Heimatküche trifft Fine Dining: Alexander Herrmann präsentiert das neue „Nürnberg-Menü“ im Restaurant Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz

Wagyu-Tataki als feiner Sauerbraten aus dem Nürnberg-Menü – Restaurant Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz

Nürnberg-Menü“ im Restaurant Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz

Die fränkische Metropole Nürnberg zählt nicht nur zu den touristischen Hotspots Europas, sondern begeistert auch als bedeutender Messestandort und Kulturzentrum. Mit über 3,8 Millionen Übernachtungen im Jahr 2024 und rund 6,5 Millionen Gästen jährlich – davon etwa ein Fünftel aus dem Ausland – wächst die internationale Strahlkraft der Stadt stetig. Besonders gefragt bei Besuchern ist die authentische regionale Küche, die Tradition und Moderne verbindet und ein Stück fränkischer Kultur erlebbar macht.

Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch Alexander Herrmann setzt mit seinem neuen „Nürnberg-Menü“, das er gemeinsam mit Küchenchef Michi Seitz im Restaurant Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz präsentiert, einen kulinarischen Meilenstein: Unter dem Motto „Tradition Mood“ interpretieren Herrmann und Seitz klassische fränkische Gerichte neu – mit Finesse, Kreativität und dem Anspruch, Heimatküche und Fine Dining auf höchstem Niveau zu vereinen.

Das Menü „Tradition Mood“: Regionale Klassiker neu gedacht

Seit Oktober steht das neue Menü als „Tradition Mood“ auf der Speisekarte des Imperial. Elf regionale Gerichte, serviert in sechs Gängen als „Herrmann’s Eleven“, bilden das Herzstück dieses außergewöhnlichen Fine-Dining-Erlebnisses. Dabei bleibt die Kernidee stets spürbar: Die Wahrung des fränkisch-bayerischen Erbes, gepaart mit kulinarischer Innovation.

Zu den Highlights zählen:

„Forelle Blau“ als moderne Ceviche von der Bachforelle

Karpfenfilet im Tempurateig mit überraschender Textur

Wagyu-Tataki als feiner Sauerbraten

Schäufele, G’rupfter, Nürnberger Bratwürste und Rinderroulade in innovativen Varianten

Sashimi vom Saibling mit Yuzu und Nussbutter als „Saibling Müllerin“

„Zwetschgen-Männla“ als Dessert-Hauptfigur

„Baggers“ neu interpretiert als Kloßteig-Pommes mit Kaviar

Nicht nur Touristen, sondern auch lokale Gäste erleben mit dem Menü einen modernen Zugang zur fränkischen Esskultur. Die Verbindung von Historie und überraschenden Geschmacksmomenten zieht sich durch alle sechs Gänge und spiegelt den unverwechselbaren Stil von Herrmann und Seitz wider.

Konsequent regional – Service und Getränkebegleitung

Das Imperial legt bei der Menübegleitung Wert auf Regionalität: Gastronomischer Leiter Silvio Bavelos empfiehlt hochwertige Weine, die überwiegend von fränkischen Winzern stammen. Ergänzt werden die Weine durch Spezialitäten wie das „Gurken Gose“-Sauerbier der Braumanufaktur Hertl, ebenfalls aus Franken.

Alternativ ist das „Tradition Mood“-Menü als 5-Gang-Variante (zehn Portionen, 187 Euro) oder als 4-Gang-Menü (acht Portionen, 149 Euro) erhältlich. Die 6-Gang-Fassung mit elf Portionen kostet 206 Euro und steht damit für exklusiven Genuss und handwerkliche Präzision.

Restaurant, Öffnungszeiten und Reservierung

Das Restaurant Imperial befindet sich zentral in der Nürnberger Fußgängerzone, Königstraße 70, 90402 Nürnberg. Die aktuellen Öffnungszeiten sind:

Mai bis September: Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr

Oktober bis April: Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr

Reservierungen werden per E-Mail unter info@ah-imperial.de entgegengenommen. Weitere Details zum Menü, zum Restaurant und zu aktuellen Veranstaltungen gibt es online unter www.imperial-fraenkness.de.

Nürnberg-Menü – Restaurant Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz

Fazit: Kulinarische Brücke zwischen Heimat und Weltoffenheit

Mit dem neuen Nürnberg-Menü und dem „Tradition Mood“-Konzept setzt das Imperial by Alexander Herrmann & Michi Seitz Maßstäbe in der modernen Heimatküche. Liebhaber der fränkischen Gastronomie, Fine-Dining-Fans sowie internationale Gäste finden hier einzigartige Genusserlebnisse, die Tradition und Innovation harmonisch verbinden.

Hinweis: Alle Preise und Öffnungszeiten Stand Oktober 2025. Änderungen vorbehalten.

Alexander Herrmann im Gourmet Report