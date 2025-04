Die mallorquinische Küche ist eng mit dem Namen Andreu Genestra verbunden. Der Sternekoch aus Mallorca hält in dem nach ihm benannten Restaurant in Llucmajor einen Michelin-Stern. Seine Kreationen begeistern seit 15 Jahren Einheimische wie Inselbesucher. Nun ist er ist auch kulinarischer Direktor der gesamten Lío-Gruppe.

Lio Gruppe Mallorca

Andreu Genestra, Mallorca

Musik, Tanz, Stunts, Geschmack

Die Gäste des Lío Mallorca im berühmten Paseo Maritim können sich auf die kulinarischen Künste von Andreu Genestra freuen. Damit verbindet sich das künstlerische Genie des Erfinders von Lío, Joan Gràcia, mit dem kulinarischen Genie des Küchenchefs Andreu Genestra. „Gemeinsam haben sie ein einzigartiges Konzept geschaffen, das das Lío zum besten und größten Restaurant-Kabarett-Erlebnis der Welt macht,“ behauptet der Pressetext der Lio Gruppe.

Die Show auf dem Teller

„Wir wollen, dass die Show auch auf den Tisch kommt“, sagt Genestra dem Gourmet Report. Genestra und sein Team haben für Líos Kabarett-Dinner-Show ein Konzept entwickelt, das kulinarischer und gewagter ist als je zuvor. „Die Idee ist, dass alles, was wir auf den Tisch bringen, geteilt werden kann. In diesem Jahr werden wir verstärkt auf den Wow-Effekt dieser spektakulären Sharing-Gerichte setzen. Auf diese Weise verbessern wir das Erlebnis für den Kunden in jeder Hinsicht“, so der 41 Jahre alte Küchenchef.

Vom Einfachen zum Besonderen

Genstra kochte bereits im Mugaritz und bei Juan Mari Arzak im Baskenland, arbeitete im legendären El Bulli, bei Robuchon und bekochte in Kuwait die Familie des Emirs. Einflüsse sammelte er unter anderem auch in den USA, Brasilien und Schweden. Vor allem aber liebt er die heimische, mallorquinische Küche. Aus ihr zieht er am meisten Inspiration. Eine seiner Philosophien: vermeintlich einfache Produkte genießen und ihnen wieder eine höhere Wertschätzung geben. Dazu gehört zum Beispiel Brot, das auch im Lío selbst gebacken wird.

Die neue Karte mit exklusiven Gerichten umfasst Kreationen wie Brioche mit Wagyu, Meerrettich und Mascarpone, Tartar von roter Gamba mit Caviar und grünem Apfel, das Lío-Meeresfrüchte-Festival mit Sashimi, Jakobsmuscheln, Kaviar und Hummer aber auch ein veganes Sushi mit grünem Spargel, Shitake und schwarzem Trüffel. Auf der Zunge zergeht das Lío-Goldstück-Dessert: ein zartes Schokoladenmousse gefüllt mit Salted Caramel …

Andreu Genestra

Party ab Ostern

Partyliebhaber, Musikfans und alle, die glamouröse Nächte lieben, können sich freuen: Der Lío Club Mallorca öffnet seine Türen zu Ostern. Zunächst startet am 17. April der Club in Palmas Paseo Marítimo mit einem beeindruckenden Programm internationaler DJs und Top-Residency-Nächten wie Mamba Urbana, INTRO, Little Italy und Sub Urban. Neu im Jahr 2025 kommt Nostalgia, eine Wiederbelebung der goldenen Disco-Ära der 70er und 80er Jahre, die freitags stattfindet, in den Club. Dieses Konzept bringt einer neuen Generation von Partygängern den Zauber jener unvergesslichen Nächte zurück, als die Tanzflächen voll waren und es keine Mobiltelefone gab, sondern einfach nur Musik, Rhythmus und Energie.

Ab dem 15. Mai kommen die Gäste dann endlich in den Genuss des totalen Lío-Erlebnisses: Dem Kabarett mit seinem spektakulären Bühnenprogramm, der Genussküche von Andreu Genestra und der anschliessenden Clubnacht, bei der Tanzen bis in die frühen Morgenstunden erwünscht ist.

Webseite: https://liogroup.com/mallorca/

Seit 15 Jahren zählt Lío zu den Hot Spots auf Ibiza. Auch auf Mykonos und nun auf Mallorca hat sich das Club-Kabarett-Restaurant-Konzept etabliert. Es begeistert Besucher mit seinen atemberaubenden Shows. Die Kombination aus Tänzen, Stunts, Musik, Fine Dining und Nachtclub ist einzigartig.