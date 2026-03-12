Sterne, Hauben & Kronen: wachau GOURMETfestival eröffnet die Saison 2026. Von 12. bis 29. März 2026 findet in der Wachau zum 18. Mal das wachau GOURMETfestival statt. Rund 20 Gastgeber präsentieren über 30 kulinarische Events, darunter Galadinners, Weinverkostungen und eine Messe. Mehrere Spitzenköche mit Michelin-Sternen sind beteiligt.
Die Veranstaltungsreihe erstreckt sich über drei Wochen und nutzt verschiedene Locations in der Weltkulturerberegion. Das Programm richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an interessierte Laien. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen bei einzelnen Events ist eine frühzeitige Buchung empfohlen – einige Termine sind bereits ausgebucht.
Veranstaltungen mit Spitzenköchen
Ein zentraler Programmpunkt ist das Galadinner „Dorfer & Friends“ am 16. März im Landhaus Bacher in Mautern. Gastgeber Thomas Dorfer (2 Michelin-Sterne) empfängt den deutschen Koch Edip Sigl vom Restaurant es:senz im Chiemgau (3 Michelin-Sterne).
Das „JRE Super Event“ findet am 18. März in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems statt. Sechs Köche der Vereinigung Jeunes Restaurateurs Österreich gestalten ein gemeinsames Menü. Insgesamt verfügen die teilnehmenden Köche über sechs Michelin-Sterne und 24 Hauben.
Im Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch in Spitz treffen im Laufe des Festivals mehrere Gastköche auf Winzer Franz-Josef Gritsch: Lukas Nagl (20. März), Johannes Nuding (22. März), Konstantin Filippou (24. März) und Florian Wörgötter (29. März) gestalten dort gemeinsame Abende.
Am 24. März gastiert Martin Klein, Küchenchef des Restaurants Ikarus im Hangar-7, im Heurigen von Bernd Pulker in Rührsdorf. Ein 4-Hands-Dinner mit internationaler Beteiligung findet am 27. März in der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf statt: Nicolas Masse (2 Sterne) vom Château Smith Haut Lafitte kocht gemeinsam mit Erwin Windhaber.
Weinorientierte Veranstaltungen
Das Programm umfasst mehrere weinbezogene Events. Dazu gehören Vertikalverkostungen wie „Grüner Veltliner ‚M‘ Vertikale 1998 bis 2019“ am 19. März bei Bernd Pulker oder „Knoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022“ am 12. März im Loibnerhof. Die Veranstaltung „A Night for Krug Lovers“ mit Elena Rameder findet am 14. März in der Hofmeisterei Hirtzberger statt.
Die Messe „WEIN & GENUSS Krems“ bildet am 27. und 28. März den Abschluss des Festivals. In der Dominikanerkirche Krems präsentieren etwa 70 Winzer aus Niederösterreich und der Steiermark ihre Produkte.
Weitere Programmpunkte
Das Festival bietet verschiedene Formate: Eine kulinarische Zugfahrt („Hofmeisters Speisewagen“) startet am 19. März am Bahnhof Krems. Die Veranstaltung „LOW or NO – Yoga & Genuss“ am 17. März in Spitz kombiniert eine Yoga-Einheit mit einem Dinner. Schüler der Tourismusschulen HLF Krems gestalten am 23. März einen Gourmet-Abend.
Das vollständige Programm
|Datum
|Uhrzeit
|Ort
|Veranstaltung
|12.03.
|16:00 Uhr
|Unterloiben, Loibnerhof Restaurant
|Knoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022
|13.03.
|17:00–22:00 Uhr
|Rossatz, Landgut Schöne Erde
|The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
|13.03.
|18:00 Uhr
|Maria Taferl, Hotel-Restaurant Schachner
|„20 Jahre Wolfgang Bauer“: Jahrgangstreffen 2006–2026
|14.03.
|12:00–22:00 Uhr
|Rossatz, Landgut Schöne Erde
|The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
|14.03.
