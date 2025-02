Grupo Gourmets und die Regierung von La Rioja laden Besucher ein, die Kultur der Pinchos auf der 3. Master Pinchos Gourmets zu genießen.

Pinchos

Pinchos auf der Gourmet-Messe Ifema in Madrid

Dass La Rioja ein Synonym für Pinchos ist, ist eine Tatsache. Wenn jemand von der Laurel-Straße in Logroño spricht, denkt man schnell an Tapas und einen guten Rioja dazu. In La Rioja haben die Pinchos Tradition, jede Bar hat ihre eigene, und es ist ein Ritual, sich mit Freunden zu treffen, um spazieren zu gehen und ihre Spezialitäten zu essen. Es gibt Klassiker wie die Patatas Bravas del Jubera oder die Pilze aus dem El Cid. Es gibt welche mit kuriosen Namen wie die schwarz-weißen Ehen oder die herzförmigen Pantoffeln und Valentines aus Villarrica oder Tío Agus. Und es gibt welche mit einem Trick, um sich nicht schmutzig zu machen, wie der Engel, drei Pilze auf einer Brotscheibe, gekrönt von einer Garnele obenauf, gebadet in einer Knoblauchsauce, deren Rezept seit ihrer Entstehung vor mehr als einem halben Jahrhundert geheim gehalten wird, wobei die Technik darin besteht, den Zahnstocher unter das Brot zu stecken.

Aber nicht alles bleibt in Logroño, Calahorra oder dem Herradura-Viertel in Haro – von der Calle Santo Tomás bis San Martín, wo man Kalbfleisch-Pepitos, Zapatillas oder eine gefüllte Paprika probieren kann – gibt es eine Vielzahl von Lokalen, in denen man diese Miniaturküche genießen kann.

Ein Schaufenster der nationalen und internationalen Gastronomie

Salón Gourmets, die exklusivste Messe für Qualitätslebensmittel und -getränke in Europa, bringt allen Besuchern die Pincho-Kultur durch den 3. Master Pinchos Gourmets #productoriojano näher. Gemeinsam mit der Regierung von La Rioja organisieren sie diesen Wettbewerb, der den Wert des Produkts und die Art und Weise, wie in La Rioja gearbeitet wird, hervorhebt.

8 Teilnehmer müssen ihre Kreationen unter Verwendung von mindestens einer der Zutaten mit der g.U. oder g.g.A. La Rioja (Birnen mit der g.U. Rincón de Soto, Käse mit der g.U. Camerano, Öl mit der g.g.A. La Rioja, Walnüsse mit der g.g.A. Pedroso, Bohnen mit der g.g.A. Anguiano, Chorizo Riojano mit der g.g.A., Paprika mit der g.g.A. La Rioja und Blumenkohl mit der g.g.A. Calahorra) und den Garantiemarken wie Pilze und Gemüse aus La Rioja herstellen: Borretsch, Kardone, Artischocke, Spargel und Mangold.

Die Jury bewertet Aspekte wie die Menge der für die Zubereitung verwendeten Rioja-Zutaten, die Technik, die Originalität und natürlich den Geschmack. Der beste Pincho erhält einen Preis von 1.500 Euro, der Zweitplatzierte 700 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro. Ein Sonderpreis in Höhe von 500 Euro wird für den besten Pincho in Kombination mit DOCa-Weinen vergeben.

Pinchos

Muss sich die Jury bei der Verkostung der Kreationen der Teilnehmer mit irgendwelchen Techniken behelfen, um sich nicht zu beschmutzen? Das erfahren wir am Mittwoch, den 9. April von 10.30 bis 14.00 Uhr auf der Bühne des Gourmets Auditorium (Halle 8).

Vom 7. bis 10. April 2025 auf der Ifema Madrid

La Rioja auf der Messe: https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2025/catalogo-expositores/grupo-gourmets/3rd-master-pinchos-gourmets-productoriojano

Messe Madrid: https://www.ifema.es/

abonniere den Gourmet Report Newsletter