Guide MICHELIN Österreich: 82 Sterne-Restaurants

Über alle Regionen hinweg findet sich mit insgesamt 82 Sterne-Restaurants, 43 Bib Gourmands für das bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und 33 Grünen Sternen für nachhaltige Initiativen eine beachtliche Zahl an Auszeichnungen.

Drei Sterne für Steirereck im Stadtpark

Der Guide MICHELIN Österreich präsentiert ein neues 3-Sterne-Restaurant in der landesweiten Ausgabe. Das Wiener Restaurant Steirereck im Stadtpark – in der Restaurantselektion von Wien zuvor bereits mit zwei Sternen gewürdigt – hat es nun in die Top-Liga geschafft. Zu verdanken ist diese außerordentliche Leistung der Individualität und Authentizität, die Patron Heinz Reitbauer und sein Team um Küchenchef Michael Bauböck in dieser Location auf die Teller bringen. „Definitiv keine Küche von der Stange. Die Gerichte sind nicht verkopft oder überladen. Hier wird leicht, frisch und mit beeindruckender Eleganz und geschmacklicher Komplexität gekocht“, so bringen die MICHELIN Inspektorinnen ihre volle Begeisterung zum Ausdruck. Im Steirereck wird dem Gast eindrucksvoll vor Augen geführt, dass für eine absolute Spitzenküche nicht immer Luxusprodukte erforderlich sind: Auch ein „Kalbsbeuschel mit Schnittlauch-Knödel und Majoran“ hat die Inspektorinnen begeistert, ebenso die insgesamt bemerkenswerte Auswahl der Speisekarte, die auch einige Klassiker und viele regionale Produkte bereithält. Zudem geht ein großes Lob an Sommelier René Antrag, der mit echter Wein-Expertise glänzt. Das Steirereck im Stadtpark teilt sich die gastronomische Spitze von Wien und Österreich mit dem schicken, im Weingut Hajszan Neumann untergebrachten Restaurant Amador, das für die raffiniert-kreative Küche von Juan Amador bereits seit Jahren mit drei MICHELIN Sternen gekürt wird.

13 neue 2-Sterne-Restaurants

13 neue Restaurants hat der Guide MICHELIN in Österreich mit zwei Sternen ausgezeichnet. Fünf Häuser waren bereits mit zwei Sternen gelistet. Darunter etwa das Restaurant Stüva in Ischgl in Tirol (TIR). Hier beeindruckt Patron und Küchenchef Benjamin Parth in seinem Menü mit absolut herausragender Produktqualität und Kreativität. Des Weiteren ist das kleine Ois im abgelegenen Mühltalhof in Neufelden (OOE) zu nennen, in dem Philip Rachinger für Spitzenküche mit so manchem Überraschungseffekt sorgt. Ebenso hervorragend die selbstbewusste moderne Küche, die Johannes Nuding nach seiner Rückkehr aus der internationalen Gastronomie in seine österreichische Heimat jetzt im Schwarzen Adler in Hall in Tirol (TIR) zum Besten gibt. Top-Niveau auch in der geschmackvoll-alpinen Griggeler Stuba im „Burg Vital Resort“ in Lech am Arlberg (VBG), in der Küchenchef Sebastian Jakob für ein kreatives Menü mit geschickt eingebundenen japanischen Akzenten verantwortlich ist. Zu erwähnen sei auch ein Vertreter der Klassik schlechthin: das Restaurant Obauer in Werfen (SBG). Klassisch, aber keinesfalls angestaubt, wahren die Brüder Karl und Rudolf Obauer hier die Werte des traditionsreichen Familienbetriebs. In Philosophie und Stilistik ein völliger Kontrast dazu, aber ebenfalls mit klarem Wiedererkennungswert, präsentiert sich das Kräuterreich by Vitus Winkler in Sankt Veit im Pongau (SBG), dessen naturverbundene, strikt regionale und kräuterreiche Küche von Vitus Winkler überaus kreativ und nicht alltäglich umgesetzt wird. Neben zwei MICHELIN Sternen erhielt das Restaurant für seine nachhaltige Philosophie zudem einen Grünen Stern. In Wien neu vertreten und direkt mit zwei Sternen ausgezeichnet ist das Restaurant Doubek, in dem Patron Stefan Doubek mit seinem speziellen Feuer-Konzept für ein ganz besonderes Erlebnis sorgt. Hier nimmt man die Gäste mit auf eine spannende und durchdachte Reise, die definitiv in Erinnerung bleibt. Daneben konnten folgende Wiener Restaurants ihre zwei Sterne bestätigen: Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Mraz & Sohn sowie Konstantin Filippou.

