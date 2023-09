Guide Michelin Chengdu 2024

Im MICHELIN-Guide Chengdu 2024 werden zahlreiche Küchenstile hervorgehoben, ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen und zwei mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Wir haben die Liste aller ausgezeichneten Restaurants!

Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas und hat um die 20 Millionen Einwohner!

– 1 neues Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurant und 2 neue Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants vorgestellt

– Die Gesamtzahl der Restaurants auf der Liste hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13 erhöht, mit herausragenden Leistungen in der Fujian- und Zhejiang-Küche

– 3 MICHELIN Special Awards wurden eingeführt: der MICHELIN Young Chef Award, der Sommelier Award und der Service Award

Am 7. September wurde der MICHELIN Guide Chengdu 2024 im The Ritz-Carlton, Chengdu vorgestellt. Die dritte Ausgabe wurde um 13 neue Lokale erweitert. Die Gesamtzahl stieg auf 69 Restaurants, darunter 2 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen, 11 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, 20 Bib Gourmand und 36 MICHELIN Selected Restaurants. Im Rahmen der Einführung verlieh MICHELIN auch drei Sonderpreise: den MICHELIN Young Chef Award, den Sommelier Award und den Service Award.

„Bei der Arbeit am dritten Chengdu-Führer hat unser Inspektionsteam mit großer Freude festgestellt, dass sich die Gastronomie in Chengdu schnell wieder erholt hat. Begünstigt durch dynamische Investitionen in die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und den Bau neuer Einkaufszentren wurden im vergangenen Jahr viele neue Restaurants eröffnet. Dieser Trend trägt nicht nur zur Vielfalt der in Chengdu angebotenen Gerichte bei, sondern verdeutlicht auch das gesunde Wachstum der Branche“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides im Gourmet Report Gespräch. Er fügte hinzu: „Das Inspektionsteam des MICHELIN-Führers hat ein Auge auf die lokale Gastronomieszene geworfen und dabei sowohl alteingesessene kleine Lokale als auch neue Restaurants neu entdeckt. Neueröffnungen. Unter den neu empfohlenen Restaurants heben wir die kleinen Lokale hervor, die sich durch eine starke lokale Persönlichkeit auszeichnen und schmackhafte, aber sehr erschwingliche Gerichte anbieten. Diese Lokale, die Feinschmecker täglich vom frühen Morgen bis zum späten Abend erfreuen, offenbaren die Lebendigkeit eines typischen Chengduer Lebensstils“. Gwendal Poullennec erwähnte auch: „Neben den anderen Trends waren wir von dem bemerkenswerten Beitrag der jungen Generation beeindruckt. Diese neuen Talente, die sich durch ihr Engagement und ihre Hingabe auszeichnen, tragen sicherlich dazu bei, das Niveau und die Qualität der in Chengdu angebotenen Küche aus anderen Provinzen oder aus Übersee zu steigern.“

Ein Restaurant wurde neu mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, zwei wurden zu einem MICHELIN-Stern befördert und 9 behielten ihre Sterne bei

Obwohl die Sichuan-Küche in der neuen Auswahl des MICHELIN-Führers nach wie vor das Hauptthema ist, glänzen viele andere Küchen unter der Leitung erfahrener Teams.

Das Xin Rong Ji in Chengdu ist ein Neuling in der Stadt, verfügt aber über viel Erfahrung in der Branche. Ein solides Team mit hochwertigen Zutaten und Techniken, gepaart mit dezentem Luxusdekor und lokalen Einflüssen, das die Identität des Restaurants bereichert. Das Xin Rong Ji wird mit zwei MICHELIN-Sternen im 2024 Guide ausgezeichnet.

Das im letzten Jahr eröffnete Hokkien Cuisine wurde von einem MICHELIN Selected Restaurant zu einem MICHELIN-Stern befördert. Das aus Fujian stammende Küchenteam garantiert die Authentizität eines jeden Gerichts. Die unwiderstehlichen Aromen von Schalotten und die angenehme Textur stellen eine Quanzhou-Spezialität dar: knusprige Tofu-Hautrollen mit einer Fünf-Gewürze-Schweinefleischfüllung.

