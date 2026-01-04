Veröffentlicht am von Gourmet Report

Michelin USA-Südstaaten

MICHELIN Guide American South 2025: Der große Überblick – Alle Sterne, Bib Gourmand, Green Stars & Adressen des Michelin USA-Südstaaten hier bei uns auf Gourmet Report!

Emerils New Orleans – 2 Michelin Sterne

Michelin USA-Südstaaten

Mit der Veröffentlichung der ersten eigenständigen MICHELIN Guide-Ausgabe für den amerikanischen Süden wird eine kulinarische Erfolgsgeschichte geschrieben: 228 Restaurants aus zwölf Bundesstaaten wurden ausgezeichnet – darunter Häuser mit Sternen, Bib Gourmand-Adressen und erstmals auch Green Star-Restaurants für besondere Nachhaltigkeit. Köche und ihre Teams stehen im Mittelpunkt des Guides – sie sind die Helden dieser beeindruckenden gastronomischen Landschaft.

„Die Küche des amerikanischen Südens ist ein reiches Mosaik kultureller Einflüsse, das von talentierten Köchen zu neuen, ikonischen Gerichten erhoben wird. Unsere anonymen Inspektoren waren von der kulinarischen Kraft der Region tief beeindruckt.“
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide​, im Gourmet Report Gespräch

Michelin Florida

Alle MICHELIN Sterne-Restaurants 2025 des Michelin USA Südstaaten

RestaurantAuszeichnungAdresseStadtKüchenstil
Emeril’sZwei Sterne800 Tchoupitoulas St.New OrleansKreolisch
AtlasEin Stern88 W. Paces Ferry Rd. NWAtlantaModern American
BacchanaliaEin Stern1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. AAtlantaModern American
BastionEin Stern434 Houston St.NashvilleZeitgenössisch, Southern
CounterEin Stern2001 W. Morehead St., Ste. DCharlotteZeitgenössisch
HayakawaEin Stern1055 Howell Mill Rd.AtlantaJapanisch
Lazy BettyEin Stern999 Peachtree St. NEAtlantaModern American
LocustEin Stern2305 12th Ave. S.NashvilleSeafood, japanisch inspiriert
Malagón Mercado y TaperiaEin Stern33 Spring St.CharlestonSpanisch
MujEin Stern691 14th St. NW, Ste. CAtlantaJapanisch
O by BrushEin Stern3009 Peachtree Rd. NE, Ste. 140AtlantaJapanisch
Omakase TableEin Stern3330 Piedmont Rd. NE, 22AAtlantaJapanisch
Saint-GermainEin Stern3054 Saint Claude Ave.New OrleansZeitgenössisch
ScoundrelEin Stern18 N. Main St.GreenvilleFranzösisch
SpringEin Stern36 Mill St.MariettaModern American
The Catbird SeatEin Stern700 8th Ave. S., 5th Fl.NashvilleZeitgenössisch
Vern’sEin Stern41 Bogard St.CharlestonZeitgenössisch, Amerikanisch
Wild CommonEin Stern103 Spring St.CharlestonZeitgenössisch
ZasuEin Stern127 N. Carrollton Ave.New OrleansAmerikanisch, Zeitgenössisch
MICHELIN Colorado 2025

MICHELIN Green Star 2025

RestaurantAdresseStadtKüchenstilBesonderheit
Counter2001 W. Morehead St., Ste. DCharlotteZeitgenössischLokale Produkte, Fermentation
January2200 Osage LoopFranklinZeitgenössischZero-Waste, Upcycling
Luminosa20 Battery Park Ave.AshevilleZeitgenössischNachhaltigkeit
Bacchanalia1460 Ellsworth Industrial Blvd., Ste. AAtlantaModern AmericanNachhaltigkeit
The Chastain4320 Powers Ferry Rd.AtlantaModern AmericanNachhaltigkeit