53 neue 1-Stern-Restaurants

Unter den 62 mit einem MICHELIN Stern ausgezeichneten Restaurants Österreichs finden sich 53 neue. Dazu zählt beispielsweise das im Naturpark gelegene Restaurant Die Forelle in Weißensee (KTN), in dem sich Küchenchef Hannes Müller für seine kreativ-regionale „Berg.See.Küche“ von der Natur ringsum inspirieren lässt, was ihm neben dem MICHELIN Stern auch einen Grünen Stern einbrachte. Beachtung verdient auch das RAU nature-based cuisine in Großraming (OOE), in dem Inhaber und Küchenchef Klemens Gold mit seinem ganz eigenen „10 Jahreszeiten“-Konzept überzeugt. Auch hier stehen Natur und Saison im Fokus und auch hier hat man mit der konsequent umgesetzten Philosophie einen Grünen Stern verdient. Im Restaurant Sigwart’s Tiroler Weinstuben in Brixlegg (TIR) – Familienbetrieb in sechster Generation – überzeugt eine klassische und mit individuellen Einflüssen gespickte Küche von Patronne Gertraud Sigwart. Ein weiteres schönes Beispiel für Sterneküche ist das leger-moderne Esslokal in Hadersdorf am Kamp (NOE), in dem Roland Huber mit seinen ganz eigenen, asiatisch beeinflussten Kreationen den Gästen die Wahl schwer macht. In Wien wurden neben den fünf bereits empfohlenen 1-Stern-Restaurants – TIAN, Edvard, APRON, [aend] und Pramerl & the Wolf – drei weitere Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet: das Esszimmer – Everybody’s Darling mit dem jungen modernen Konzept von Alexander Kumptner, das stylische Restaurant Herzig mit der präzisen modernen Küche von Sören Herzig sowie das Z’SOM, in dem Patron Diego Brionesmit den Aromen seiner südamerikanischen Heimat für eine besondere Note auf den Tellern sorgt, während die Chefin im Service Tiroler Charme versprüht.

43 Restaurants erhalten den Bib Gourmand

In der Österreich-Selektion hat der Guide MICHELIN 43 Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hinweist. Vier Restaurants der bisherigen Wiener Selektion – MAST Weinbistro, Meierei im Stadtpark, Mochi und Woracziczky – behielten ihren Bib Gourmand, ebenso das Restaurant Carnozet in Hirschegg im Kleinwalsertal. Zu den 38 neuen Bib-Gourmand-Restaurants zählen etwa das angenehm unprätentiöse Restaurant Zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon (BGL), das in einem kleinen Kunsthotel untergebrachte Malerwinkl in Fehring (STM) oder auch das Restaurant Mocking das Wirtshaus, das direkt unterhalb der Streif im berühmten Skiort Kitzbühel (TIR) liegt. Ebenso mit ihrer schmackhaften und preislich fair kalkulierten Küche überzeugen das mitten in der Altstadt von Linz (OOE) gelegene Göttfried, das charmant-individuell gestaltete Freigeist in Lustenau (VBG) und auch der Bilderbuchgasthof Hueber der Wirt in Bründl in Sankt Georgen an der Leys (NOE).

Drei Gewinnerbei den MICHELIN Special Awards

Drei Awards vergab der Guide MICHELIN für besondere Leistungen: Gewürdigt wurden Service, Young Chef und Sommelier. Den MICHELIN Service Award erhielt Barbara Eselböck aus dem Restaurant Taubenkobel in Schützen am Gebirge (BGL). In dem langjährigen Familienbetrieb legt sie als beispielhafte Gastgeberin wahre Leidenschaft, Charme und Herzblut an den Tag – die perfekte Begleitung für die mit zwei Sternen ausgezeichnete Küche ihres Mannes Alain Weissgerber.

Der MICHELIN Young Chef Award ging an Julian Stieger, Küchenchef im Restaurant Rote Wand Chef’s Table in Lech am Arlberg (VBG). Er kann mit seinem „Chef’s Table“-Konzept einen beachtlichen Erfolg vorweisen, wurde er doch für seinen ganz eigenen Küchenstil mit zwei MICHELIN Sternen geehrt. In einem Überraschungsmenü beeindruckt er mit modernen Gerichten, die reichlich Aufwand erkennen lassen, zugleich aber auf großes Tamtam verzichten.

