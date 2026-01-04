MICHELIN Guide American South 2025: Der große Überblick – Alle Sterne, Bib Gourmand, Green Stars & Adressen des Michelin USA-Südstaaten hier bei uns auf Gourmet Report!
Mit der Veröffentlichung der ersten eigenständigen MICHELIN Guide-Ausgabe für den amerikanischen Süden wird eine kulinarische Erfolgsgeschichte geschrieben: 228 Restaurants aus zwölf Bundesstaaten wurden ausgezeichnet – darunter Häuser mit Sternen, Bib Gourmand-Adressen und erstmals auch Green Star-Restaurants für besondere Nachhaltigkeit. Köche und ihre Teams stehen im Mittelpunkt des Guides – sie sind die Helden dieser beeindruckenden gastronomischen Landschaft.
„Die Küche des amerikanischen Südens ist ein reiches Mosaik kultureller Einflüsse, das von talentierten Köchen zu neuen, ikonischen Gerichten erhoben wird. Unsere anonymen Inspektoren waren von der kulinarischen Kraft der Region tief beeindruckt.“
— Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, im Gourmet Report Gespräch
Alle MICHELIN Sterne-Restaurants 2025 des Michelin USA Südstaaten
|Restaurant
|Auszeichnung
|Adresse
|Stadt
|Küchenstil
|Emeril’s
|Zwei Sterne
|800 Tchoupitoulas St.
|New Orleans
|Kreolisch
|Atlas
|Ein Stern
|88 W. Paces Ferry Rd. NW
|Atlanta
|Modern American
|Bacchanalia
|Ein Stern
|1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. A
|Atlanta
|Modern American
|Bastion
|Ein Stern
|434 Houston St.
|Nashville
|Zeitgenössisch, Southern
|Counter
|Ein Stern
|2001 W. Morehead St., Ste. D
|Charlotte
|Zeitgenössisch
|Hayakawa
|Ein Stern
|1055 Howell Mill Rd.
|Atlanta
|Japanisch
|Lazy Betty
|Ein Stern
|999 Peachtree St. NE
|Atlanta
|Modern American
|Locust
|Ein Stern
|2305 12th Ave. S.
|Nashville
|Seafood, japanisch inspiriert
|Malagón Mercado y Taperia
|Ein Stern
|33 Spring St.
|Charleston
|Spanisch
|Muj
|Ein Stern
|691 14th St. NW, Ste. C
|Atlanta
|Japanisch
|O by Brush
|Ein Stern
|3009 Peachtree Rd. NE, Ste. 140
|Atlanta
|Japanisch
|Omakase Table
|Ein Stern
|3330 Piedmont Rd. NE, 22A
|Atlanta
|Japanisch
|Saint-Germain
|Ein Stern
|3054 Saint Claude Ave.
|New Orleans
|Zeitgenössisch
|Scoundrel
|Ein Stern
|18 N. Main St.
|Greenville
|Französisch
|Spring
|Ein Stern
|36 Mill St.
|Marietta
|Modern American
|The Catbird Seat
|Ein Stern
|700 8th Ave. S., 5th Fl.
|Nashville
|Zeitgenössisch
|Vern’s
|Ein Stern
|41 Bogard St.
|Charleston
|Zeitgenössisch, Amerikanisch
|Wild Common
|Ein Stern
|103 Spring St.
|Charleston
|Zeitgenössisch
|Zasu
|Ein Stern
|127 N. Carrollton Ave.
|New Orleans
|Amerikanisch, Zeitgenössisch
MICHELIN Green Star 2025
|Restaurant
|Adresse
|Stadt
|Küchenstil
|Besonderheit
|Counter
|2001 W. Morehead St., Ste. D
|Charlotte
|Zeitgenössisch
|Lokale Produkte, Fermentation
|January
|2200 Osage Loop
|Franklin
|Zeitgenössisch
|Zero-Waste, Upcycling
|Luminosa
|20 Battery Park Ave.
|Asheville
|Zeitgenössisch
|Nachhaltigkeit
|Bacchanalia
|1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. A
|Atlanta
|Modern American
|Nachhaltigkeit
|The Chastain
|4320 Powers Ferry Rd.
|Atlanta
|Modern American
|Nachhaltigkeit
Alle Bib Gourmand Restaurants 2025
|Restaurant
|Adresse
|Stadt
|Küche
|Acamaya
|3070 Dauphine St.
|New Orleans
|Mexikanisch/Seafood
|Antico Pizza
|1093 Hemphill Ave. NW
|Atlanta
|Italienisch
|Arepa Mia
|10 N. Clarendon Ave.
|Avondale Estates
|Venezolanisch
|Bayonet
|2015 2nd Ave. N.
|Birmingham
|Modern American
|Bomb Biscuit Co.
|519 Memorial Dr. SE, Ste. B-02
|Atlanta
|Bäckerei/Southern
|Cochon
|930 Tchoupitoulas St.
|New Orleans
|Südstaatenküche
|Cochon Butcher
|930 Tchoupitoulas St.
