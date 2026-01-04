MICHELIN Guide American South 2025: Der große Überblick – Alle Sterne, Bib Gourmand, Green Stars & Adressen des Michelin USA-Südstaaten hier bei uns auf Gourmet Report!

Emerils New Orleans – 2 Michelin Sterne

Michelin USA-Südstaaten

Mit der Veröffentlichung der ersten eigenständigen MICHELIN Guide-Ausgabe für den amerikanischen Süden wird eine kulinarische Erfolgsgeschichte geschrieben: 228 Restaurants aus zwölf Bundesstaaten wurden ausgezeichnet – darunter Häuser mit Sternen, Bib Gourmand-Adressen und erstmals auch Green Star-Restaurants für besondere Nachhaltigkeit. Köche und ihre Teams stehen im Mittelpunkt des Guides – sie sind die Helden dieser beeindruckenden gastronomischen Landschaft.

„Die Küche des amerikanischen Südens ist ein reiches Mosaik kultureller Einflüsse, das von talentierten Köchen zu neuen, ikonischen Gerichten erhoben wird. Unsere anonymen Inspektoren waren von der kulinarischen Kraft der Region tief beeindruckt.“

— Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide​, im Gourmet Report Gespräch

Alle MICHELIN Sterne-Restaurants 2025 des Michelin USA Südstaaten

Restaurant Auszeichnung Adresse Stadt Küchenstil Emeril’s Zwei Sterne 800 Tchoupitoulas St. New Orleans Kreolisch Atlas Ein Stern 88 W. Paces Ferry Rd. NW Atlanta Modern American Bacchanalia Ein Stern 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. A Atlanta Modern American Bastion Ein Stern 434 Houston St. Nashville Zeitgenössisch, Southern Counter Ein Stern 2001 W. Morehead St., Ste. D Charlotte Zeitgenössisch Hayakawa Ein Stern 1055 Howell Mill Rd. Atlanta Japanisch Lazy Betty Ein Stern 999 Peachtree St. NE Atlanta Modern American Locust Ein Stern 2305 12th Ave. S. Nashville Seafood, japanisch inspiriert Malagón Mercado y Taperia Ein Stern 33 Spring St. Charleston Spanisch Muj Ein Stern 691 14th St. NW, Ste. C Atlanta Japanisch O by Brush Ein Stern 3009 Peachtree Rd. NE, Ste. 140 Atlanta Japanisch Omakase Table Ein Stern 3330 Piedmont Rd. NE, 22A Atlanta Japanisch Saint-Germain Ein Stern 3054 Saint Claude Ave. New Orleans Zeitgenössisch Scoundrel Ein Stern 18 N. Main St. Greenville Französisch Spring Ein Stern 36 Mill St. Marietta Modern American The Catbird Seat Ein Stern 700 8th Ave. S., 5th Fl. Nashville Zeitgenössisch Vern’s Ein Stern 41 Bogard St. Charleston Zeitgenössisch, Amerikanisch Wild Common Ein Stern 103 Spring St. Charleston Zeitgenössisch Zasu Ein Stern 127 N. Carrollton Ave. New Orleans Amerikanisch, Zeitgenössisch

MICHELIN Green Star 2025

Restaurant Adresse Stadt Küchenstil Besonderheit Counter 2001 W. Morehead St., Ste. D Charlotte Zeitgenössisch Lokale Produkte, Fermentation January 2200 Osage Loop Franklin Zeitgenössisch Zero-Waste, Upcycling Luminosa 20 Battery Park Ave. Asheville Zeitgenössisch Nachhaltigkeit Bacchanalia 1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. A Atlanta Modern American Nachhaltigkeit The Chastain 4320 Powers Ferry Rd. Atlanta Modern American Nachhaltigkeit

