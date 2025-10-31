Am Sonntag, den 2. November 2025, lädt der traditionsreiche Fischmarkt am Düsseldorfer Tonhallenufer von 11.00 bis 18.00 Uhr zum finalen Markttag der Saison ein.

Frisch gefangener Fisch

Fischmarkt Düsseldorf am Tonhallenufer

Mit rund 80 Händlern aus Düsseldorf, dem Umland und überregionalen Ausstellern wird die Rheinpromenade ein letztes Mal in diesem Jahr zum Treffpunkt für Genießer und Neugierige. Über die Winterpause hinweg bleibt der Fischmarkt eine feste Institution und startet erst am 12. April 2026 in die neue Saison.

Kulinarische Vielfalt und regionale Produkte

Besucher erwarten ein breites Portfolio frischer und feiner Produkte, ergänzt durch Spezialitäten aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Zu den gastronomischen Highlights zählen u. a.:

Weingut Brummund aus Rheinhessen, das in seiner Vinothek Weine präsentiert, die für Handwerkskunst, Persönlichkeit und Leidenschaft stehen.

aus Rheinhessen, das in seiner Vinothek Weine präsentiert, die für Handwerkskunst, Persönlichkeit und Leidenschaft stehen. Fruchtpower verführt mit einer breiten Auswahl an Nüssen und Trockenfrüchten, die direkt vor Ort probiert werden können.

Genuss, Handwerk und Geschenke

Nicht nur kulinarisch, sondern auch handwerklich vielfältig ist das Angebot:

Lederdeal von Jutta Heise stellt exklusive Lederwaren wie Taschen, Gürtel, Geldbörsen und Accessoires vor – ideal für das anstehende Nikolausfest oder als hochwertiges Geschenk.

stellt exklusive Lederwaren wie Taschen, Gürtel, Geldbörsen und Accessoires vor – ideal für das anstehende Nikolausfest oder als hochwertiges Geschenk. Parul Munjar setzt auf hochwertige Lammfellprodukte und Strickwaren, die in der kalten Jahreszeit Wärme und Behaglichkeit bieten, sich aber auch zu dekorativen Zwecken eignen.

Technik und Innovation

Auch Technikinteressierte kommen auf ihre Kosten:

Die Firma Vorwerk präsentiert den neuen Thermomix TM7 samt Zubehör. Besucher können live erleben, wie der Thermomix innovative Kochideen von schnellen Snacks bis hin zu anspruchsvollen Gourmet-Menüs ermöglicht.

Musik und Stimmung

Das umfangreiche Musikprogramm sorgt für eine lebendige Einkaufs- und Genussatmosphäre. Essen, trinken, lachen, tanzen, stöbern und shoppen – der Fischmarkt bleibt seinem Konzept treu und verbindet kulinarische Entdeckungen mit Lifestyle und Kultur.

Terminübersicht

Saisonabschluss: 2. November 2025, 11:00–18:00 Uhr, Tonhallenufer Düsseldorf

2. November 2025, 11:00–18:00 Uhr, Tonhallenufer Düsseldorf Saisonstart 2026: 12. April 2026

Organisatorische Hinweise

Der Fischmarkt ist ein beliebter Treffpunkt für Düsseldorfer und Gäste aus ganz NRW und Deutschland. Das Event bietet einen Überblick über regionale Entwicklungen, handwerkliche Innovationen und aktuelle Trends in Genuss und Lifestyle. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu kommen und ausreichend Zeit für Stöbern und Probieren einzuplanen.