Nicht zuletzt wurde das S Kitchen nach dem Umzug und der Anpassung seiner Speisekarte im neuen Guide mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die französischen Klassiker werden dank der neuen Ideen des Küchenchefs und der lokalen Einflüsse neu interpretiert. Das Menü für das Abendessen bietet für jeden Gang mehrere Wahlmöglichkeiten; es wechselt mit den Jahreszeiten, aber das Markenzeichen, die gebratene Täubchenbrust, bleibt. Weine von kleinen Weingütern werden hier in den Vordergrund gestellt.

Darüber hinaus haben 9 Restaurants ihren MICHELIN-Stern behalten, darunter Chaimen Hui, Fang Xiang Jing, Song Yun Ze, Xu’s Cuisine und Fu Rong Huang, die sich auf die traditionelle Sichuan-Küche spezialisiert haben, Young Art – Yong Ya He Xian (Tongzilin East Road) mit Süßwasserfisch als Markenzeichen, Ma’s Kitchen mit mit einer langen Geschichte und würzigen Aromen, das Mi Xun Teahouse, das aus hochwertigen Zutaten lokale vegane Spezialitäten zubereitet, und das Silver Pot, das auf erstklassige, weltweit bezogene Zutaten setzt und diese mit Sichuan-Kochtechniken kombiniert.

8 neue Restaurants wurden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet und 9 Restaurants wurden in die Auswahl des MICHELIN-Führers aufgenommen

Die neue Ausgabe des MICHELIN-Führers Chengdu empfiehlt insgesamt 20 Bib Gourmand-Restaurants, darunter 8 neue Restaurants auf der Liste.

Chengdu ist berühmt für seine Vielfalt an Snacks wie Nudeln und Knödel, für die vier kleine Restaurants auf der Liste ausgewählt wurden. Vor dem Gan Ji Fei Chang Fen, das seit mehr als 30 Jahren geöffnet ist, steht immer eine lange Schlange. Dieses kleine Juwel ist kein Geheimnis für Einheimische, die auf der Suche nach einer Schüssel deftiger Glasnudelsuppe mit geschmorten Schweinedärmen sind. Die köstlichen, federnden Nudeln werden hier selbst hergestellt.

Bei Mosnack werden alle Nudelgerichte nach Hangzhou-Art mit traditionellen Belägen und Soßen auf Bestellung zubereitet. Die Schweineniere, die von am selben Tag geschlachteten Schweinen stammt, hat eine knusprige, federnde Textur.

Der Nudelladen Yao Guai Mian liegt versteckt in einem alteingesessenen Wohngebiet und hat eine treue Kundschaft. Die Nudeln werden entweder in scharfer oder weißer Brühe serviert oder in verschiedenen Würzpasten geschwenkt.

Das von Möbelgeschäften umgebene Zhu Ji Zhi Mian Pu hat einen Hauch von Retro. Die Nudeln werden im Haus frisch zubereitet, was ihre unglaublich seidige, federnde Konsistenz erklärt. Zha Jiang Mian muss man probieren.