Alle Bib Gourmand Restaurants 2025

Restaurant Adresse Stadt Küche Acamaya 3070 Dauphine St. New Orleans Mexikanisch/Seafood Antico Pizza 1093 Hemphill Ave. NW Atlanta Italienisch Arepa Mia 10 N. Clarendon Ave. Avondale Estates Venezolanisch Bayonet 2015 2nd Ave. N. Birmingham Modern American Bomb Biscuit Co. 519 Memorial Dr. SE, Ste. B-02 Atlanta Bäckerei/Southern Cochon 930 Tchoupitoulas St. New Orleans Südstaatenküche Cochon Butcher 930 Tchoupitoulas St. New Orleans Delikatessen Domilise’s Po-Boy 5240 Annunciation St. New Orleans Sandwich/Creole Dooky Chase 2301 Orleans Ave. New Orleans Soul Food Elvie’s 809 Manship St. Jackson Modern American Estrellita 580 Woodward Ave. Atlanta Lateinamerikanisch Fishmonger 674 N. Highland Ave. NE, Ste. A Atlanta Seafood Fred’s Meat Bread 99 Krog St. Atlanta Sandwich Heirloom Market BBQ 2243 Akers Mill Rd. SE Atlanta BBQ Hog & Hominy 707 W. Brookhaven Cir. Memphis Südstaatenküche Hungry Eyes 4206 Magazine St. New Orleans Modern American Kisser 747 Douglas Ave., Ste. 105B Nashville Japanisch La Fête 2018 Morris Ave. Birmingham Modern American Lang Van 3019 Shamrock Dr. Charlotte Vietnamesisch Leon’s Oyster Shop 698 King St. Charleston Seafood Lewis Barbecue 464 N. Nassau St. Charleston BBQ Little Bear 71-A Georgia Ave. SE, Ste. A Atlanta Modern American Little Chango 134 Coxe Ave. Asheville Puerto Rican Little Coyote 3950 Tennessee Ave. Chattanooga Pizza Lufu Nola 301 Saint Charles Ave. New Orleans Chinesisch Luminosa 20 Battery Park Ave. Asheville Zeitgenössisch Mala Pata 2431 Crabtree Blvd., Ste. 102 Raleigh Mexikanisch Masterpiece 3940 Buford Hwy., B-103 Duluth Chinesisch Mister Mao 4501 Tchoupitoulas St. New Orleans Modern American Mother 244 Short Coxe Ave. Asheville Modern American OvenBird 2810 3rd Ave. S. Birmingham Southern/Grill Parkway Bakery 538 Hagan Ave. New Orleans Sandwich Peninsula 1035 W. Eastland Ave. Nashville Koreanisch Pizza Grace 2212 Morris Ave., Ste. 105 Birmingham Pizza Prime Barbecue 403 Knightdale Station Run Knightsdale BBQ Redheaded Stranger 305 Arrington St. Nashville Tex-Mex Rodney Scott’s BBQ 1011 King St. Charleston BBQ Saba 5757 Magazine St., Ste. A New Orleans Modern Israeli Sacred Ground BBQ 1052 Pocahontas Rd. Jackson BBQ Sam Jones BBQ 502 W. Lenoir St. Raleigh BBQ Sho Pizza Bar 1309 McGavock Pk. Nashville Pizza S.S. Gai 1101 McKennie Ave. Nashville Thailändisch St. Vito Focacceria 605 Mansion St. Nashville Italienisch/Sizilian. Superica 99 Krog St. Atlanta Tex-Mex Table & Main 1028 Canton St. Roswell Southern The Busy Bee 810 Martin Luther King Jr. Dr. SW Atlanta Soul Food The Noble South 203 Dauphin St. Mobile Modern American Turkey and the Wolf 739 Jackson Ave. New Orleans Sandwich/Modern Uzbegim 117 28th Ave. N. Nashville Usbekisch Whoopsies 1 Moreland Ave. SE, Ste. C Atlanta Bäckerei/Snacks

Special Awards 2025

Exceptional Cocktails: Colleen Hughes (Supperland, Charlotte)

Colleen Hughes (Supperland, Charlotte) Sommelier Award: Alex Burch (Bad Idea, Nashville)

Alex Burch (Bad Idea, Nashville) Outstanding Service: Pardis Stitt (Bottega, Birmingham)

Pardis Stitt (Bottega, Birmingham) Young Chef Award: E.J. Lagasse (Emeril’s, New Orleans)

Fazit:

Die Auswahl präsentiert Vielfalt und kulinarische Trends – mit Innovationsgeist, lokalem Bezug und Nachhaltigkeit als Leitlinien. Im Fokus stehen die Protagonisten am Herd und ihre Teams; ihre Geschichten und die Qualität ihrer Arbeit definieren den hohen Standard des Guides.

„Wir heißen diese Restaurants in der Familie des MICHELIN Guide willkommen und stoßen auf alle Köche und Teams an, die heute geehrt werden.“

— Gwendal Poullennec​ MICHELIN New York, Washington D.C. und Michelin Chicago