|New Orleans
|Delikatessen
|Domilise’s Po-Boy
|5240 Annunciation St.
|New Orleans
|Sandwich/Creole
|Dooky Chase
|2301 Orleans Ave.
|New Orleans
|Soul Food
|Elvie’s
|809 Manship St.
|Jackson
|Modern American
|Estrellita
|580 Woodward Ave.
|Atlanta
|Lateinamerikanisch
|Fishmonger
|674 N. Highland Ave. NE, Ste. A
|Atlanta
|Seafood
|Fred’s Meat Bread
|99 Krog St.
|Atlanta
|Sandwich
|Heirloom Market BBQ
|2243 Akers Mill Rd. SE
|Atlanta
|BBQ
|Hog & Hominy
|707 W. Brookhaven Cir.
|Memphis
|Südstaatenküche
|Hungry Eyes
|4206 Magazine St.
|New Orleans
|Modern American
|Kisser
|747 Douglas Ave., Ste. 105B
|Nashville
|Japanisch
|La Fête
|2018 Morris Ave.
|Birmingham
|Modern American
|Lang Van
|3019 Shamrock Dr.
|Charlotte
|Vietnamesisch
|Leon’s Oyster Shop
|698 King St.
|Charleston
|Seafood
|Lewis Barbecue
|464 N. Nassau St.
|Charleston
|BBQ
|Little Bear
|71-A Georgia Ave. SE, Ste. A
|Atlanta
|Modern American
|Little Chango
|134 Coxe Ave.
|Asheville
|Puerto Rican
|Little Coyote
|3950 Tennessee Ave.
|Chattanooga
|Pizza
|Lufu Nola
|301 Saint Charles Ave.
|New Orleans
|Chinesisch
|Luminosa
|20 Battery Park Ave.
|Asheville
|Zeitgenössisch
|Mala Pata
|2431 Crabtree Blvd., Ste. 102
|Raleigh
|Mexikanisch
|Masterpiece
|3940 Buford Hwy., B-103
|Duluth
|Chinesisch
|Mister Mao
|4501 Tchoupitoulas St.
|New Orleans
|Modern American
|Mother
|244 Short Coxe Ave.
|Asheville
|Modern American
|OvenBird
|2810 3rd Ave. S.
|Birmingham
|Southern/Grill
|Parkway Bakery
|538 Hagan Ave.
|New Orleans
|Sandwich
|Peninsula
|1035 W. Eastland Ave.
|Nashville
|Koreanisch
|Pizza Grace
|2212 Morris Ave., Ste. 105
|Birmingham
|Pizza
|Prime Barbecue
|403 Knightdale Station Run
|Knightsdale
|BBQ
|Redheaded Stranger
|305 Arrington St.
|Nashville
|Tex-Mex
|Rodney Scott’s BBQ
|1011 King St.
|Charleston
|BBQ
|Saba
|5757 Magazine St., Ste. A
|New Orleans
|Modern Israeli
|Sacred Ground BBQ
|1052 Pocahontas Rd.
|Jackson
|BBQ
|Sam Jones BBQ
|502 W. Lenoir St.
|Raleigh
|BBQ
|Sho Pizza Bar
|1309 McGavock Pk.
|Nashville
|Pizza
|S.S. Gai
|1101 McKennie Ave.
|Nashville
|Thailändisch
|St. Vito Focacceria
|605 Mansion St.
|Nashville
|Italienisch/Sizilian.
|Superica
|99 Krog St.
|Atlanta
|Tex-Mex
|Table & Main
|1028 Canton St.
|Roswell
|Southern
|The Busy Bee
|810 Martin Luther King Jr. Dr. SW
|Atlanta
|Soul Food
|The Noble South
|203 Dauphin St.
|Mobile
|Modern American
|Turkey and the Wolf
|739 Jackson Ave.
|New Orleans
|Sandwich/Modern
|Uzbegim
|117 28th Ave. N.
|Nashville
|Usbekisch
|Whoopsies
|1 Moreland Ave. SE, Ste. C
|Atlanta
|Bäckerei/Snacks
Special Awards 2025
- Exceptional Cocktails: Colleen Hughes (Supperland, Charlotte)
- Sommelier Award: Alex Burch (Bad Idea, Nashville)
- Outstanding Service: Pardis Stitt (Bottega, Birmingham)
- Young Chef Award: E.J. Lagasse (Emeril’s, New Orleans)
Fazit:
Die Auswahl präsentiert Vielfalt und kulinarische Trends – mit Innovationsgeist, lokalem Bezug und Nachhaltigkeit als Leitlinien. Im Fokus stehen die Protagonisten am Herd und ihre Teams; ihre Geschichten und die Qualität ihrer Arbeit definieren den hohen Standard des Guides.
„Wir heißen diese Restaurants in der Familie des MICHELIN Guide willkommen und stoßen auf alle Köche und Teams an, die heute geehrt werden.“
— Gwendal Poullennec
