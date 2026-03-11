Der Bocuse d’Or Europe 2026 findet am 15. und 16. März in Marseille statt. 20 europäische Nationen kämpfen um zehn Qualifikationsplätze für das Weltfinale im Januar 2027 in Lyon. Deutschland ist bei dieser Austragung nicht am Start.
Bocuse d’Or Europe 2026
Die Organisatoren haben das dritte Wettbewerbsthema bekannt gegeben. Unter dem Titel „On Stage!“ müssen die Kandidaten eine zehnminütige Live-Kochdemonstration absolvieren. Die Prüfung findet nach 2 Stunden und 10 Minuten Wettkampfzeit statt, während der jeweilige Commis die Arbeit am Küchenplatz fortführt.
Die dritte Prüfung: Handarbeit ohne Elektrogeräte
Die Aufgabe für „On Stage!“ ist präzise definiert: Die Köche müssen eine Emulsion zubereiten, die von der provenzalischen Aioli inspiriert ist. Gleichzeitig sollen sie ihr nationales kulinarisches Erbe präsentieren – durch eine Zutat, eine Technik oder ein Utensil. Elektrische Geräte sind nicht erlaubt, lediglich eine manuelle Mühle ist zugelassen .
Die Bewertung erfolgt durch drei Jurys:
- Kitchen Jury: Beobachtet die Arbeit während der Zubereitung
- Tasting Jury: Verkostet die Gerichte
- Visual Platter Jury: Bewertet die Präsentation
Die 20 Teilnehmernationen
Folgende Länder treten in Marseille an :
|Land
|Kandidat
|Besonderheit
|Belgien
|Piet VANDE CASTEELE
|Erfahrung aus früheren Wettbewerben
|Dänemark
|Christian WELLENDORF
|Bocuse d’Or-Erfahrung
|Estland
|Joonas KOPPEL
|–
|Finnland
|Johan KURKELA
|Bocuse d’Or-Erfahrung
|Frankreich
|Maxence BARUFFALDI
|Gastgebernation
|Island
|Snædís Xyza Mae JÓNSDÓTTIR
|–
|Italien
|Matteo TERRANOVA
|–
|Lettland
|Dinārs ZVIDRIŅŠ
|Bocuse d’Or-Erfahrung
|Litauen
|Gabrielius ZAJAC
|Erste Teilnahme für Litauen
|Niederlande
|Jet LOOS
|–
|Norwegen
|Christian André PETTERSEN
|Zweifacher Bocuse-Bronze-Gewinner (2019, 2021)
|Polen
|Kamil TŁUCZEK
|–
|Rumänien
|Vasilică-Marinică BEJENARU
|Erste Teilnahme für Rumänien
|Schweden
|Emilia BJÖRKLUND
|–
|Schweiz
|Karina FRUMAN
|Erste Frau für die Schweiz
|Slowakei
|Patrik POKRÝVKA
|–
|Spanien
|Adolfo SANTOS GARCÍA
|–
|Tschechische Republik
|Dominik UNČOVSKÝ
|–
|Ungarn
|Roland KELEMEN
|–
|Vereinigtes Königreich
|Oliver McGEORGE
|Ausbildung u.a. bei Guy Savoy*** in Paris
Deutschland erneut nicht qualifiziert
Deutschland nimmt am Bocuse d’Or Europe 2026 nicht teil. Das Land hat sich nach Informationen des Fachportals Gourmet Report zum wiederholten Male nicht für die europäische Ausscheidung qualifiziert . Bereits beim Bocuse d’Or Europe 2020 in Tallinn hatte Deutschland „pausiert“ .
Der letzte deutsche Teilnehmer bei einer europäischen Qualifikation war Marvin Böhm, der sich 2023 für das Europafinale 2024 in Trondheim qualifiziert hatte .
Austragungsort und Zeitplan
Der Wettbewerb findet erstmals in Frankreich statt, im Parc Chanot in Marseille während der Fachmesse Sirha Méditerranée . Ehrenpräsident ist der Drei-Sterne-Koch Gérald Passedat vom Restaurant Le Petit Nice in Marseille .
Die Startzeiten der Kandidaten verteilen sich auf zwei Tage:
Sonntag, 15. März 2026: Finnland, Estland, Litauen, Spanien, Ungarn, Schweiz, Rumänien, Frankreich, Slowakei, Tschechien
Montag, 16. März 2026: Polen, Belgien, Italien, Island, Niederlande, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Lettland, Dänemark, Schweden
Die zehn bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Weltfinale im Januar 2027 während der Sirha Lyon .
https://www.saga-bocusedor.com
