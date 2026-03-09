FELIX 2026 Wirtshausfestival

Vom 19. März bis 31. Mai 2026 verwandelt sich die Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut erneut in einen Hotspot für Genießer. Mit über 20 Veranstaltungen feiert das Wirtshausfestival FELIX seine siebte Auflage und präsentiert die Vielfalt der regionalen Gastronomie.

Wirtshausfestival FELIX Logo

FELIX Wirtshausfestival

Jubiläumsmotto „Women shaping taste“ mit internationalen Spitzenköchinnen

In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Women shaping taste“. Im Hotel Post am See und auf der Kranabethhütte am Feuerkogel zeigen vier herausragende Köchinnen an drei Abenden ihre kompromisslose Philosophie und Handschrift. Die Veranstaltungsreihe verbindet alpine Tradition mit internationaler Kulinarik.

Ryokan am Feuerkogel: Japanische Gastfreundschaft auf 1.530 Metern

Am 20. und 21. März 2026 verwandelt sich die Kranabethhütte in Ebensee in einen alpinen Ryokan. Die japanischen Köchinnen Risa und Yumi entführen die Gäste in ihre kulinarische Heimat. Zwischen 16:00 und 22:00 Uhr entstehen kulinarische Stationen, die japanische Aromen mit der Höhenluft des Feuerkogels verbinden. Sake trifft auf Schnee, traditionelle Rituale ergänzen das Geschmackserlebnis.

Das Ticket kostet 199 Euro pro Person und Abend, inklusive Food, Drinks und Entertainment. Berg- und Talfahrt sowie Nächtigung sind nicht im Preis enthalten. Buchungen sind möglich unter: www.groellerhospitality.com/wirtshausfestival-felix

Parvin Razavi: Ein Fest fürs Gemüse in der Belétage

Am 11. April 2026 gastiert Parvin Razavi vom Wiener Lokal &flora in der Belétage des Hotel Post am See. Die Spitzenköchin mit persischen Wurzeln interpretiert Gemüse als Hauptdarsteller. Ihr Chefs-Choice-Sharing-Menü kombiniert Gewürze und Texturen zu einer persönlichen Hommage an ihre kulturelle Prägung und die Liebe zur Pflanzenküche.

Die Veranstaltung von 18:30 bis 22:30 Uhr kostet 99 Euro pro Person inklusive Menü und alkoholfreier Getränkebegleitung.

Theresia Palmetzhofer, Gasthaus zur Palme

Theresia Palmetzhofer: Mostviertel trifft Salzkammergut

Die vierfach haubenausgezeichnete Köchin Theresia Palmetzhofer vom Gasthof zur Palme kocht am 25. April 2026 in der Poststube 1327. Die „Female Chef of the Year 2023“ (Rolling Pin) interpretiert Klassiker der Wirtshausküche modern und lässt internationale Einflüsse in Texturen und Gewürze einfließen.

Das 4-Gang-Menü ist für 99 Euro pro Person erhältlich, die Version mit Weinbegleitung für 159 Euro. Inklusive sind Amuse-Bouche, Aperitif und Wirtshausmusik.

Vielfältiges Rahmenprogramm im Frühling am Traunsee

Neben den Gastköchen-Events bietet FELIX 2026 ein breites Portfolio an kulinarischen Erlebnissen. Dazu zählen eine Schifffahrt mit Knödelverkostung, ein Workshop mit der jüngsten Kaffeerösterin Österreichs sowie Kochkurse für Kinder und Erwachsene mit Besuchen bei regionalen Produzenten. Das Programm reicht von traditioneller Wirtshausküche über Traunseefisch bis zu Fine-Dining-Erlebnissen.

Alle Informationen und das gesamte Programm sind verfügbar unter: www.wirtshausfestival.at

www.hotel-post-traunkirchen.at

Buchung unter: www.groellerhospitality.com/wirtshausfestival-felix

https://www.wirtshausfestival.at