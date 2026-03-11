Der Bocuse d’Or Europe 2026 findet am 15. und 16. März in Marseille statt. 20 europäische Nationen kämpfen um zehn Qualifikationsplätze für das Weltfinale im Januar 2027 in Lyon. Deutschland ist bei dieser Austragung nicht am Start.

Bocuse d’Or Europe 2026

Die Organisatoren haben das dritte Wettbewerbsthema bekannt gegeben. Unter dem Titel „On Stage!“ müssen die Kandidaten eine zehnminütige Live-Kochdemonstration absolvieren. Die Prüfung findet nach 2 Stunden und 10 Minuten Wettkampfzeit statt, während der jeweilige Commis die Arbeit am Küchenplatz fortführt.

Die dritte Prüfung: Handarbeit ohne Elektrogeräte

Die Aufgabe für „On Stage!“ ist präzise definiert: Die Köche müssen eine Emulsion zubereiten, die von der provenzalischen Aioli inspiriert ist. Gleichzeitig sollen sie ihr nationales kulinarisches Erbe präsentieren – durch eine Zutat, eine Technik oder ein Utensil. Elektrische Geräte sind nicht erlaubt, lediglich eine manuelle Mühle ist zugelassen .

Die Bewertung erfolgt durch drei Jurys:

Kitchen Jury: Beobachtet die Arbeit während der Zubereitung

Tasting Jury: Verkostet die Gerichte

Visual Platter Jury: Bewertet die Präsentation

Die 20 Teilnehmernationen

Folgende Länder treten in Marseille an :

Deutschland erneut nicht qualifiziert

Deutschland nimmt am Bocuse d’Or Europe 2026 nicht teil. Das Land hat sich nach Informationen des Fachportals Gourmet Report zum wiederholten Male nicht für die europäische Ausscheidung qualifiziert . Bereits beim Bocuse d’Or Europe 2020 in Tallinn hatte Deutschland „pausiert“ .

Der letzte deutsche Teilnehmer bei einer europäischen Qualifikation war Marvin Böhm, der sich 2023 für das Europafinale 2024 in Trondheim qualifiziert hatte .

Austragungsort und Zeitplan

Der Wettbewerb findet erstmals in Frankreich statt, im Parc Chanot in Marseille während der Fachmesse Sirha Méditerranée . Ehrenpräsident ist der Drei-Sterne-Koch Gérald Passedat vom Restaurant Le Petit Nice in Marseille .

Die Startzeiten der Kandidaten verteilen sich auf zwei Tage:

Sonntag, 15. März 2026: Finnland, Estland, Litauen, Spanien, Ungarn, Schweiz, Rumänien, Frankreich, Slowakei, Tschechien

Montag, 16. März 2026: Polen, Belgien, Italien, Island, Niederlande, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Lettland, Dänemark, Schweden

Die zehn bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Weltfinale im Januar 2027 während der Sirha Lyon .