Weitere 4 neue Lokale bieten köstliche Sichuan-Gerichte, die das ganze Jahr über in Erinnerung bleiben werden. Guan Jin (Wuhou)’s unverkennbarer geschmorter Fisch in würziger Bohnensauce wird mit Süßwasserfischen Ihrer Wahl zubereitet, wie z.B. Langschnauzenwels, Marmorgrundel oder Topmouth Culter. Das Hu Er Ge Yao Shan Ti Hua verfügt über kein nennenswertes Ambiente, aber das hat die hungrigen Einheimischen seit 1999 nicht davon abgehalten, hierher zu strömen. Viele kommen wegen der berühmten Schweinefüßchensuppe, die mit chinesischen Kräutern acht Stunden lang gekocht wird, bis das Bindegewebe gelatiniert und die Suppe voller Kollagen ist. Das Woo zeigt einen Hauch von Nostalgie; sowohl die kalten Vorspeisen als auch die warmen Hauptgerichte basieren auf der Tradition, wurden aber verfeinert und modernisiert. Der gebratene, wild gefangene gelbe Seehecht auf einem Haufen gebratener Chilis zeichnet sich durch sein seidiges, saftiges Fleisch und seinen kräftigen Geschmack aus. Seit über 30 Jahren serviert das Yongle Restaurant (Wuhou) Sichuanische Gerichte nach traditioneller Art: gebraten, gedünstet und als Shuizhu. Der geschmorte Aal mit Auberginen hat kontrastreiche Texturen und wird durch den geschickten Einsatz von chinesischem Patchouli auf ein neues Qualitätslevel gehoben.

Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der MICHELIN Selected Restaurants auf 36 gestiegen. Jedes der 9 neuen Restaurants hat seinen eigenen Charakter. Neben dem Nantang Wang und dem Tan Jia, die Gerichte und Snacks aus Sichuan anbieten, decken die anderen Restaurants verschiedene Küchen ab, darunter das Chuanpu und das Yanyu für authentische Fujian-Küche, das Mansion Xún und das Qian Li mit ihrem Jiangsu- und Zhejiang-Stil, das Jin Hua Zhen Yan für kantonesische Gerichte, das Xiang Shang Xiang für Hunan-Küche und das Co-, das innovative Küche präsentiert.

3 MICHELIN Special Awards heben kulinarische Talente hervor

Der MICHELIN Young Chef Award wurde ins Leben gerufen, um junge Köche mit außergewöhnlichem Talent und Potenzial auszuzeichnen. Der diesjährige Young Chef Award, gesponsert von Blancpain, ging an Justin Yang vom neuen One MICHELIN Star Restaurant Hokkien Cuisine. Der 1993 geborene Justin ist leidenschaftlich und talentiert. Er respektiert die Authentizität der Fujian-Küche und ist bestrebt, seine Gerichte mit präziser Ausführung und hochwertigen Zutaten zu verfeinern, um die Fujian-Küche sowie die Besonderheiten seiner Heimatstadt Quanzhou zu präsentieren.

Mit dem MICHELIN Service Award werden kompetente Fachleute der Branche geehrt, die durch ihre Professionalität und ihren Service das Essen in einem Restaurant zu einem angenehmen Erlebnis machen. Der Service Award wurde an Lizun Deng vom MICHELIN Selected Restaurant New Peking Cuisine verliehen. Lizun ist erst seit 3 Jahren in der Branche tätig und gehörte zum Eröffnungsteam des Restaurants. Sie ist energiegeladen und hat eine positive Einstellung. Durch ihr freundliches Lächeln und ihr Eingehen auf Kundenwünsche kann sie sich auf die Gäste einlassen und eine Brücke zwischen Feinschmeckern und Köchen schlagen, um ein optimales Speiseerlebnis für die Kunden zu gewährleisten.

Der MICHELIN Sommelier Award schließlich wird als Anerkennung für talentierte Sommeliers verliehen, die ihr Wissen, ihr Können und ihre Leidenschaft in den Dienst des Weins stellen und die Bedeutung einer Weinkarte für ein gastronomisches Gesamterlebnis demonstrieren. Der Chengdu Guide 2024 Sommelier Award, gesponsert von Mindongyiyu, wurde Wayne Chen vom MICHELIN Selected Restaurant Co- verliehen. Wayne ist ein Neuling in der Branche und im Restaurant. Seine Professionalität, Leidenschaft und Aufgeschlossenheit gegenüber Wein und Weinkombinationen sind jedoch ein absoluter Schatz. Waynes Kollegen sind sich einig, dass er eine wichtige Rolle beim Servieren und bei der sorgfältigen Auswahl von Weinen spielt, indem er natürliche Weine und Weinkombinationen zu allen Gerichten einführt. Seine Kombinationen zeichnen sich durch eine starke Persönlichkeit und Einzigartigkeit aus.

