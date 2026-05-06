Die besten Restaurants in Köln 2026: Daniel Gottschlich (4,5/5) inszeniert in Ox & Klee radikal moderne „Art of Taste“-Menüs, Leon Hofmockel (4/5) kocht in La Société französisch-klassisch und doch leicht, Maximilian Lorenz (4/5) interpretiert in Maximilian Lorenz deutsche Küche neu; dazu kommen Sonja Baumann und Erik Scheffler (neobiota), Julia Komp (Sahila The Restaurant), Mirko Gaul (taku), Marlon Rademacher (La Cuisine Rademacher), Eric Menchon (Le Moissonnier), Jan C. Maier und Tobias Becker (maiBeck für dich), Roberto Carturan (Alfredo), Lars Wolf (Hanse Stube), Louis Mages (Henne Weinbar), Kengo Nishimi (Ito), Enrico Sablotny (Pottkind) und Thomas Lösche (Restaurant Zur Tant) – sie alle prägen die Kölner Gourmetszene 2026.​

Maximilian Lorenz

Die besten Restaurants in Köln 2026

Ox & Klee, Innenstadt/Rheinauhafen

Küchenchef: Daniel Gottschlich

Öffnungszeiten: Mi–So abends, Mo–Di geschlossen

Website Restaurant: https://oxundklee.de

Bewertung: 4,5/5

Im Ox & Klee rückt Daniel Gottschlich in zwei Carte-Blanche-Menüs („Ox“ und „Klee“) die sechs Geschmackssinne in den Mittelpunkt und serviert technisch brillante, effektvoll inszenierte Fine-Dining-Gänge.​

La Société, Neustadt-Süd

Küchenchef: Leon Hofmockel

Öffnungszeiten: abends, mittags Bistro-Lunch an ausgewählten Tagen

Website Restaurant: https://www.restaurant-lasociete.de

Bewertung: 4/5

In La Société verbindet Leon Hofmockel souveräne französische Klassik mit moderner Leichtigkeit; sein Menü lebt von präzisen Aromen, eleganten Saucen und Bistro-Atmosphäre mit Niveau.​

Maximilian Lorenz, Altstadt-Nord

Küchenchef: Maximilian Lorenz

Öffnungszeiten: Di–Sa abends

Website Restaurant: https://www.maximilianlorenz.de

Bewertung: 4/5

Im Maximilian Lorenz wird deutsche „Heimatküche“ neu gedacht: regionale Produkte wie Saibling und Schwäbisch-Hällisches Landschwein erscheinen in überraschenden Kombinationen und sehr klar strukturierter Telleroptik.​

neobiota, Innenstadt

Küchenchefs: Sonja Baumann, Erik Scheffler

Öffnungszeiten: Di–Sa tagsüber und abends Menüs

Website Restaurant: https://www.neobiota-restaurant.de

Bewertung: 3,5/5

Im neobiota präsentiert das Duo Baumann/Scheffler eine gemüsezentrierte Küche mit vielen fermentierten, eingelegten und getrockneten Komponenten, die in Menüs mit vier bis acht Gängen aromatisch erstaunliche Tiefe entwickelt.​

Sahila The Restaurant, Altstadt-Süd

Küchenchefin: Julia Komp

Öffnungszeiten: Mi–Sa abends, Do & Sa zusätzlich mittags

Website Restaurant: https://www.sahila-restaurant.de

Bewertung: 3,5/5

In Sahila widmet Julia Komp jedem Gang ihres Menüs ein anderes Land – von Spanien über Libanon und Panama bis Sri Lanka – und setzt dabei auf kräftige Würzung, klare Schärfe und exakte Aromenkontraste.​

taku, Altstadt-Nord (Excelsior Hotel Ernst)

Küchenchef: Mirko Gaul

Öffnungszeiten: Di–Sa abends

Website Restaurant: https://www.taku.de

Bewertung: 4/5

Das taku bietet ein asiatisch inspiriertes Menü in vier oder sechs Gängen, in dem japanische, chinesische und thailändische Aromen mit europäischen Techniken zu sehr klaren, balancierten Gerichten verbunden werden.​

