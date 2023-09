„Festival des Etoilés“, Monaco

Monte-Carlo lädt zu einer kulinarischen Entdeckungsreise der lumières d’étoiles ein

AlainDucasse – hier arbeitet er mit dem CHROMA-Procute Gewürzschneider

Vom 29. September bis 11. November 2023 findet die dritte Edition des „Festival des Etoilés“ Monte-Carlo statt. Der riesige Erfolg der bisherigen Veranstaltungsreihe macht die diesjährige Edition zu dem kulinarischen Ereignis, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte. Die Sterneköche des Resorts veranstalten vierhändige Dinner, zu deren Zubereitung sie jeweils Küchenchefs von internationalem Rang einladen.

Den Anfang macht Küchenchef Marcel Ravin, der den in Singapur tätigen französischen Küchenchef Julien Royer zur Zubereitung außergewöhnlicher Dinner für den 29. und 30. September einlädt. Am 13. und 14. Oktober sind die Gäste dann in den Grill des Hôtel de Paris Monte-Carlo geladen, um von Küchenchef Dominique Lory gemeinsam mit dem englischen Küchenchef Jason Atherton kreierte und zubereitete Köstlichkeiten zu genießen. Ebenfalls im Hôtel de Paris trifft Amaury Bouhours, Küchenchef des Pariser Palasthotels Le Meurice, auf seinen Mentor Alain Ducasse, um vierhändig mit seinem Freund Emmanuel Pilon am 27. und 28. Oktober anspruchsvolle Gaumen im Louis XV-Alain Ducasse zu verwöhnen. Zum Abschluss dieser Reihe exquisiter Begegnungen heißt Küchenchef Yannick Alléno am 3. November im Pavyllon Monte-Carlo des Hôtel Hermitage den Schweizer 3-Sterne-Koch Sven Wassmer willkommen.

Die Abschlussgala findet am 11. November 2023 mitten auf dem Place du Casino im Salle Empire des Hôtel de Paris bei einem Candle Light Dinner statt, das die insgesamt 7 Sterne aller beteiligten Küchenchefs in ganz besonderem Licht erstrahlen lassen werden.

Mit seinen 30 Restaurants und Bars, insgesamt 7 Michelin-Sternen und mehr als 150 Jahren Erfahrung im Bereich der Art de Vivre ist und bleibt das Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer der prestigeträchtigste aller kulinarischen Treffpunkte. Auch in diesem Jahr laden die Küchenchefs des Resort 2- und 3-Sterne-Köche aus Frankreich, Singapur, Großbritannien und der Schweiz ein, um gemeinsam die Gastronomie in ihrer reinsten Form zu würdigen.

Les Lumière d’étoiles

Die Abschlussgala findet am 11. November im Salle Empire, dem Kult gewordenen Ort des Resorts im Herzen des Hôtel de Paris Monte-Carlo statt. Das ganz im Zeichen der „Lumières d’étoiles“ stehende 7-Sterne-Dinner wird wie bei den vorausgehenden Editionen dieser Veranstaltung von den Küchenchefs von Monte-Carlo Société des Bains de Mer zubereitet. Dieses Dinner versteht sich als die Quintessenz der neuen Art de Vivre von Monte-Carlo. Ein außergewöhnlicher Moment, bei dem die Gäste unter der Sterne-Galaxis des Monte-Carlo Société des Bains de Mer in kulinarischen Träumen schwelgen.

Das Programm der Edition 2023 Festival des Etoilés

& 30. September

Dinner im Monte-Carlo Bay Hotel & Resort auf der Terrasse Las Brisas

Marcel Ravin empfängt Küchenchef Julien Royer, Restaurant Odette***, Singapur

& 14. Oktober Oktober – Dinner im Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo Oktober – Dinner im Grill, Hôtel de Paris Monte-Carlo

Dominique Lory empfängt Küchenchef Jason Atherton, Restaurant Pollen Street Social*, London

& 28. Oktober

Dinner im Louis XV-Alain Ducasse im Hôtel de Paris

In Anwesenheit von Alain Ducasse und unter der Leitung der Küchenchefs Emmanuel Pilon, Louis XV-Alain Ducasse*, Monaco und Amaury Bouhours, Restaurant Le Meurice Alain Ducasse, Paris

November

Dinner im Pavyllon Monte-Carlo des Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Yannick Alléno empfängt Küchenchef Sven Wassmer, Restaurant Memories***, Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz

November

Gala des „Festival des Etoilés“ Monte-Carlo, Salle Empire des Hôtel de Paris Monte-Carlo

Treffen mit den Küchenchefs

Eine besondere Überraschung erwartet einige Gäste der Hotels Monte-Carlo Société des Bains de Mer: Ein Treffen mit den Sterneköchen vor dem Dinner. Ein seltener Augenblick und eine unvergessliche Erinnerung.

Reservierungen

Louis XV-Alain Ducasse im Hôtel de Paris und Le Grill :

Tel. +377 98 06 88 64 & +377 98 06 88 88 – adhp@sbm.mc / legrill@sbm.mc

Blue Bay im Monte-Carlo Bay Hotel & Resort:

Tel. +377 98 06 03 60 – Reservation-McBay@montecarlobay.mc

Pavyllon Monte-Carlo im Hôtel Hermitage Monte-Carlo:

Tel. +377 98 06 98 98 – restaurantalleno@sbm.mc

Abschlussgala:

Tel.: +377 98 06 36 36

https://www.montecarlosbm.com/de

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter