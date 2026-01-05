Salón Gourmets Madrid

Der Salón Gourmets, die Internationale Messe für hochwertige Lebensmittel und Getränke, bereitet seine 39. Ausgabe vor. Fünf Monate vor Beginn sind bereits über 60% der Ausstellungsfläche vermarktet. Ein weiteres Mal wird Madrid – vom 13. bis 16. April – auf dem Messegelände Ifema Madrid zur Welthauptstadt der Gastronomie.

Salon Gourmet Madrid

Diese neue Ausgabe ist voller Neuigkeiten: Zum Auftakt werden alle Autonomen Gemeinschaften vertreten sein – eine einmalige Gelegenheit, Qualität und Vielfalt der Produkte unseres Landes kennenzulernen, ohne den Salón Gourmets zu verlassen. Außerdem ist die Xunta de Galicia als Gastregion eingeladen. Sie wird nicht nur Aktivitäten rund um die Qualität ihrer Produkte organisieren, sondern auch zeigen, warum sie weltweit Anerkennung genießt.

Sechs Hallen – 3, 4, 5, 6, 7 und 8 – und neun Bühnen bieten während der vier Messetage ein Nonstop-Programm. Es gibt klassische Formate wie die 18. Spanische Meisterschaft der Austernöffner – Écailleurs / Sorlut / Grupo Gourmets – oder die 12. Zapfmeisterschaft für Bier von Estrella Galicia. Neu hinzu kommt der Grillwettbewerb von Iruki mit einer eindrucksvollen Show an Können, die die Besucher begeistern wird. Und von Fleisch geht es zum Gemüse: Die geschützte geografische Angabe „Aguacate de Canarias“ richtet „Tacomanía“ aus, einen ganz besonderen Wettbewerb für Gourmet-Tacos. Die italienische Marke Rummo organisiert zudem ihre „Carbonara Challenge“ – eine Gelegenheit, ihre einzigartige, international anerkannte Produktionsmethode aus nächster Nähe kennenzulernen.

Über die Grenzen hinaus

Mehr als 2.000 Aussteller werden auf dem Salón Gourmets ihre nationalen und internationalen Produkte präsentieren, darunter das Beste der französischen Gastronomie mit Taste France sowie Feinkostprodukte aus Italien, Thailand, der Schweiz und Portugal, die ebenfalls bei dieser neuen Ausgabe vertreten sein werden.

Aussteller aus ganz Spanien und Besucher aus aller Welt werden erwartet – mehr als 117.000 waren es bei der letzten Ausgabe –, zusätzlich zu den Gästen der Veranstalter im Rahmen des Hosted Buyers Program in Zusammenarbeit mit ICEX und MAPA im Rahmen der Initiative „Spain Food Nation“. Dieses Programm bringt die Aussteller mit Einkäufern von allen fünf Kontinenten zusammen.

Dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was wir vorbereiten. In den kommenden Wochen werden wir über alle Neuheiten dieser neuen Ausgabe informieren, die erneut Geschichte schreiben wird.

Vom 13. bis 16. April 2026 auf dem Messegelände Ifema Madrid – #SG26