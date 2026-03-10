Zwei Messepremieren feiern die Fleischkunst: 1. Parrilla Challenge und Finale des Cachopo-Wettbewerbs auf dem Salón Gourmets 2026 in Madrid

Der Salón Gourmets öffnet vom 13. bis 16. April 2026 ihre Tore in der IFEMA Madrid . Die 39. Ausgabe der Veranstaltung verspricht erneut ein Schaufenster der Spitzenklasse zu sein und erwartet über 110.000 nationale und internationale Fachbesucher sowie mehr als 2.000 Aussteller . Mit über 1.000 geplanten Aktivitäten bietet das Programm eine dichte Abfolge aus Verkostungen, Präsentationen und Show-Cooking. Zwei Highlights stechen in diesem Jahr besonders hervor: die Uraufführung der 1. Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores und das Finale des etablierten 9. Concurso Nacional „En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP“ . Beide Veranstaltungen rücken die Qualität von Rindfleisch in den Mittelpunkt, jedoch auf grundlegend unterschiedliche Weise – hier die puristische Grillkunst des Premium-Cuts, dort die kreative und üppige Füllung eines asturischen Klassikers .

1º Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores: Der Purismus der Asche

Erstmals wird auf dem Salón Gourmets die hohe Schule der Parilla zelebriert. Die 1. Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores ist als spektakuläres Show-Event konzipiert, bei dem acht professionelle Parrilleros in einem zweigeteilten Wettbewerb ihre Meisterschaft unter Beweis stellen .

Die Herausforderung ist denkbar einfach und zugleich maximal komplex: Jeder Teilnehmer erhält 30 Minuten Zeit, um eine einzige Chuleta (ein dickes Rippenstück) aus Carne de vacuno mayor premium von IRUKI zuzubereiten. Die Regeln sind streng puristisch. Als einziges erlaubtes Gewürz dient Salz; Marinaden oder andere Aromen sind tabu. Der Fokus liegt vollständig auf dem Handwerk. Die Juroren – ein Gremium aus Michelin-ausgezeichneten Köchen, Fachjournalisten und Fleischexperten – bewerten daher nicht nur den Geschmack, sondern akribisch die Wahl des passenden Stücks, die Kontrolle von Zeit und Temperatur, die Textur, die Saftigkeit sowie die Präzision des Schnitts, den die Kandidaten direkt vor der Jury durchführen müssen .

Hinter dem Premium-Segment steht Embajadores, eine auf Rind- und Lammfleisch spezialisierte Unternehmensgruppe mit Produktionsstätten in Álava, Gipuzkoa und Madrid. Ihr Gütesiegel IRUKI steht für ein strenges doppeltes Auswahlverfahren und repräsentiert die Exzellenz von gereiftem Rindfleisch älterer Tiere. Begleitet wird das Event von Parrillas Gresilva, die ihre innovativen, nachhaltigen Grills mit seitlichem Wärmestrahlungssystem vorstellen, die für eine besonders gleichmäßige und effiziente Hitze sorgen .

9º Concurso Nacional „En busca del Mejor Cachopo“: Die Krone der asturischen Küche

Parallel zur Premiere der Parrilla-Champions feiert ein Klassiker des Salón Gourmets sein neunjähriges Jubiläum. Der Wettbewerb „En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP“ hat sich zur wichtigsten Auszeichnung für dieses Gericht in Spanien entwickelt, das längst über die Grenzen Asturiens hinaus zum kulinarischen Massenphänomen avanciert ist.

Anders als bei der Parilla geht es hier nicht um den reinen Fleischgeschmack, sondern um die Harmonie des gesamten Bauwerks. Die teilnehmenden Restaurants durchlaufen ein mehrstufiges Auswahlverfahren: Ein anonymer Tester der Organisation besucht die angemeldeten Lokale vor Ort und verkostet den Cachopo unter realen Bedingungen. Nur die zwölf besten schaffen es ins Finale, das am 13. April auf der Messe ausgetragen wird .

Im Finale bewertet eine Jury aus angesehenen Gastronomiekritikern und Köchen das Meisterwerk nach einem Punktesystem, das bis zu 20 Punkte vorsieht. Die Kriterien sind vielfältig: Präsentation, Qualität der Panade, Originalität, Kreativität der Füllung, Saftigkeit des Fleisches und der Gesamtgeschmack. Die Auszeichnung ist dotiert mit 1.200 Euro für den Sieger, 500 Euro für den Zweitplatzierten und 300 Euro für den dritten Platz .

Das Herzstück des Gerichts bildet dabei stets die Ternera Asturiana IGP. Diese geschützte geografische Angabe garantiert, dass das Fleisch von Rindern der Rassen Asturiana de los Valles und Asturiana de la Montaña stammt, die in Asturien geboren, aufgezogen und gemästet werden . Die Tiere werden mindestens fünf Monate von der Mutter gesäugt und anschließend mit Getreide und Hülsenfrüchten zugefüttert, was dem Fleisch seine charakteristische Zartheit und einen intensiven Geschmack verleiht .

Ein Zentrum der Qualität

Die beiden Wettbewerbe sind nur ein Ausschnitt aus einem Programm, das den Salón Gourmets zum Pflichttermin für die Branche macht. Von Schinken-Schneide-Wettbewerben bis hin zu Meisterschaften der Sommeliers und Käse-Sommeliers – die Messe ist der Treffpunkt für Experten und Liebhaber gleichermaßen . Für die 39. Ausgabe wird aufgrund von Bauarbeiten auf dem Messegelände die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere der Metro Linie 8 (Haltestelle Feria de Madrid), empfohlen .

Der Salón Gourmets 2026 präsentiert sich somit als das große Schaufenster der iberischen Lebensmittelkunst. Wo sonst treffen die rohe Kraft der perfekt gegrillten Premium-Chuleta und die raffinierte Fülle des asturischen Cachopo so direkt aufeinander? Madrid wird im April zur Bühne für zwei Philosophien der Fleischzubereitung – und zum Richter über ihre Meister.

