner Kanzlei VOIGT SALUS. wird nunmehr ein Investor gesucht, der die Restaurants z.B. im Verbund mit eigenen Betrieben fortführt..

„Ich muss jetzt eine schwere Situation meistern“, sagt Philipp Hasse-Pratje, der über mehr als 20 Jahre Gastronomie-Erfahrung verfügt. Der studierte Betriebswirt (WHU Koblenz-Vallendar) ist nach Gesprächen, die er bereits mit verschiedenen interessierten Investoren geführt hat, optimistisch. „Unsere Verschuldung liegt im mittleren sechsstelligen Bereich und ist nicht exorbitant. Ideal wäre ein Investor für die GmbH als Ganzes mit Erhalt der Arbeitsplätze, eine Übernahme der einzelnen Betriebsstätten ist natürlich auch möglich.“ Hasse-Pratje möchte in Zukunft ganz aus der Gastronomie aussteigen, nachdem er mehrere Millionen EUR in den Aufbau seiner neuen Restaurants investiert hatte. „Ich hätte mir einen schöneren Abschluss meiner Zeit in der Gastronomie vorgestellt, es zeigt mir aber auch, das es der richtige Zeitpunkt ist.“ so Hasse-Pratje.

Das Cafe Einstein Unter den Linden (Küchenchef Daniel Achilles) sowie die Kaffeehaus-Kette „Cafe Einstein“ haben nichts mit der Pleite zu tun. Sie gehören jeweils anderen Inhabern.