La Cuisine Rademacher, Dellbrück

Küchenchef: Marlon Rademacher

Öffnungszeiten: Mi–Fr mittags, Fr–So abends

Website Restaurant: https://www.la-cuisine-koeln.de

Bewertung: 3,5/5

In La Cuisine Rademacher steht modernes Fine Dining mit klassischer Basis im Mittelpunkt; edle Produkte, viel Umami und durchdachte Texturspiele prägen die mehrgängigen Menüs.​

Le Moissonnier, Neustadt-Nord

Küchenchef: Eric Menchon

Öffnungszeiten: Di–Fr mittags, Fr abends, Sa mittags

Website Restaurant: https://www.lemoissonnier.de

Bewertung: 3,5/5

Le Moissonnier verbindet Pariser Bistro-Atmosphäre mit Haute Cuisine; Klassiker wie Fischsuppe, Kabeljau oder Desserts werden hier mit großer Präzision und kreativen Twists serviert.​

maiBeck für dich, Altstadt-Nord

Küchenchefs: Jan C. Maier, Tobias Becker

Öffnungszeiten: Di–Sa mittags und abends

Website Restaurant: https://www.maibeck.de

Bewertung: 3/5

Im maiBeck für dich gibt es produktfokussierte Regionalküche ohne Allüren, mit klaren, oft leicht mediterran angehauchten Aromen und einem sehr entspannten Service.​

Alfredo, Innenstadt

Küchenchef: Roberto Carturan

Öffnungszeiten: mittags und abends (Mo–Fr)

Website Restaurant: https://www.ristorante-alfredo.com

Bewertung: 3/5

Das Alfredo ist ein klassischer Edel-Italiener, der seit Jahrzehnten produktbetonte Küche von Sizilien bis Piemont bietet und vor allem für seine Fischgerichte geschätzt wird.​

Hanse Stube, Altstadt-Nord (Excelsior Hotel Ernst)

Küchenchef: Lars Wolf

Öffnungszeiten: täglich mittags und abends

Website Restaurant: https://www.excelsiorhotelernst.de

Bewertung: 3,5/5

Die Hanse Stube ist Kölns klassische Hoteladresse mit französisch geprägter Küche, solider Handwerkskunst und aufmerksamem Service im Grand-Hotel-Rahmen.​

Henne Weinbar, Innenstadt

Küchenchef: Louis Mages

Öffnungszeiten: Mo–Sa durchgehend bis abends

Website Restaurant: https://www.henne-weinbar.de

Bewertung: 3/5

In der Henne Weinbar sorgen viele offene Weine und kleine Gerichte zwischen Bistro und Spitzengastronomie – etwa Pulpo-Tacos oder koreanisch gewürztes Tatar – für unkomplizierten Genuss.​

Ito, Neustadt-Nord

Küchenchef: Kengo Nishimi

Öffnungszeiten: mittags (Mi–Fr) und abends (Di–Sa)

Website Restaurant: https://www.ito-restaurant.de

Bewertung: 3/5

Das Ito serviert traditionelle japanische Küche mit europäischen Einflüssen; Omakase-Menü und à-la-carte-Gerichte kombinieren Sashimi, Chawanmushi und warme Fleisch- und Fischgänge.​

Pottkind, Neustadt-Süd

Küchenchef: Enrico Sablotny

Öffnungszeiten: Di–Sa abends

Website Restaurant: https://www.pottkind-restaurant.de

Bewertung: 3,5/5

Im Pottkind gibt es kreatives Fine Dining im Carte-Blanche-Menü, in dem regionale Produkte und internationale Aromen in sechs Gängen mit passender Weinbegleitung auf den Tisch kommen.​

Restaurant Zur Tant, Porz-Langel

Küchenchef: Thomas Lösche

Öffnungszeiten: Fr–Mo mittags und abends

Website Restaurant: https://www.zurtant.de

Bewertung: 3/5

Das Restaurant Zur Tant verbindet traditionelle rheinische Gastlichkeit mit saisonaler, fein ausbalancierter Küche und Menüs in vier bis sechs Gängen.​

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de​

In Köln fand „Der Feinschmecker“ 14 erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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