Alle Bib Gourmand Restaurants 2025

RestaurantAdresseStadtKüche
Acamaya3070 Dauphine St.New OrleansMexikanisch/Seafood
Antico Pizza1093 Hemphill Ave. NWAtlantaItalienisch
Arepa Mia10 N. Clarendon Ave.Avondale EstatesVenezolanisch
Bayonet2015 2nd Ave. N.BirminghamModern American
Bomb Biscuit Co.519 Memorial Dr. SE, Ste. B-02AtlantaBäckerei/Southern
Cochon930 Tchoupitoulas St.New OrleansSüdstaatenküche
Cochon Butcher930 Tchoupitoulas St.New OrleansDelikatessen
Domilise’s Po-Boy5240 Annunciation St.New OrleansSandwich/Creole
Dooky Chase2301 Orleans Ave.New OrleansSoul Food
Elvie’s809 Manship St.JacksonModern American
Estrellita580 Woodward Ave.AtlantaLateinamerikanisch
Fishmonger674 N. Highland Ave. NE, Ste. AAtlantaSeafood
Fred’s Meat Bread99 Krog St.AtlantaSandwich
Heirloom Market BBQ2243 Akers Mill Rd. SEAtlantaBBQ
Hog & Hominy707 W. Brookhaven Cir.MemphisSüdstaatenküche
Hungry Eyes4206 Magazine St.New OrleansModern American
Kisser747 Douglas Ave., Ste. 105BNashvilleJapanisch
La Fête2018 Morris Ave.BirminghamModern American
Lang Van3019 Shamrock Dr.CharlotteVietnamesisch
Leon’s Oyster Shop698 King St.CharlestonSeafood
Lewis Barbecue464 N. Nassau St.CharlestonBBQ
Little Bear71-A Georgia Ave. SE, Ste. AAtlantaModern American
Little Chango134 Coxe Ave.AshevillePuerto Rican
Little Coyote3950 Tennessee Ave.ChattanoogaPizza
Lufu Nola301 Saint Charles Ave.New OrleansChinesisch
Luminosa20 Battery Park Ave.AshevilleZeitgenössisch
Mala Pata2431 Crabtree Blvd., Ste. 102RaleighMexikanisch
Masterpiece3940 Buford Hwy., B-103DuluthChinesisch
Mister Mao4501 Tchoupitoulas St.New OrleansModern American
Mother244 Short Coxe Ave.AshevilleModern American
OvenBird2810 3rd Ave. S.BirminghamSouthern/Grill
Parkway Bakery538 Hagan Ave.New OrleansSandwich
Peninsula1035 W. Eastland Ave.NashvilleKoreanisch
Pizza Grace2212 Morris Ave., Ste. 105BirminghamPizza
Prime Barbecue403 Knightdale Station RunKnightsdaleBBQ
Redheaded Stranger305 Arrington St.NashvilleTex-Mex
Rodney Scott’s BBQ1011 King St.CharlestonBBQ
Saba5757 Magazine St., Ste. ANew OrleansModern Israeli
Sacred Ground BBQ1052 Pocahontas Rd.JacksonBBQ
Sam Jones BBQ502 W. Lenoir St.RaleighBBQ
Sho Pizza Bar1309 McGavock Pk.NashvillePizza
S.S. Gai1101 McKennie Ave.NashvilleThailändisch
St. Vito Focacceria605 Mansion St.NashvilleItalienisch/Sizilian.
Superica99 Krog St.AtlantaTex-Mex
Table & Main1028 Canton St.RoswellSouthern
The Busy Bee810 Martin Luther King Jr. Dr. SWAtlantaSoul Food
The Noble South203 Dauphin St.MobileModern American
Turkey and the Wolf739 Jackson Ave.New OrleansSandwich/Modern
Uzbegim117 28th Ave. N.NashvilleUsbekisch
Whoopsies1 Moreland Ave. SE, Ste. CAtlantaBäckerei/Snacks
Michelin Toronto 2025

Special Awards 2025

  • Exceptional Cocktails: Colleen Hughes (Supperland, Charlotte)
  • Sommelier Award: Alex Burch (Bad Idea, Nashville)
  • Outstanding Service: Pardis Stitt (Bottega, Birmingham)
  • Young Chef Award: E.J. Lagasse (Emeril’s, New Orleans)

Fazit:
Die Auswahl präsentiert Vielfalt und kulinarische Trends – mit Innovationsgeist, lokalem Bezug und Nachhaltigkeit als Leitlinien. Im Fokus stehen die Protagonisten am Herd und ihre Teams; ihre Geschichten und die Qualität ihrer Arbeit definieren den hohen Standard des Guides.

„Wir heißen diese Restaurants in der Familie des MICHELIN Guide willkommen und stoßen auf alle Köche und Teams an, die heute geehrt werden.“
— Gwendal Poullennec​

MICHELIN New York, Washington D.C. und Michelin Chicago
Michelin USA-Südstaaten

Zusammenfassung

MICHELIN Guide American South 2025: Der große Überblick – Alle Sterne, Bib Gourmand, Green Stars & Adressen des Michelin USA-Südstaaten hier bei uns auf Gourmet Report!

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (1 Stimme)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.