Verdienter Gewinner des MICHELIN Sommelier Awards ist Alexander Koblinger, der sich in Golling an der Salzach (SBG) im Döllerers Genießerrestaurant als geradezu wandelndes Weinlexikon erweist. Als einer von wenigen Master-Sommeliers in Österreich ist er nach Stationen in den USA und Großbritannien heute als Chefsommelier im Salzburgerland tätig. Seine Weinbegleitungen sind einfühlsam auf den Punkt gebracht, und mit seinem Fachwissen beeindruckt er die Gäste stets aufs Neue. Ein perfektes „Match“, sowohl zur modernen-alpinen Sterneküche von Andreas Döllerer, als auch zu dessen regionaler-saisonaler Wirtshausküche.

„In Österreich hat sich eine spannende Restaurantlandschaft entwickelt, die geprägt ist von Tradition und Innovation. Umso mehr freut es uns, eine äußerst interessante und abwechslungsreiche Selektion vorzustellen“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, im Gourmet Report Gespräch. „Unsere Inspektor*innen haben – anonym und unabhängig – mit bekannt hohem Qualitätsanspruch, Sorgfalt und Expertise überall im Land Restaurants verschiedener Komfort- und Preiskategorien ausfindig gemacht, deren Niveau und Vielfalt sie begeistert hat. Quer durchs Land fällt die Gastro-Szene durch Regionalität auf. Man ist stolz auf die hochwertigen heimischen Produkte, die man von Landwirt*innen aus der direkten Umgebung bezieht oder teilweise auch selbst anbaut. Süßwasserfische spielen eine große Rolle, ebenso hausgeräucherte eigene Fleischwaren sowie eine Vielzahl an Käsesorten, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dabei steht die Saison im Fokus und vieles kommt in Bio-Qualität auf den Teller. Zahlreiche Betriebe zeigen ein enormes Engagement für Nachhaltigkeit, das sie sehr konsequent in durchdachten Konzepten umsetzen. Hier gehen die österreichischen Gastronom*innen einen beispielhaften und zukunftsweisenden Weg. Ebenso beobachten wir einen Trend, die kulinarischen Traditionen zu wahren. Ein schönes Beispiel dafür sind die berühmten Süß- und Mehlspeisen, mit modernen Einflüssen geschickt integriert. Wohldosiert werden internationale Akzente gesetzt, insbesondere aus Asien und Südamerika. Auch die Küchen der Nachbarländer Österreichs binden die Gastronom*innen ein. Zu erwähnen sind auch die Weinkarten der Restaurants, die durch die hohe Qualität der österreichischen Weine häufig von heimischen Anbaugebieten dominiert werden. Angetan waren unseren Inspektor*innen auch von den sehr gut ausgebildeten und ausgesprochen charmanten Serviceteams, die wahre Gastlichkeit leben.“

Der Guide MICHELIN Österreich 2025 auf einen Blick

(insgesamt werden 333 Restaurants von den MICHELIN Inspektoren empfohlen)

2 Restaurants mit drei Sternen (davon 1 neu)

18 Restaurants mit zwei Sternen (davon 13 neu)

62 Restaurants mit einem Stern (davon 53 neu)

33 Restaurants mit Grünem Stern (davon 31 neu)

43 Restaurants mit Bib Gourmand (davon 38 neu)

Die komplette Restaurantübersicht für Österreich ist auf der Website des Guide MICHELIN verfügbar. Die Liste der Sternerestaurants und Bib Gourmand folgen hier:

Die Liste aller Sternerestaurants im Guide Michelin Österreich 2025:

