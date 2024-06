Vier neue Restaurants in der Auswahl

180° by Matthias Diether weiterhin alleine mit zwei MICHELIN-Sternen

weiterhin alleine mit zwei MICHELIN-Sternen NOA Chef’s Hall erhält einen MICHELIN-Stern

Wir haben die komplette Liste des Guide MICHELIN Estland 2024 für Sie

Matthias Diether – 2 Sterne Koch – bekannt aus dem Berliner Hotel Palace

Guide MICHELIN Estland 2024

Die Inspektoren des MICHELIN Guide haben ein weiteres Jahr lang das Land bereist

Die Inspektoren des MICHELIN-Estland waren ein weiteres Jahr im ganzen Land unterwegs, um die besten Restaurants zu finden. Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Estland 2024 35 Restaurants, darunter eines mit zwei MICHELIN-Sternen, eines mit einem MICHELIN-Stern, sechs mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete Restaurants, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, und drei MICHELIN-Green-Star-Restaurants, die als Vorbilder für eine nachhaltige Gastronomie gelten.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, erklärt gegenüber Gourmet Report: “Wir freuen uns sehr, vier neue Restaurants in der estnischen Auswahl des MICHELIN-Führers begrüßen zu dürfen. Jedes für sich ist ein würdiger Eintrag und trägt zur Vielfalt der Auswahl bei, aber das Highlight ist das Kolm Sõsarat in Lüllemäe, das mit einem MICHELIN Green Star für seine erstklassigen Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet wurde. Es bereichert die Auswahl nicht nur durch seine ehrenwerten Praktiken, sondern auch durch seine leidenschaftlichen Besitzer, die mit viel Herzlichkeit und Hingabe bei der Sache sind. Es ist ein wirklich besonderer Ort. Zu guter Letzt möchten wir auch das180° von Matthias Diether und den NOA’s Chef ‘s Hall hervorheben, die in der diesjährigen Auswahl ihre Zwei-Sterne- bzw. Ein-Sterne-Auszeichnung beibehalten haben. Die MICHELIN-Inspektoren sind immer wieder beeindruckt von der Kontinuität, die sie von Jahr zu Jahr auf einem so hohen kulinarischen Niveau beweisen.”

Zwei MICHELIN-Sterne in Talinn

Die Top-Story des vergangenen Jahres war die Beförderung des stilvollen Tallinner Restaurants 180° von Matthias Diether von einem auf zwei MICHELIN-Sterne. Die MICHELIN-Inspektoren waren weiterhin beeindruckt von diesem fantastischen Restaurant, in dem der Service wie ein Traum läuft und die perfekt abgestimmten Menüs aus raffinierten, hochqualifizierten Gerichten bestehen, die die Gäste nicht nur durch ihren Geschmack, sondern auch durch ihr auffälliges Aussehen begeistern.

Matthias Diether – hier noch im First Floor

Ein MICHELIN-Stern in Talinn

Auch das markante NOA Chef’s Hall in Tallinn, das von Chefkoch Tõnis Siigur geleitet wird und einen Blick auf die Tallinner Bucht bietet, ist weiterhin mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Hier erlebten die MICHELIN-Inspektoren einmal mehr eine kreative, komplexe Küche mit kräftigen Aromen und viel Liebe zum Detail. Ein charmanter Service und ein leidenschaftlicher Sommelier runden das Erlebnis ab.

Vier neu hinzugekommene Restaurants

Die MICHELIN-Inspektoren freuen sich, dass in diesem Jahr vier neue Restaurants in die estnische Auswahl aufgenommen wurden.

ÂME, in Tallinn, wurde Ende letzten Jahres in einem intimen Boutique-Hotel am Rande der Altstadt eröffnet. Es ist ein eleganter Ort, an dem sich das Alte mit dem Neuen verbindet: Ein Teil der mittelalterlichen Stadtmauer verläuft entlang einer Seite des Raums, aber es hat auch einen zeitgenössischen, designorientierten Stil. Die modernen Gerichte sind französisch geprägt, enthalten aber auch Aromen aus der ganzen Welt.

Die Inspektoren waren besonders beeindruckt von der Harmonie der Kombinationen, die von einem geschickten Urteilsvermögen der Köche zeugt.

Das RADIO liegt in einem Wohngebiet am Rande von Tallinn und ist ein Ort, den einige der MICHELIN-Inspektoren gerne am Ende ihrer Straße hätten. Teils Weinladen, teils rustikales Café-Bistro, ist dieses Lokal in der Nachbarschaft alles für alle. Es hat Bistro-Charakter – mit ein paar Sofas für diejenigen, die es ganz entspannt mögen – und die preiswerten saisonalen Gerichte werden in Form von mittelgroßen Tellern serviert, die man sich teilen kann; natürlich gibt es zu jedem Gericht auch die passende Weinempfehlung.

Der letzte Neuzugang in Tallin ist Nok Nok. Hier stehen authentische thailändische Aromen auf der Tagesordnung, mit frischen, spritzigen, geschmacksintensiven Gerichten aus vielen verschiedenen Regionen. Zwei geräumige, farbenfroh dekorierte Speisesäle sorgen für ein lebhaftes Ambiente, und für die wärmeren Monate gibt es eine Terrasse im Innenhof. Die MICHELIN-Inspektoren waren begeistert von dem Hähnchen-Satay, den reichhaltigen Currys und den köstlichen Desserts, die hier angeboten werden.

