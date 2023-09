 Bradenton Gulf Islands, Florida

Die Region Bradenton Gulf Islands umgibt ein authentischer „Good Old Florida“-Charme und für Kulturinteressierte gibt es das ein oder andere Kleinod zu entdecken.

Cortez: das aeltestes-Fischerdorf Floridas, Bradenton Gulf Islands

Am nördlichen Ende der Sarasota Bay liegt das älteste Fischerdorf Floridas – Cortez. Seit über 100 Jahren gehen die Einwohner mit Stolz dem Fischfang nach und haben sich auf Meeräsche, Zackenbarsch, Red Snapper und Steinkrebse spezialisiert. Aus dieser Leidenschaft für die Fischerei entstand die Star Fish Company. Gegründet in den 1920er Jahren, besteht sie heute aus einem Markt und einem Restaurant. Hier werden der beste Fisch und die frischesten Meeresfrüchte zum Verkauf angeboten.

Im 19. Jahrhundert von Siedlern aus North Carolina gegründet, hat sich Cortez seinen ursprünglichen maritimen Charme über die Zeit bewahrt. Das Florida Maritime Museum, das in einem Schulhaus aus dem Jahr 1912 beheimatet ist, präsentiert in wechselnden Ausstellungen die reiche Fischereihistorie des Dorfes. Teile des Museums bringen den Besuchern zudem die Themen Schiffsbau und die Kunst der Navigation näher. Eine kleine Bibliothek wartet neben Fachbüchern auch mit maritimen Märchen aus dem ursprünglichen Florida auf. Über das Jahr verteilt finden hier auch immer wieder Veranstaltungen statt, zum Beispiel offene Jam Sessions in Zusammenarbeit mit dem Cortez Cultural Center. Das nächste große Event in diesem Jahr ist der Nautical Flea Market am 7. Oktober. Auf diesem Flohmarkt werden Ausrüstungen zum Fischen oder zum Bootfahren angeboten, dekoratives Strandgut, Kunsthandwerk und vieles weitere, was mit dem Meer zu tun hat.

Swordfish Grill in Cortez, Florida

Bradenton Gulf Islands, die Region Bradenton, Anna Maria Island und Longboat Key, liegt an der Westküste Floridas zwischen Saint Petersburg und Sarasota. Die sonnenverwöhnte Region grenzt im Norden an Tampa Bay und im Westen an den Golf von Mexiko. Die Region steht für Authentizität, Natürlichkeit und ein Maximum an Privatsphäre. Das milde Klima, die kilometerlangen Sandstrände und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten machen Bradenton Gulf Islands zu einem facettenreichen Ganzjahres-Reiseziel. Weitere Informationen zu Bradenton Gulf Islands finden Sie hier.

Immer aktuell mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter

Bradenton Gulf Islands Zusammenfassung Bradenton Gulf Islands, Florida: Am nördlichen Ende der Sarasota Bay liegt das älteste Fischerdorf Floridas – Cortez. Seit über 100 Jahren gehen die Einwohner mit Stolz dem Fischfang nach und haben sich auf Meeräsche, Zackenbarsch, Red Snapper und Steinkrebse spezialisiert Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)