Neue Restaurants und große Kochkunst in Monaco

Das Fürstentum Monaco bietet große kulinarische Entdeckungen für jeden Geschmack. Mit einer beeindruckenden Auswahl an Michelin-Sterne-Restaurants, von landestypischer bis internationaler Küche, ist Monaco eine Destination für eine kulinarische Reise. Ausreichend finanzielle Mittel vorausgesetzt! Neue Restaurants in Monaco

COYA Monte-Carlo Terrasse

Die Vielfalt und Qualität der gastronomischen Angebote spiegeln die hohe Wertschätzung wider, die das Fürstentum der Kulinarik entgegenbringt. Ob Gourmetliebhaber, Feinschmecker oder neugierige Reisende – in Monaco findet jeder Gaumen seine Erfahrung.

„Liebe“ auf der Dachterrasse und viel internationales Flair

Ein neues Ziel auf Monacos kulinarischer Landkarte ist das Amù Monte Carlo. Das neue Dachrestaurant im Fairmont Monte Carlo verbindet die Traditionen der französischen Côte d’Azur mit der italienischen und mediterranen Kultur. Denn Amù bedeutet “Liebe” auf Monégasque und jedes Gericht ist eine Art Entdeckungsreise in die Welt der Aromen. Den Höhepunkt des neuen Restaurants bildet allerdings der atemberaubende Panoramablick auf die Riviera. Der Pool auf der Dachterrasse, Amù by the Pool, der nur wenige Schritte vom Restaurant entfernt liegt, vervollständigt das Erlebnis der Gäste, indem er Entspannung und Gastronomie mit dem Charme Monacos verbindet.

Ein weiteres kulinarisches Highlight, das Monaco-Besucher keinesfalls verpassen sollten, ist das kürzlich unter Leitung von Riccardo Giraudi eröffnete Zeffirino. Das bereits seit 1939 etablierte genuesische Restaurantkonzept ist vor allem für seine Pestos und berühmten Gäste international bekannt. Das Herzstück des Restaurants in der Rue du Portier ist die offene Küche, die Gästen ein kulinarisches Spektakel bietet.

Ebenfalls neu: Das L’Abysse Monte-Carlo im berühmen Hôtel Hermitage. Das von dem mehrfach ausgezeichneten Küchenchef Yannick Alléno und Sushi-Meister Yasunari Okazaki betriebene Restaurant vereint Tradition, Innovation und Nachhaltigkeit und setzt Gästen erlesene Sushi-Gerichte vor. Dabei spielt vor allem das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Das Restaurant arbeitet eng mit lokalen Fischern zusammen, die gezielt nachhaltige Fangmethoden anwenden und die Tiere mit Rücksicht auf ihre Reproduktionszyklen einfangen, um die verschiedenen Arten nicht zu gefährden.

Die exklusive Sommeradresse des Méridien Beach Plaza ist das im Mai eröffnete Muse. Das Restaurant liegt eingebettet zwischen einem Pinienwald und einem Privatstrand und ist der ideale Ort, um zu verstehen, was Dolce Vita bedeutet. Cocktailbar, Speisekarte mit starken lokalen und mediterranen Einflüssen, Sonntagsbrunchs, DJ-Sets, das alles finden Besucher im Muse.

Nur wenige Schritte vom Hotelstrand des Meridien Beach Plaza entfernt liegt auch die Alang bar. Eine im April eröffnete Bar im balinesischen Stil, die mit Cocktails und mediterranem Abendessen lockt – inklusive Meeresrauschen und farbenprächtigem Sonnenuntergang.

Im Maona Monte-Carlo traf sich einst der Jetset der Côte d’Azur, heute erleben Gäste im Flair der 1960er und 1970er eine zeitgemäße und dennoch traditionelle Küche. Mit typischen Familienrezepten aus der Region, beinhaltet die Speisekarte alle Klassiker der monegassischen Küche. Das Restaurant ist auch eine Hommage an Auguste Escoffier, dem berühmten Koch, der das Fürstentum prägte und die Küche mit dem berühmten Pfirsich Melba revolutionierte, der im Stil von Maona Monte-Carlo nun neu interpretiert wird

Einer Schönheitskur hat sich auch das COYA Monte-Carlo unterzogen, Das Restaurant, das seit 2018 für seine lateinamerikanischen Beats und inspirierenden Gerichte bekannt ist, hat für die neue Saison komplett renoviert und besitzt nun eine Terrasse mit Blick auf das Mittelmeer. Unter der Leitung von Küchenchefin Victoria Vallenilla finden Gäste im COYA eine neue, von der peruanischen Küche inspirierte Speisekarte mit einem Fokus auf Meeresfrüchten. Das Restaurant bietet nun eine immersive peruanische Erfahrung mit neuen Dekorationen und einem erweiterten Außenbereich. Die Gäste können sich auf Gerichte wie Thunfisch-Tartar-Kroketten, Hummer-Tiradito und hausgemachte peruanische Chorizo freuen.

Das im Erdgeschoss des Hôtel de Paris Monte-Carlo gelegene Em Sherif Monte-Carlo sollte ebenfalls auf der kulinarischen Reise nicht fehlen. Das Restaurant bietet eine Reise der Sinne, bei der die libanesische Küche und die Mittelmeerländer im Mittelpunkt stehen und auf den Tellern kleine Botschaften in kunstvoller Kalligraphie vermittelt. Zusätzlich genießen Gäste Abende mit Live-Musik verschiedener DJs sowie natürlich einen atemberaubenden Blick auf das Meer.

Ein weiteres Highlight ist das Amazónico Monte-Carlo, das Anfang April 2024 am Place du Casino eröffnete. Dieses lateinamerikanische Restaurant erweitert das kulinarische Angebot der Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Gäste können auf der atemberaubenden Dachterrasse speisen und eine herrliche Aussicht auf die Stadt genießen oder sich im Loungebereich umgeben von tropischem Grün entspannen. Mit exotischen Gerichten, einzigartigen Cocktails und Live-Musik bietet Amazónico Monte-Carlo ein authentisches kulinarisches Erlebnis in lebendiger Atmosphäre.

Ebenfalls ein Neuzugang in diesem Jahr ist die einzigartige belgische Brasserie Smakelijk! Das Restaurant ist von nordischen Einflüssen geprägt und bietet ein besonderes Ambiente. Auf der Speisekarte stehen unter anderem italienische Klassiker, mediterrane Gerichte und eine XXL Crème Brûlée.

Die kulinarische Landschaft Monacos wird zudem durch die neue Zusammenarbeit zwischen der Monaco Beefbar und dem französischen Hummer-Delikatessenhändler Homer Lobster bereichert. Nun wird das Streetfood-Angebot der Beefbar um eine Hummerrolle, wahlweise mit Kaviar, und einen Baby-Hotdog ergänzt.