Die Restaurantauswahl in Chengdu reiht sich in die Hotelauswahl des MICHELIN-Führers ein, der die einzigartigsten und aufregendsten Übernachtungsmöglichkeiten in China und der ganzen Welt vorstellt.

Der MICHELIN Guide Chengdu 2024 auf einen Blick:

69 empfohlene Restaurants, davon:

2 Zwei MICHELIN-Sterne-Restaurants

11 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants

20 Bib Gourmand-Restaurants

36 Michelin-ausgewählte Restaurants

Guide MICHELIN Chengdu – die komplette Liste 2024

Name des Restaurants engl. auf chinesisch Art der Küche Auszeichnung Xin Rong Ji Nouveau 新荣记 Taizhou / 台州菜 Yu Zhi Lan 玉芝兰 Sichuan / 川菜 Chaimen Hui 柴门荟 Sichuan / 川菜 Fang Xiang Jing 芳香景 Sichuan / 川菜 Fu Rong Huang 芙蓉凰 Sichuan / 川菜 Hokkien Cuisine Promotion 福满楼 Fujian / 闽菜 Ma’s Kitchen 马旺子 Sichuan / 川菜 Mi Xun Teahouse 谧寻茶室 Vegetarian / 素食 S Kitchen Promotion 偲厨 French Contemporary / 时尚法国菜 Silver Pot 银锅 Sichuan / 川菜 Song Yun Ze 松云泽 Sichuan / 川菜 Xu’s Cuisine 许家菜 Sichuan / 川菜 Young Art · Yong Ya He Xian (Tongzilin East Road) 漾亚·雍雅合鲜(桐梓林东路) Sichuan / 川菜 Chen Mapo Tofu (Qinghua Road) 陈麻婆豆腐 (青华路) Sichuan / 川菜 Dumpling & Drinks (Lancao Road) 喜玉饺子酒 (蓝草路) Dumplings / 饺子 Gan Ji Fei Chang FenNouveau 甘记肥肠粉 Noodles / 面食 Guan Jin (Wuhou) Nouveau 观锦 (武侯) Sichuan / 川菜 Hu Er Ge Yao Shan Ti Hua Nouveau 胡二哥药膳蹄花 Sichuan / 川菜 Lao Chengdu San Yang Mian 老成都三样面 Noodles / 面食 Mind 漫得 Sichuan / 川菜 Ming Ting Xiao Guan (Jinjiang) 明婷小馆 (锦江) Sichuan / 川菜 Mosnack Nouveau 茉筱馆 Noodles / 面食 Organization South 组织向南 Sichuan / 川菜 Rongrong Beida Pugaimian 蓉荣北大铺盖面 Noodles / 面食 Shudidanggui 熟地当归 Sichuan / 川菜 The Woo’s Nouveau 吴氏荟 Sichuan / 川菜 Ting Yuan 399 庭院399 Sichuan / 川菜 Yangboying Za Jiang Mian 杨伯英杂酱面 Noodles / 面食 Yao Guai Mian Nouveau 幺怪面 Noodles / 面食 Yongle Restaurant (Wuhou) Nouveau 永乐饭店 (武侯) Sichuan / 川菜 Yu Jiu Xiang 渝九香 Sichuan / 川菜 Zhu Ji Zhi Mian Pu Nouveau 竹记制面铺 Noodles / 面食 Zhuan Zhuan Hui (Lianhua South Road) 转转会 (莲花南路) Sichuan / 川菜 #8 8号 Hotpot / 火锅 Recommandé Art Yinba 银芭1986 Sichuan / 川菜 Recommandé Chaimen Gong Guan 柴门公馆 Sichuan / 川菜 Recommandé Chanyue Vegetarian 禅悦素食 Vegetarian / 素食 Recommandé Chengdu Restaurant 成都宴 Cantonese & Sichuan / 粤菜及川菜 Recommandé China Samite – Hot Pot (Wuhouci Street) 锦城印象 (武侯祠大街) Hotpot / 火锅 Recommandé Chú 雏 Innovative / 创新菜 Recommandé Chuanpu Nouveau 川莆酒楼 Fujian / 闽菜 Recommandé