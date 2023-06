TV-Köchin Aisha Al Tamimi für Qatar Airways

Qatar Airways bringt in Zusammenarbeit mit der TV-Köchin Aisha Al Tamimi die Geschmäcker Katars an Bord ihrer Flugzeuge – Die neuen Gerichte sind auf Strecken von und nach Nordamerika, Asien, Australien, Europa und den GCC-Ländern erhältlich

Aisha Al Tamimi für Qatar Airways

In Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium von Katar bringt Qatar Airways den Passagieren an Bord ihrer Flüge und in den Lounges nationale Aromen näher. TV-Köchin Aisha Al Tamimi, die bereits für ihre herausragenden traditionellen Gerichte ausgezeichnet wurde, hat in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft ein neues Menü entwickelt.

Die Gerichte von TV-Köchin Aisha sind von der Kultur Katars inspiriert und werden die Passagiere auf eine geschmackvolle Reise in 40.000 Fuß Höhe mitnehmen, behauptet die Werbeabteilung der Qatar Airways.

Die katarischen Gerichte werden den Passagieren auf verschiedenen Routen angeboten, darunter nach Nordamerika, Asien, Australien, Europa und den GCC-Ländern.

Die neue Speisekarte enthält einige der nationalen Gerichte, für die Katar bekannt ist, zubereitet mit ökologischen Zutaten und Gewürzen aus lokaler Produktion. Die neuen Speisen umfassen Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts:

Qatari Chicken Machboos – Ein mariniertes Hühner-Basmati-Reisgericht, das mit einer roten Daqoos-Chilisauce serviert wird, die eine Fülle von aromatischen Gewürzen aus der Region enthält. Garniert wird das Gericht mit knusprigen Zwiebeln und gehackter Petersilie.

Qatari Madrubah – Ein langsam gekochtes Gericht, das aus gemahlenem Hafer mit knochenlosem, zerkleinertem Hühnerfleisch besteht. Katarische Gewürze werden mit getrockneter Zitrone und natürlichen grünen Kräutern hinzugefügt.

Qatari Mashkool – Ein Basmatireisgericht, das aus gebratenem Huhn, Auberginen und Kartoffeln besteht, die mit Kokosmilch vermischt werden. Das Gericht wird mit einer Schicht aus Mandeln und knusprigen Zwiebeln garniert.

Qatari Chicken Jareesh – Ein gehacktes Hähnchengericht, das mit Weizen, Zwiebeln und arabischem Gee gekocht und mit knusprigen Zwiebeln und grüner Chilisalsa garniert wird.

Qatari style breakfast platter – Eine Auswahl an lokalen Gerichten mit Safran und Kardamom, aromatisierte Balaleet-Fadennudeln, Rührei und Tomatenrührei sowie traditionelle Bohnen mit Zwiebeln und Knoblauch. Die Platte wird zusammen mit einem Korb mit arabischem Brot serviert.

Der Kulturminister von Katar, Scheich Abdulrahman bin Hamad bin Jassim Al Thani, erklärte, dass die Partnerschaft mit Qatar Airways die katarische Kultur in verschiedenen Bereichen der Fluggesellschaft präsentieren, einbeziehen und fördern wird.

Qatar Airways CEO Akbar Al Baker sagt gegenüber Gourmet Report: „Essen ist eine universelle Sprache, die von allen Reisenden geschätzt wird, und unser Land wird für die aromatischen Aromen seiner nationalen Gerichte bewundert. Heute sind wir stolz darauf, in Zusammenarbeit mit dem Kulturminister eine katarischen Küchenchefin von Weltrang in unsere Airline-Familie aufzunehmen. Die neuen Mahlzeiten an Bord werden das Reiseerlebnis weiter verbessern und den Passagieren einen Schritt näher bringen, wie es ist, in Katar zu speisen.“

Die katarische TV-Köchin Aisha Al Tamimi sagt: „Essen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Zivilisation und eines der greifbaren Elemente, die jeden Bürger mit Stolz erfüllen. Im Rahmen meiner Partnerschaft mit Qatar Airways habe ich sichergestellt, dass meine Gerichte authentisch sind und dem katarischen Erbe entsprechen, auf das ich sehr stolz bin, und ich freue mich, meine lokale Küche an Bord zu bringen.“

Die Auffrischung des katarischen Menüs der Fluggesellschaft soll den Passagieren die Kultur Katars aus kulinarischer Sicht näher bringen. In Anlehnung an die lokalen Zutaten hat sich die Fluggesellschaft dafür entschieden, für alle Gerichte die von TV-Köchin Aisha persönlich hergestellten Gewürze zu verwenden. Zu ihren charakteristischen Hauptzutaten gehören: Kardamom, schwarzer Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel, schwarze Limette, Paprika und rote Chilischoten.

Im April 2022 erweiterte die Fluggesellschaft ihre Zusammenarbeit mit dem thailändischen Starkoch Ian Kittichai, um ein Menü mit typischen thailändischen Gerichten für Passagiere ab Bangkok und Phuket anzubieten. Das neue und aufgefrischte Menü, das die 2019 begonnene Partnerschaft fortsetzt, umfasst Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts und ist für Passagiere der First und Business Class an Bord von Qatar Airways-Flügen erhältlich.

Passagiere mit besonderen Ernährungsbedürfnissen oder -einschränkungen können vor ihrer Reise spezielle Mahlzeiten anfordern, die weder an Qualität noch an Geschmack einbüßen. Für die speziellen Mahlzeiten werden lokale Zutaten verwendet, die auf die Bedürfnisse der Passagiere abgestimmt sind. Die Fluggesellschaft hat Mahlzeiten für alle Ernährungsbedürfnisse entwickelt, einschließlich veganer und vegetarischer Kost, religiöser Bedürfnisse, medizinischer Bedürfnisse und sogar Kindermahlzeiten. Passagiere, die in der Qsuite Business Class fliegen, können während des Fluges jederzeit auf Wunsch speisen.

TV Köchin Aisha auf Instagram: https://www.instagram.com/aishaaltamimiqatar/?hl=de

Besucher Katars können bei Aisha auch Kochkurse belegen!