3 Sterne im Guide Michelin Österreich 2025

Wien (W) – Amador – bestätigt

Wien (W) – Steirereck im Stadtpark

2 Sterne im Guide Michelin Österreich 2025

Golling an der Salzach (SBG) – Döllerer

Hall in Tirol (TIR) – Schwarzer Adler

Ischgl (TIR) – Stüva

Lech am Arlberg (VBG) – Griggeler Stuba

Lech am Arlberg (VBG) – Rote Wand Chef’s Table

Mautern an der Donau (NOE) – Landhaus Bacher

Mieming (TIR) – Restaurant 141 by Joachim Jaud

Neufelden (OOE) – Ois

Salzburg (SBG) – Ikarus – bestätigt

Salzburg (SBG) – SENNS.Restaurant – bestätigt

Sankt Anton am Arlberg (TIR) – Gourmetrestaurant Tannenhof

Sankt Veit im Pongau (SBG) – Kräuterreich by Vitus Winkler

Schützen am Gebirge (BGL) – Taubenkobel

Werfen (SBG) – Obauer

Wien (W) – Doubek

Wien (W) – Konstantin Filippou – bestätigt

Wien (W) – Mraz & Sohn – bestätigt

Wien (W) – Silvio Nickol Gourmet Restaurant – bestätigt

1 Stern im Guide Michelin Österreich 2025

Achenkirch (TIR) – Gründler’s Gourmet Stüberl

Altaussee (STM) – Geiger Alm

Bad Gleichenberg (STM) – Geschwister Rauch – Restaurant

Brixlegg (TIR) – Sigwart’s Tiroler Weinstuben

Ehrenhausen (STM) – Die Weinbank – Restaurant

Feuersbrunn (NOE) – Mörwald „Toni M.“

Fiss (TIR) – Beef Club

Fiss (TIR) – Bruderherz Fine Dine

Gamlitz (STM) – Sattlerhof

Grafenstein (KTN) – Moritz

Graz (STM) – Artis

Grieskirchen (OOE) – Waldschänke

Großraming (OOE) – RAU nature-based cuisine

Hadersdorf am Kamp (NOE) – Esslokal

Hirschegg (VBG) – Kilian Stuba – bestätigt

Innervillgraten (TIR) – Der Gannerhof

Ischgl (TIR) – Paznaunerstube

Ischgl (TIR) – Schlossherrnstube

Kitzbühel (TIR) – Berggericht

Kitzbühel (TIR) – Les Deux Kitzbühel – Brasserie & Bar

Lauterach (VBG) – Guth

Leibnitz (STM) – Schlosskeller Gourmetstube

Leogang (SBG) – dahoam by Andreas Herbst

Leogang (SBG) – Kirchenwirt

Leutschach an der Weinstraße (STM) – Lieperts

Ligist (STM) – Wörgötter – Fine Dining

Linz (OOE) – Rossbarth

Linz (OOE) – Verdi

Lochau (VBG) – Mangold

Maria Wörth (KTN) – Hubert Wallner

Mauterndorf (SBG) – Mesnerhaus

Neustift im Stubaital (TIR) – Hubertusstube

Obergurgl (TIR) – Austria Stuben

Salzburg (SBG) – Esszimmer – bestätigt

Salzburg (SBG) – Pfefferschiff – bestätigt

Salzburg (SBG) – The Glass Garden – bestätigt

Sankt Andrä im Sausal (STM) – Harald Irka am Pfarrhof – Fine Dine

Sankt Anton am Arlberg (TIR) – Alpin Gourmet Stube

Sankt Gilgen (SBG) – Atelier Fischer

Sankt Kathrein am Offenegg (STM) – ZeitRAUM

Sankt Veit am Vogau (STM) – Thaller – Restaurant

Sankt Wolfgang im Salzkammergut (OOE) – Paula

Schärding (OOE) – Lukas Restaurant

Sölden (TIR) – Ötztaler Stube

Straden (STM) – Saziani

Steyr (OOE) – Lukas Kapeller

Stumm (TIR) – Guat’z Essen

Telfs (TIR) – Interalpen – Chef’s Table

Traunkirchen (OOE) – Bootshaus

Tux (TIR) – Die Geniesserstube im Alpenhof

Vorchdorf (OOE) – Tanglberg

Weissensee (KTN) – Die Forelle

Weissensee (KTN) – Rouge Noir

Wien (W) – [aend] – bestätigt

Wien (W) – APRON – bestätigt

Wien (W) – Edvard – bestätigt

Wien (W) – Esszimmer – Everybody’s Darling

Wien (W) – Herzig

Wien (W) – Pramerl & the Wolf – bestätigt

Wien (W) – TIAN – bestätigt

Wien (W) – Z’SOM

Zell am See (SBG) – MAYER’s Restaurant

Bib Gourmand Restaurants im Guide Michelin Österreich 2025