Co- Nouveau Innovative / 创新菜 Recommandé Datenbank 食物数据库 Innovative / 创新菜 Recommandé Gingko 银杏金阁 Cantonese & Sichuan / 粤菜及川菜 Recommandé Hidden Place 隐庐·古法川菜 Sichuan / 川菜 Recommandé Huadao Art Of Life · Yu Shan Ge 华道生活 · 钰善阁 Vegetarian / 素食 Recommandé Jin Hua Zhen Yan Nouveau 锦华臻宴 Cantonese / 粤菜 Recommandé Li Xuan 丽轩 Cantonese / 粤菜 Recommandé Long Sen Yuan (Qingyang) 龙森园 (青羊) Hotpot / 火锅 Recommandé Mansion Xún Nouveau 郇厨 Jiangzhe / 江浙菜 Recommandé Menbaner 门板儿 Noodles / 面食 Recommandé Nan Tang (Tianshun Road) 南堂馆 (天顺路) Sichuan / 川菜 Recommandé Nantang Wang Nouveau 南亭荟月 Sichuan / 川菜 Recommandé New Peking Cuisine 新拾玖 Beijing cuisine / 京菜 Recommandé Private Collection · See Joy 辛厨房 · 辛悅 Sichuan / 川菜 Recommandé Qian Li Nouveau 前里 Taizhou / 台州菜 Recommandé Rongle Garden 荣乐园 Sichuan / 川菜 Recommandé Sichuan Folk (Wuhou) 巴国布衣 (武侯) Sichuan / 川菜 Recommandé Silver Cottage 银庐 Sichuan / 川菜 Recommandé Tan Jia Nouveau 谭家 Small eats / 小吃 Recommandé The Bridge 廊桥 Sichuan / 川菜 Recommandé The River House European / 欧陆菜 Recommandé Tivano Italian / 意大利菜 Recommandé Tong Fu She 同福社 Sichuan / 川菜 Recommandé Wu Yue Gong 五岳宫 Chinese Contemporary / 时尚中国菜 Recommandé Xiang Shang Xiang Nouveau 湘上湘 Hunanese / 湘菜 Recommandé Xue Tao · In the Yard 薛涛 · 院子里 Sichuan / 川菜 Recommandé Yanyu Nouveau 宴遇·福建荟馆 Fujian / 闽菜 Recommandé Yumun Emerald 云门锦翠 Sichuan / 川菜 Recommandé

https://guide.michelin.com/en/cn/restaurants

Fazit: Der Michelin Guide Chengdu 2024 gehört zu den gesponserten Guides, d.h. das Fremdenverkehrsamt oder ähnliche finanzieren die Arbeit des Guides. Die wollen natürlich Sterne sehen. Je mehr, umso besser! Aus diesem Grund kann man die Arbeit des Guides nicht so ernst nehmen wie z.B. in Europa oder den USA. Trotzdem ist dieser Guide eine große Hilfe für jeden Chengdu Besucher.

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter

Guide MICHELIN Chengdu 2024 Zusammenfassung Guide MICHELIN Chengdu 2024: Der Michelin Guide Chengdu 2024 gehört zu den gesponserten Guides, d.h. das Fremdenverkehrsamt oder ähnliche finanzieren die Arbeit des Guides. Die wollen natürlich Sterne sehen. Je mehr, umso besser! Aus diesem Grund kann man die Arbeit des Guides nicht so ernst nehmen wie z.B. in Europa oder den USA. Trotzdem ist dieser Guide eine große Hilfe für jeden Chengdu Besucher. Sende Benutzer-Bewertung 5 ( 1 Stimme)