|12:30 Uhr
|Krems-Hollenburg, Schloss Hollenburg
|Le Chablis au Château Hollenburg
|14.03.
|18:00 Uhr
|Wösendorf, Hofmeisterei Hirtzberger
|A Night for Krug Lovers – mit Elena Rameder
|15.03.
|09:00–15:00 Uhr
|Rossatz, Landgut Schöne Erde
|The Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
|15.03.
|15:00–21:00 Uhr
|Senftenberg, Restaurant Nigl
|Gourmet-Spa: Wellness & Fine Food
|16.03.
|18:00 Uhr
|Mautern, Landhaus Bacher
|Dorfer & Friends: Edip Sigl
|17.03.
|Yoga 16:00, Dinner 18:30
|Spitz, Schloss Spitz / Gasthof Prankl
|LOW or NO – Yoga & Genuss
|17.03.
|18:00 Uhr
|Spitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch)
|4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier
|18.03.
|16:30 Uhr
|Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger
|Bigbottle-Party mit Mister Chang
|18.03.
|18:00 Uhr
|Spitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch)
|4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier
|18.03.
|18:30 Uhr
|Krems, Landesgalerie Niederösterreich
|Thomas Dorfers kulinarische Reise mit 5 JRE-Chefs
|19.03.
|17:00 Uhr
|Krems, Bahnhof
|Hofmeisters Speisewagen – unterwegs in der Wachaubahn
|19.03.
|17:30 Uhr
|Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger
|Grüner Veltliner „M“ Vertikale 1998 bis 2019
|20.03.
|18:00 Uhr
|Dürnstein, Schloss Dürnstein
|Tour de France culinaire „light“
|20.03.
|18:30 Uhr
|Senftenberg, Restaurant Nigl
|Martin Nigl meets Emrich-Schönleber
|20.03.
|19:00 Uhr
|Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch
|Lukas Nagl im Mauritiushof bei FJ Gritsch
|21.03.
|18:00 Uhr
|Dürnstein, Schloss Dürnstein
|Tour de France culinaire „exklusiv“
|21.03.
|18:00 Uhr
|Mautern, Landhaus Bacher
|Das Beste aus Burgund im Landhaus Bacher
|22.03.
|19:00 Uhr
|Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch
|Johannes Nuding im Mauritiushof bei FJ Gritsch
|23.03.
|17:30 Uhr
|Tourismusschulen HLF Krems
|Gourmet-Abend in der HLF Krems
|24.03.
|17:00 Uhr
|Rührsdorf, Bernd Pulker’s Heuriger
|Gala-Dinner mit Martin Klein vom Ikarus
|24.03.
|19:00 Uhr
|Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch
|Konstantin Filippou im Mauritiushof bei FJ Gritsch
|27.03.
|14:00–20:00 Uhr
|Krems, Dominikanerkirche
|Vinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems
|27.03.
|18:30 Uhr
|Wösendorf, Hofmeisterei Hirtzberger
|Château Smith Haut Lafitte
|27.03.
|18:30 Uhr
|Mautern, Weingut Hutter, Silberbichlerhof
|Innovation – Region – Tradition
|28.03.
|14:00–20:00 Uhr
|Krems, Dominikanerkirche
|Vinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems
|28.03.
|18:00 Uhr
|Spitz, Gasthof Prankl
|Große Stücke – große Flaschen
|28.03.
|18:00 Uhr
|Melk, Hotel Wachau
|Finesse der Regionen
|29.03.
|12:00 Uhr
|Mautern, Weingut Hutter, Silberbichlerhof
|Innovation – Region – Tradition
|29.03.
|14:00 Uhr
|Krems, Winzer Krems (Start)
|Vinaria GOURMET-SAFARI by Hartmuth Rameder
|29.03.
|19:00 Uhr
|Spitz, Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch
|Florian Wörgötter im Mauritiushof bei FJ Gritsch
Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten sind auf der Website des Festivals verfügbar: www.wachau-gourmet-festival.at.
