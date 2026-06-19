Tronc-Regelung muss steuerfrei bleiben

von Uwe Steiniger. Trinkgeld ist mehr als eine Geste. Es ist ein Spiegel unserer Wertschätzung für Dienstleistung, Handwerk und Gastlichkeit. Doch genau dieses System gerät zunehmend unter Druck – durch Unklarheit, steuerliche Hürden und strukturelle Fehlentwicklungen.

Trinkgeld

Tronc-Regelung steuerfrei

Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie schnell aus Anerkennung Unverständnis werden kann: Ein Gast berichtet von einer Kreuzfahrt, die ihn kulinarisch und organisatorisch vollends überzeugte. Doch am Ende blieben nicht die positiven Eindrücke haften – sondern zwei Umschläge in seiner Kabine, die um Trinkgeld baten. Zwei Adressaten, zwei Systeme, eine Irritation.

Was auf betrieblicher Seite möglicherweise logisch erscheint, wirkt auf den Gast wie eine doppelte Aufforderung. Das Ergebnis: Verärgerung statt Dankbarkeit.

Ein System mit Geschichte – und neuen Bruchstellen

Das Trinkgeld hat eine lange Tradition. Vom „guten Trunk“ des Mittelalters über die englischen Vails bis hin zu den Sammelgefäßen in Kaffeehäusern des 18. Jahrhunderts war es stets eine freiwillige Anerkennung.

Heute ist es in Deutschland fest verankert – rechtlich jedoch weiterhin freiwillig.

Und genau hier beginnt die Problematik:

Ein freiwilliges System trifft auf steigende Erwartungshaltungen, komplexe Teamstrukturen und steuerliche Unsicherheiten.

Der Tronc – bewährt, aber steuerlich benachteiligt

Ein bewährtes Modell zur fairen Verteilung ist der sogenannte Tronc – ein gemeinsamer Trinkgeldpool.

Doch sobald Trinkgelder über diesen vom Arbeitgeber verwalteten Pool verteilt werden, verlieren sie ihren steuerfreien Status. Sie gelten dann als regulärer Arbeitslohn.

Das führt zu einem Widerspruch:

Ein System, das Fairness und Teamgeist fördern soll, wird steuerlich benachteiligt.

Toques d’Or sieht hier dringenden Handlungsbedarf.

Klare Forderung: Steuerfreiheit für faire Verteilung

Wenn Trinkgeld weiterhin als Ausdruck individueller Wertschätzung verstanden werden soll, muss auch seine Verteilung zeitgemäß geregelt werden.

Die Forderung ist klar:

Die steuerliche Benachteiligung des Tronc-Systems muss aufgehoben werden.

Denn nur so lassen sich:

• Teamleistungen gerecht abbilden

• Konflikte zwischen Stammkräften und externen Mitarbeitern vermeiden

• und für den Gast transparente, nachvollziehbare Lösungen schaffen

Wertschätzung darf nicht selektiv sein

Ein weiteres Problem liegt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung:

Während Servicekräfte selbstverständlich Trinkgeld erhalten, wird es Führungskräften häufig abgesprochen. Der „Direktor“ gilt als gut bezahlt – und damit als nicht trinkgeldwürdig.

Diese Sicht greift zu kurz.

Denn auch Führungskräfte tragen Verantwortung, gestalten Qualität, investieren in Ausbildung und sichern den Betriebserfolg.

Eine moderne Trinkgeldkultur sollte Leistung anerkennen – unabhängig von Hierarchien.

Sprache schafft Distanz

Hinzu kommt eine zunehmende Entfremdung durch Berufsbezeichnungen.

Aus dem Oberkellner wird ein „Sales Assistant Manager“, aus der Reinigungskraft ein „Sanitation Manager“. Was aufwerten soll, wirkt oft anonym.

Doch Wertschätzung braucht Nähe. Und Nähe entsteht durch Verständlichkeit.

Fazit: Klarheit schafft Vertrauen

Trinkgeld muss das bleiben, was es ist:

eine freiwillige, ehrliche Anerkennung.

Doch dafür braucht es klare Rahmenbedingungen:

• rechtliche Sicherheit

• steuerliche Fairness

• transparente Systeme

Toques d’Or steht für eine Gastkultur, die auf Respekt, Leistung und Fairness basiert.

Dazu gehört auch ein Trinkgeldsystem, das diesen Anspruch widerspiegelt.

🌐 www.toquesdor-guide.com