Flaniertickets für „EUROPAs Beste“ buchbar

Wenn sich am 21. August 2026 das Pooldeck der MS EUROPA in eine kulinarische Flaniermeile verwandelt, schreibt die Reederei Hapag-Lloyd Cruises ein weiteres Kapitel ihrer Gourmet-Tradition. Insgesamt 23 Michelin-Sterne werden an Bord des kleinen Luxusschiffes in Hamburg versammelt sein, um den Gästen einen Abend der Spitzenküche zu bieten. Seit dem 30. Juni 2026 sind nun erstmals limitierte Flaniertickets für das exklusive Abendevent erhältlich.

Viktoria Popova mit Ben Schütz und Maximilian Wagner

Flaniertickets für „EUROPAs Beste“

Das Gourmet-Line-up 2026: Zehn Spitzenköche aus fünf Ländern

Die Gästeliste für „EUROPAs Beste 2026“ liest sich wie ein Who is Who der internationalen Spitzengastronomie. Gastgeber des Abends ist Ben Schütz, der Küchenchef der EUROPA . An seiner Seite begrüßt er neun weitere Sterneköche und eine Sterneköchin, die ihre handwerkliche Kunst auf dem Pooldeck präsentieren werden .

Zu den herausragenden Persönlichkeiten zählen in diesem Jahr gleich drei Drei-Sterne-Köche: Kevin Fehling vom Restaurant THE GLOBE & THE TABLE in Hamburg, Marco Müller vom Berliner Restaurant Rutz und Marcel Skibba vom Schweizer Restaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau, das er gemeinsam mit Andreas Caminada führt . Die renommierte Zwei-Sterne-Köchin Tanja Grandits aus dem Restaurant STUCKI in Basel wird ebenfalls ihre farbintensive Aroma-Küche präsentieren .

Die Riege der Zwei-Sterne-Köche wird komplettiert durch Thorsten Bender (Restaurant SEIN, Karlsruhe), Dirk Luther (MEIEREI, Glücksburg), Martin Stopp (ATAMA by Martin Stopp), Jurgen van der Zalm (Restaurant Vinkeles, Amsterdam), Thomas Dorfer (Landhaus Bacher, Österreich) und Dieter Koschina (Vila Joya, Portugal) .

Winzer und Genussexperten: Begleitung auf höchstem Niveau

Die kulinarischen Sternstunden werden von einer exquisiten Auswahl europäischer Weine und erlesener Produkte begleitet. Namhafte Winzer wie das Weingut von Othegraven (Deutschland), Weingut Markus Schneider, Weingut Karthäuserhof, Weingut Waßmer, Domaine de Chevalier (Frankreich), Château Lascombes, Tenuta del Nicchio und Weingut Lageder (Italien) sowie Weingut Prager (Österreich) präsentieren ihre edlen Tropfen .

Abgerundet wird das Geschmackserlebnis durch zehn ausgewählte Genussexperten. Dazu gehören die Fromagerie Antony, das Altonaer Kaviar Import Haus, BOS FOOD, die Ory Bar aus dem Mandarin Oriental in München, Becking Kaffee, die Obstkelterei Van Nahmen sowie der Chocolatier Kevin Kugel und Pâtissier Marco D’Andrea .

Flaniertickets und Kurzreise: So können Gäste dabei sein

Das Abendevent „EUROPAs Beste“ ist der Auftakt einer viertägigen Kurzreise, die vom 21. bis 25. August 2026 von Hamburg über die dänischen Küstenstädte Ærøskøbing und Kopenhagen nach Kiel führt . Die Reise ist im PLATIN-Tarif ab 3.190 Euro pro Person (Suite ohne Veranda, Doppelbelegung) buchbar .

Für alle, die nicht die gesamte Reise buchen möchten, bietet sich ab dem 30. Juni 2026 die seltene Gelegenheit, limitierte Flaniertickets für das Abendevent zu erwerben. Diese sind zum Preis von 399 Euro pro Person online unter www.hl-cruises.de/EUROPAs-Beste erhältlich . Die Tickets gewähren Zugang zu einer Gourmet-Meile, bei der die Gäste zwischen den Ständen der Spitzenköche, Winzer und Feinkosthersteller flanieren und die Vielfalt der europäischen Genusskultur erleben können.