Erfahrungsbericht Vienna House Easy by Wyndham Leipzig

Wir mussten zwei Nächte in Leipzig übernachten. Beim Steigenberger Handelshof stimmte das letzte Mal Preis/Leistung nicht, ausserdem funktionierte die Heizung nicht und im Adina begeisterte uns das Personal wenig. Dazu kam, dass wir gerne über die American Express Karte buchen wollten, weil wir als Platinum Kunden noch 200 € Reiseguthaben verbraten mussten. Da wir mit 5jährigen Sohn reisten, war die Buchung schwieriger. Wir fanden das Hotel Vienna House Easy by Wyndham in Leipzig, ein zertifiziertes 4 Sternehotel.

Hotel Vienna House Easy by Wyndham Leipzig – Familienzimmer – „Das beste Hotel der Welt“, laut unserem 5jährigem Sohn!

Vienna House Easy by Wyndham Leipzig

Dort buchte ich via American Express ein „Familienzimmer“ für 330 € inklusive Frühstück für die zwei Tage. Was genau ein Familienzimmer ist, wusste ich da noch nicht.

Kurz vor Mitternacht angekommen, wusste ich nicht, wo ich das Auto entladen konnte. Vor dem Hotel, es liegt vis-a-vis vom Bahnhof, gab es einen Streifen für Radfahrer. Ich klemmte mich also zwischen dem Streifen und den Strassenbahnschienen. Da es kurz vor Mitternacht war, war es ziemlich leer auf den Strassen. Das Hotel war abgeschlossen. Nachdem ich klingelte, kam eine freundliche Rezeptionistin, die aber nicht angeboten hatte, beim Gepäck zu helfen – und wir hatten einiges. Ich musste beim Einchecken die Touristensteuer bezahlen und wir alle naschten vom Weihnachtsgebäck, das großzügig auf einem Tisch stand. Das Hotel war weihnachtlich stimmungsvoll dekoriert.

Die Rezeptionistin empfahl mir, im hoteleigenen Parkhaus zu parken (22 €/Nacht), was ich auch tat, da die öffentlichen Plätze von 9-22 Uhr jeden Tag zu bezahlen wären. Das Parkhaus war etwas schmuddelig.

Wir fuhren dann mit dem Fahrstuhl in den 7. Stock. Wir hatten Zimmer 704. Obwohl das Hotel relativ neu ist, hat es Türschlösser mit Magnetstreifenleser statt RFID.

Das Zimmer hatte ein Bett, sonst so gar keine Aufmerksamkeit, wie einen Stift und Block am Telefon oder sonst üblichen Kram. Ein Blümchen sowieso nicht. ABER – es bestand aus zwei Zimmern mit Verbindungstür. Nebenan war das Kinderzimmer. Laut unserem Sohn das beste Hotel, in dem er je war. Es hatte einen „Bälle Pool“, siehe Foto. Und sein Bett war eher eine Schlafhöhle. Er war begeistert.

Hotel Vienna House Easy by Wyndham Leipzig – Etagenbett im Familienzimmer – die untere Wohnhöhle

Unsere Begeisterung hielt sich in Grenzen. Neben dem Bett gab es einen Sessel mit Beistelltisch, einen Schreibtisch mit unbequemen Stuhl, die beiden Schränke waren offen konzipiert, also ein Regal und ein Hängeschrank. Im Regal gab es einen – verschlossenen – Safe. Einen Kühlschrank oder Minibar gab es nicht. Das Internet war sehr gut und offen.

Ich rief dann die Rezeption an und fragte, wie ich den Safe öffnen könne. Das wusste sie auch nicht, will aber morgen jemanden zu uns schicken, was gut klappte. Slipper habe sie nicht mehr, die wären aus. So mussten wir barfuss über den Teppichboden mit undefinierbarer Farbe und Muster laufen.

Nächsten Tag beim Frühstück waren alle Tisch besetzt oder schmutzig, aber kein Mitarbeiter zu sehen. Ich wartete vor der Küchentür einige Minuten, bis jemand kam. Der junge Mann räumte uns einen Tisch ab. Eindecken muss man selber. Kaffee holt man auch selber, wie alles andere. Die Qualität der Speisen waren unterdurchschnittlich, speziell der Backwaren. Der Kaffee war unterirdisch. Mehr als einen wollte man nicht trinken. Mit dem Rührei hätte man auch Häuser bauen können, so hart war es. Einzig der Bacon war okay.

Aber da war nichts da, kein Highlight, auf dass man sich am nächsten Tag freuen würde.

Wir waren dann den ganzen Tag ausserhalb und kamen spät abends wieder. Null Service in unserem Zimmer. Kein Zimmermädchen hatte es betreten. Der Nachtportier wusste auch nicht, warum das so gewesen ist.

Hotel Vienna House Easy by Wyndham Leipzig – Hotelzimmer. So sah es nur bei der Ankunft aus!

Nächsten Morgen sind wir dann zum Frühstück. Alles gleich wie am Vortag, nur gab es heute (Fabrik) Bouletten statt Speck. Und es waren zwei kompetentere Mitarbeiter da, so dass es keine unabgeräumten Tische gab. Und es gab rohen Schinken.

Beim Auschecken um 12 Uhr bat ich darum, dass unsere Rechnung um 15 % gekürzt wird, da das Hotel nicht die volle Leistung gebracht hat. Da kam aufgeregt die Front Desk Managerin und übernahm. Ja, sie müsse erst einmal rausfinden, warum das Zimmer keinen Service bekam. So hätte das DND Schild ja draussen hängen können, was ich verneinte. So lange müssen wir uns gedulden. Sie bezichtigte uns also der Lüge.

Das DND Schild wird sowieso nicht von den Zimmermädchen beachtet, denn um zehn vor 12 Uhr kam sie trotz DND Schild, um zu kontrollieren, ob wir noch da sind.

Ich fragte dann die Managerin, ob sie nicht Info vom Night Auditor bekam, der die Message weitergeben wollte. Doch hätte sie. Warum sie denn dann nicht die Ursachenforschung erledigt hätte. Die Zimmermädchen kommen ja erst um 8 Uhr. Ich meinte dann, 4 Stunden reichen nicht? Besser lassen wir den Gast warten?

Die Argumentation fand sie schlüssig und fragte, ob sie das Parken gegen den Service und die fehlenden Slipper verrechnen könnte. Damit war ich einverstanden. Dann durften wir gehen.

Punkte für Wyndham Rewards gab es nicht, da über American Express gebucht. 🙁

Hotel Vienna House Easy by Wyndham Leipzig – Aussenansicht

Fazit: Ein Viersternehotel mit 2-3 Sterne-Anmutung. Würden wir wiederkommen? Ja, wenn wir mit dem Sohn unterwegs sind, auf jeden Fall. Aber nur solange der das private Bällebad mag. Also sehr absehbar.

Internet: https://www.hrg-hotels.com/viennahouse/easy-leipzig/

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!