Sterne, Hauben & Kronen: wachau GOURMETfestival eröffnet die Saison 2026. Von 12. bis 29. März 2026 findet in der Wachau zum 18. Mal das wachau GOURMETfestival statt. Rund 20 Gastgeber präsentieren über 30 kulinarische Events, darunter Galadinners, Weinverkostungen und eine Messe. Mehrere Spitzenköche mit Michelin-Sternen sind beteiligt.

Thomas Dorfer (Foto: Thomas Ruhl)

wachau GOURMETfestival

Die Veranstaltungsreihe erstreckt sich über drei Wochen und nutzt verschiedene Locations in der Weltkulturerberegion. Das Programm richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an interessierte Laien. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen bei einzelnen Events ist eine frühzeitige Buchung empfohlen – einige Termine sind bereits ausgebucht.

Veranstaltungen mit Spitzenköchen

Ein zentraler Programmpunkt ist das Galadinner „Dorfer & Friends“ am 16. März im Landhaus Bacher in Mautern. Gastgeber Thomas Dorfer (2 Michelin-Sterne) empfängt den deutschen Koch Edip Sigl vom Restaurant es:senz im Chiemgau (3 Michelin-Sterne).

Das „JRE Super Event“ findet am 18. März in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems statt. Sechs Köche der Vereinigung Jeunes Restaurateurs Österreich gestalten ein gemeinsames Menü. Insgesamt verfügen die teilnehmenden Köche über sechs Michelin-Sterne und 24 Hauben.

Im Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch in Spitz treffen im Laufe des Festivals mehrere Gastköche auf Winzer Franz-Josef Gritsch: Lukas Nagl (20. März), Johannes Nuding (22. März), Konstantin Filippou (24. März) und Florian Wörgötter (29. März) gestalten dort gemeinsame Abende.

Am 24. März gastiert Martin Klein, Küchenchef des Restaurants Ikarus im Hangar-7, im Heurigen von Bernd Pulker in Rührsdorf. Ein 4-Hands-Dinner mit internationaler Beteiligung findet am 27. März in der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf statt: Nicolas Masse (2 Sterne) vom Château Smith Haut Lafitte kocht gemeinsam mit Erwin Windhaber.

Weinorientierte Veranstaltungen

Das Programm umfasst mehrere weinbezogene Events. Dazu gehören Vertikalverkostungen wie „Grüner Veltliner ‚M‘ Vertikale 1998 bis 2019“ am 19. März bei Bernd Pulker oder „Knoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022“ am 12. März im Loibnerhof. Die Veranstaltung „A Night for Krug Lovers“ mit Elena Rameder findet am 14. März in der Hofmeisterei Hirtzberger statt.

Die Messe „WEIN & GENUSS Krems“ bildet am 27. und 28. März den Abschluss des Festivals. In der Dominikanerkirche Krems präsentieren etwa 70 Winzer aus Niederösterreich und der Steiermark ihre Produkte.

Weitere Programmpunkte

Das Festival bietet verschiedene Formate: Eine kulinarische Zugfahrt („Hofmeisters Speisewagen“) startet am 19. März am Bahnhof Krems. Die Veranstaltung „LOW or NO – Yoga & Genuss“ am 17. März in Spitz kombiniert eine Yoga-Einheit mit einem Dinner. Schüler der Tourismusschulen HLF Krems gestalten am 23. März einen Gourmet-Abend.

Das vollständige Programm

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 12.03. 16:00 Uhr Unterloiben, Loibnerhof Restaurant Knoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022 13.03. 17:00–22:00 Uhr Rossatz, Landgut Schöne Erde The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz 13.03. 18:00 Uhr Maria Taferl, Hotel-Restaurant Schachner „20 Jahre Wolfgang Bauer“: Jahrgangstreffen 2006–2026 14.03. 12:00–22:00 Uhr Rossatz, Landgut Schöne Erde The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz 14.03. 12:30 Uhr Krems-Hollenburg, Schloss Hollenburg Le Chablis au Château Hollenburg 14.03. 18:00 Uhr Wösendorf, Hofmeisterei Hirtzberger A Night for Krug Lovers – mit Elena Rameder 15.03. 09:00–15:00 Uhr Rossatz, Landgut Schöne Erde The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz 15.03. 15:00–21:00 Uhr Senftenberg, Restaurant Nigl Gourmet-Spa: Wellness & Fine Food 16.03. 18:00 Uhr Mautern, Landhaus Bacher Dorfer & Friends: Edip Sigl 17.03. Yoga 16:00, Dinner 18:30 Spitz, Schloss Spitz / Gasthof Prankl LOW or NO – Yoga & Genuss 17.03. 18:00 Uhr Spitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch) 4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier 18.03. 16:30 Uhr Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger Bigbottle-Party mit Mister Chang 18.03. 18:00 Uhr Spitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch) 4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier 18.03. 18:30 Uhr Krems, Landesgalerie Niederösterreich Thomas Dorfers kulinarische Reise mit 5 JRE-Chefs 19.03. 17:00 Uhr Krems, Bahnhof Hofmeisters Speisewagen – unterwegs in der Wachaubahn 19.03. 17:30 Uhr Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger Grüner Veltliner „M“ Vertikale 1998 bis 2019 20.03. 18:00 Uhr Dürnstein, Schloss Dürnstein Tour de France culinaire „light“ 20.03. 18:30 Uhr Senftenberg, Restaurant Nigl Martin Nigl meets Emrich-Schönleber 20.03. 19:00 Uhr Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch Lukas Nagl im Mauritiushof bei FJ Gritsch 21.03. 18:00 Uhr Dürnstein, Schloss Dürnstein Tour de France culinaire „exklusiv“ 21.03. 18:00 Uhr Mautern, Landhaus Bacher Das Beste aus Burgund im Landhaus Bacher 22.03. 19:00 Uhr Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch Johannes Nuding im Mauritiushof bei FJ Gritsch 23.03. 17:30 Uhr Tourismusschulen HLF Krems Gourmet-Abend in der HLF Krems 24.03. 17:00 Uhr Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger Gala-Dinner mit Martin Klein vom Ikarus 24.03. 19:00 Uhr Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch Konstantin Filippou im Mauritiushof bei FJ Gritsch 27.03. 14:00–20:00 Uhr Krems, Dominikanerkirche Vinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems 27.03. 18:30 Uhr Wösendorf, Hofmeisterei Hirtzberger Château Smith Haut Lafitte 27.03. 18:30 Uhr Mautern, Weingut Hutter, Silberbichlerhof Innovation – Region – Tradition 28.03. 14:00–20:00 Uhr Krems, Dominikanerkirche Vinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems 28.03. 18:00 Uhr Spitz, Gasthof Prankl Große Stücke – große Flaschen 28.03. 18:00 Uhr Melk, Hotel Wachau Finesse der Regionen 29.03. 12:00 Uhr Mautern, Weingut Hutter, Silberbichlerhof Innovation – Region – Tradition 29.03. 14:00 Uhr Krems, Winzer Krems (Start) Vinaria GOURMET-SAFARI by Hartmuth Rameder 29.03. 19:00 Uhr Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch Florian Wörgötter im Mauritiushof bei FJ Gritsch

Buchung

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten sind auf der Website des Festivals verfügbar: www.wachau-gourmet-festival.at.