Degustationsmenü zu probieren, ist ein echter Bonus.

Schließlich wurde auch das Kolm Sõsarat in Lüllemäe mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet.

Auch das neu ausgewählte Restaurant Kolm Sõsarat wird für sein Engagement für Nachhaltigkeit mit einem MICHELIN Green Star ausgezeichnet. Das Kolm Sõsarat ist ein nettes, intimes, abgelegenes Lokal, das von drei Schwestern geführt wird, von denen jede ihre eigene Rolle hat:

Kirti kocht, Triin kümmert sich um den Service und Kadri kümmert sich um den Gemüsegarten. Das verspielte Menü ist ein Schaufenster der Region und enthält hochwertige Produkte, die im Garten angebaut, auf dem Bauernhof gezüchtet oder im Wald gesammelt werden – und dann oft vor Ort konserviert werden. Die Geschichte, die hinter jedem Gericht steckt, wird beim Servieren erklärt, und die Leidenschaft des Teams, das sich um jeden Gast kümmert, ist spürbar.

Dies ist ein wirklich besonderer Ort, an dem die MICHELIN-Inspektoren den Stolz und die Fürsorge des Teams gespürt haben, und die mehr als 4 Stunden vergehen wie im Fluge.

MICHELIN Bib Gourmands

Der Bib Gourmand zeichnet Restaurants aus, die gute Qualität zu erschwinglichen Preisen bieten. Für 2024 behalten alle sechs Restaurants, die bereits mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, ihre Auszeichnung.

Diese sind: Fellin in Viljandi, ein warmes und einladendes Café-Bistro, das gutbürgerliche europäische Gerichte serviert; Härg in Tallinn, eine unterhaltsame Ganztagsbrasserie, deren Spezialität das Grillen ist; Lore Bistroo, ein modernes Hafenbistro, dessen Gerichte von den Reisen der Besitzer inspiriert sind; Mantel ja Korsten, das in einem Schindelhaus wie aus dem Bilderbuch untergebracht ist und mediterran inspirierte Gerichte serviert; NOA mit seinen saisonalen, modernen Menüs und Blick auf das Wasser; und Tuljak mit seinem Retro-Look und kreativen Gerichten mit baltischem Herz.

Die estnische Restaurantauswahl wird von den hauptamtlichen Inspektoren des MICHELIN-Führers zusammengestellt, die ihre Empfehlungen auf der Grundlage anonymer Mittag- und Abendessen abgeben.

Die vollständige Restaurantauswahl des MICHELIN Guide Estland 2024 wird auf der Website des MICHELIN Guide veröffentlicht.

Die Auswahl der Restaurants in Estland wird ergänzt durch den MICHELIN Guide

der die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in Estland und der ganzen Welt vorstellt. Jedes Hotel im Guide wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt – mit Optionen für jeden Geldbeutel – und jedes Hotel kann über den MICHELIN Guide gebucht werden. Die Auswahl für Estland umfasst die spektakulärsten Hotels des Landes, wie das Pädaste Manor auf der Insel Muhu – ein herausragendes Hotel aus unserer Plus-Kollektion – und das Telegraaf Hotel in Tallinn, ein stilvolles und erschwingliches Haus im Herzen der Altstadt.

MICHELIN Guide Estonia 2024

Die Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Estland 2024 auf einen Blick

Insgesamt 35 empfohlene Restaurants, davon 4 neue, darunter:

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

1 Restaurant mit einem MICHELIN-Stern

6 MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants

3 MICHELIN Green Star-Restaurants, davon 1 neu

​

Restaurant Auszeichnung 180° by Matthias Diether 2 Sterne NOA Chef’s Hall 1 Stern Bib Gourmand: Fellin Härg Lore Bistroo Mantel ja Korsten NOA Tuljak Restaurant Auszeichnung 38 Recommandé par le Guide MICHELIN Alexander Recommandé par le Guide MICHELIN ÂME Recommandé par le Guide MICHELIN Art Priori Recommandé par le Guide MICHELIN Barbarea Recommandé par le Guide MICHELIN Fotografiska Recommandé par le Guide MICHELIN + Gianni Recommandé par le Guide MICHELIN Hõlm Recommandé par le Guide MICHELIN Horisont Recommandé par le Guide MICHELIN Joyce Recommandé par le Guide MICHELIN Kolm Sõsarat Recommandé par le Guide MICHELIN + Lahepere Villa Recommandé par le Guide MICHELIN Lee Recommandé par le Guide MICHELIN Mere 38 Recommandé par le Guide MICHELIN Mon Repos Recommandé par le Guide MICHELIN Moon Recommandé par le Guide MICHELIN Nok Nok Recommandé par le Guide MICHELIN Paju Villa Recommandé par le Guide MICHELIN Pull Recommandé par le Guide MICHELIN Puri Recommandé par le Guide MICHELIN R14 Recommandé par le Guide MICHELIN RADIO Recommandé par le Guide MICHELIN Rado (Tallinn) Recommandé par le Guide MICHELIN Rado (Haapsalu) Recommandé par le Guide MICHELIN Soo Recommandé par le Guide MICHELIN + Tchaikovsky Recommandé par le Guide MICHELIN Wicca Recommandé par le Guide MICHELIN

Weitere Informationen zu Estland und seiner Küche unter https://www.visitestonia.com/de/

Bestens informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter!