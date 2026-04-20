Die besten Restaurants in Düsseldorf 2026: Küchenchef Daniel Dal-Ben (3,5/5) lässt italienische Wurzeln einfließen, Marcel Förster (3/5) schöpft aus den Küchen der Welt, Jörg Wissmann (3/5) interpretiert Klassiker mit koreanischen Aromen, Timo Fritsche (4/5) präsentiert eine puristische Stilistik, Benjamin Kriegel (3/5) verbindet erlesene Zutaten mit Hausmannskost, Yoshizumi Nagaya (4/5) schafft eine unverwechselbare kulinarische Sprache, Dany Cerf (3/5) interpretiert die französisch-mediterrane Küche exzellent und Egor Hopp (3/5) bietet Fine Dining im Feinkostladen.

Der japanische Sternekoch Nagaya kennt sich bei Messern richtig gut aus!

Die besten Restaurants in Düsseldorf 2026

1876 Daniel Dal-Ben, Düsseldorf-Düsseltal

Küchenchef: Daniel Dal-Ben

www.1876.restaurant

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Daniel Dal-Ben serviert in seinem kleinen, wohnzimmerartigen Restaurant für maximal 14 Personen ein Menü mit einem knappen Dutzend Gängen. Er lässt seine italienischen Wurzeln in die Gerichte einfließen, asiatische Komponenten fügen sich gut ein. Reduzierte Arrangements und gut abgestimmte Saucen sind sein Markenzeichen. Menüs 155-245 €.

*3,5/5 Feinschmecker Punkte*

Agata’s, Düsseldorf-Unterbilk

Küchenchef: Marcel Förster

www.agatas.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Marcel Förster gehört zu den konstanten Größen in Düsseldorf. Für seinen über die Jahre verfeinerten Stil schöpft er aus den Küchen der Welt, von französisch-klassisch bis zu kreativen Kombinationen. Die ausgezeichnete Sommelière Sharin Polte (zuvor „Skykitchen“, Berlin) hat die Weinabteilung übernommen. Menüs 160-199 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Jae, Düsseldorf

Küchenchef: Jörg Wissmann

www.jae-restaurant.de

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Jörg Wissmann lässt sich entlang des Tresens über die Schulter blicken. Europäische Klassiker wie Gazpacho werden mit koreanischen Aromen und gekonnt dosierter Schärfe neu interpretiert. Die präzisen Pairings von Sommelière Emiko Fukuzawa erweitern die geschmackliche Erzählung. Menü 169 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Im Schiffchen, Düsseldorf-Kaiserswerth

Küchenchef: Jean-Claude Bourgueil

www.im-schiffchen.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Di-Sa abends, So, Mo geschlossen

Jean-Claude Bourgueil muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten und will sein Restaurant neu aufstellen. Die Bewertung wurde daher bis zu einem erneuten Test ausgesetzt.

Bewertung ausgesetzt

LA VIE by thomas bühner, Düsseldorf

Küchenchef: Timo Fritsche

www.laviebythomasbuehner.de

Mi-Fr abends, Sa mittags & abends, So mittags, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Timo Fritsche (zuvor bei Andreas Caminada) präsentiert im Deutschland-Comeback von Spitzenkoch Thomas Bühner eine puristische Stilistik aus hochwertigen Zutaten mit viel Gemüse und spannenden Aromenpaarungen. Die Begleitung von Sommelier Thilo Kownatzki bietet Spannendes aus dem Jura und Piemont. Zeitlos-modernes Design. Hauptgerichte 44-72 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Lido Hafen, Düsseldorf-Hafen

Küchenchef: Benjamin Kriegel

www.lido1960.de/hafen

Mi-Sa abends, So, Mo, Di geschlossen

Küchenchef Benjamin Kriegel bleibt seinem Stil treu und verbindet in seinen Menüs erlesene Zutaten der Gourmetküche mit Hausmannskost-Elementen. Seine Frau Ramona Kriegel stellt die Weine zusammen und setzt dabei auf bekannte Namen aus Europa. Puristische Einrichtung im transparenten Glaskubus. Menüs 122-179 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Nagaya, Düsseldorf-Innenstadt

Küchenchef: Yoshizumi Nagaya

www.nagaya.de

Di-Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchef Yoshizumi Nagaya interpretiert das klassische Kaiseki neu und schafft aus fernöstlicher Ästhetik und westlicher Produktkultur eine unverwechselbare kulinarische Sprache. Japanischer Purismus verschmilzt mit französischer Aromendichte. Deutsch-französische Karte mit über 450 Positionen und exquisiten Sakes. Reduzierte Eleganz in sanftem Licht. Menüs 179-218 €.

*4/5 Feinschmecker Punkte*

Le Flair, Düsseldorf-Pempelfort

Küchenchef: Dany Cerf

www.restaurant-leflair.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Fr abends, Sa, So geschlossen

Küchenchef Dany Cerf interpretiert die französisch-mediterrane Küche immer wieder exzellent auf eigene Art und Weise, mit Gerichten wie Hummerravioli mit Erdnuss und Salbei. Interessante Weine aus Europa, vor allem Deutschland. Elegant eingerichtetes Edelbistro. Hauptgerichte 23-40 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Setzkasten, Düsseldorf-Innenstadt

Küchenchef: Egor Hopp

www.setzkasten-duesseldorf.de (Link in neuem Fenster öffnen)

Mo-Mi und Fr-Sa abends, Fr-Sa mittags, So, Do geschlossen

Küchenchef Egor Hopp bietet Fine Dining im Feinkostladen an. Fair bepreiste Karte, die sich bei Bedarf aufs gesamte Weinsortiment des Edelsupermarkts ausweiten lässt. Elegante, von hellem Holz dominierte Einrichtung. Menüs 99-149 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

In Düsseldorf fand „Der Feinschmecker“ neun erwähnenswerte Restaurants. Kennen Sie weitere?

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Düsseldorf im Gourmet Report