Mandarin Oriental Hotel Group eröffnet neues Luxushotel in Madrid

Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Die legendäre asiatische Hotelgruppe erweitert ihr europäisches Portfolio an Luxushotels und eröffnet im Frühsommer 2021 ein neues Hotel in Madrid. Nach der bisher umfassendsten Renovierung in der 110-jährigen Geschichte des Hotels freut sich das Mandarin Oriental Ritz, Madrid darauf, Gäste empfangen zu können.

Die dreijährigen Renovierungsarbeiten erschufen spektakuläres Design und bieten insgesamt 153 luxuriöse Zimmer und Suiten, sowie fünf Restaurants und Bars, die alle von dem bekannten spanischen Küchenchef Quique Dacosta gestaltet, entwickelt und realisiert wurden. Das Hotel wird weiterhin seiner wichtigen Rolle als kultureller und gesellschaftlicher Mittelpunkt der spanischen Hauptstadt nachkommen und dazu die Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern, Designern, Handwerkern, Kunstschaffenden sowie lokalen Marken wieder aufnehmen. Schon ab dem 15. März 2021 können Reservierungen getätigt werden.

https://www.mandarinoriental.de/madrid/hotel-ritz/luxury-hotel/accommodations-new

