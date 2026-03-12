Veröffentlicht am von Gourmet Report

wachau GOURMETfestival

Sterne, Hauben & Kronen: wachau GOURMETfestival eröffnet die Saison 2026. Von 12. bis 29. März 2026 findet in der Wachau zum 18. Mal das wachau GOURMETfestival statt. Rund 20 Gastgeber präsentieren über 30 kulinarische Events, darunter Galadinners, Weinverkostungen und eine Messe. Mehrere Spitzenköche mit Michelin-Sternen sind beteiligt.

Thomas Dorfer (Foto: Thomas Ruhl)

wachau GOURMETfestival

Die Veranstaltungsreihe erstreckt sich über drei Wochen und nutzt verschiedene Locations in der Weltkulturerberegion. Das Programm richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an interessierte Laien. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen bei einzelnen Events ist eine frühzeitige Buchung empfohlen – einige Termine sind bereits ausgebucht.

Veranstaltungen mit Spitzenköchen

Ein zentraler Programmpunkt ist das Galadinner „Dorfer & Friends“ am 16. März im Landhaus Bacher in Mautern. Gastgeber Thomas Dorfer (2 Michelin-Sterne) empfängt den deutschen Koch Edip Sigl vom Restaurant es:senz im Chiemgau (3 Michelin-Sterne).

Das „JRE Super Event“ findet am 18. März in der Landesgalerie Niederösterreich in Krems statt. Sechs Köche der Vereinigung Jeunes Restaurateurs Österreich gestalten ein gemeinsames Menü. Insgesamt verfügen die teilnehmenden Köche über sechs Michelin-Sterne und 24 Hauben.

Im Mauritiushof am Weingut FJ Gritsch in Spitz treffen im Laufe des Festivals mehrere Gastköche auf Winzer Franz-Josef Gritsch: Lukas Nagl (20. März), Johannes Nuding (22. März), Konstantin Filippou (24. März) und Florian Wörgötter (29. März) gestalten dort gemeinsame Abende.

Guide MICHELIN Österreich: 82 Sterne-Restaurants

Am 24. März gastiert Martin Klein, Küchenchef des Restaurants Ikarus im Hangar-7, im Heurigen von Bernd Pulker in Rührsdorf. Ein 4-Hands-Dinner mit internationaler Beteiligung findet am 27. März in der Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf statt: Nicolas Masse (2 Sterne) vom Château Smith Haut Lafitte kocht gemeinsam mit Erwin Windhaber.

Weinorientierte Veranstaltungen

Das Programm umfasst mehrere weinbezogene Events. Dazu gehören Vertikalverkostungen wie „Grüner Veltliner ‚M‘ Vertikale 1998 bis 2019“ am 19. März bei Bernd Pulker oder „Knoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022“ am 12. März im Loibnerhof. Die Veranstaltung „A Night for Krug Lovers“ mit Elena Rameder findet am 14. März in der Hofmeisterei Hirtzberger statt.

Die Messe „WEIN & GENUSS Krems“ bildet am 27. und 28. März den Abschluss des Festivals. In der Dominikanerkirche Krems präsentieren etwa 70 Winzer aus Niederösterreich und der Steiermark ihre Produkte.

Weitere Programmpunkte

Das Festival bietet verschiedene Formate: Eine kulinarische Zugfahrt („Hofmeisters Speisewagen“) startet am 19. März am Bahnhof Krems. Die Veranstaltung „LOW or NO – Yoga & Genuss“ am 17. März in Spitz kombiniert eine Yoga-Einheit mit einem Dinner. Schüler der Tourismusschulen HLF Krems gestalten am 23. März einen Gourmet-Abend.

Österreich: Kochkurse der kreativ-hochwertigen Küche

Das vollständige Programm

DatumUhrzeitOrtVeranstaltung
12.03.16:00 UhrUnterloiben, Loibnerhof RestaurantKnoll + Knoll & Jahrzehntvertikale: 2002 – 2012 – 2022
13.03.17:00–22:00 UhrRossatz, Landgut Schöne ErdeThe Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
13.03.18:00 UhrMaria Taferl, Hotel-Restaurant Schachner„20 Jahre Wolfgang Bauer“: Jahrgangstreffen 2006–2026
14.03.12:00–22:00 UhrRossatz, Landgut Schöne ErdeThe Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
14.03.12:30 UhrKrems-Hollenburg, Schloss HollenburgLe Chablis au Château Hollenburg
14.03.18:00 UhrWösendorf, Hofmeisterei HirtzbergerA Night for Krug Lovers – mit Elena Rameder
15.03.09:00–15:00 UhrRossatz, Landgut Schöne ErdeThe Vineyard Table Vol. 5: Rosi am Landgut in Rossatz
15.03.15:00–21:00 UhrSenftenberg, Restaurant NiglGourmet-Spa: Wellness & Fine Food
16.03.18:00 UhrMautern, Landhaus BacherDorfer & Friends: Edip Sigl
17.03.Yoga 16:00, Dinner 18:30Spitz, Schloss Spitz / Gasthof PranklLOW or NO – Yoga & Genuss
17.03.18:00 UhrSpitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch)4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier
18.03.16:30 UhrRührsdorf, Bernd Pulker’s HeurigerBigbottle-Party mit Mister Chang
18.03.18:00 UhrSpitz, Donauschlössel (Weingut Graben-Gritsch)4-Hands-Dinner: Willy Welser & Matthias Kuchlmeier
18.03.18:30 UhrKrems, Landesgalerie NiederösterreichThomas Dorfers kulinarische Reise mit 5 JRE-Chefs
19.03.17:00 UhrKrems, BahnhofHofmeisters Speisewagen – unterwegs in der Wachaubahn
19.03.17:30 UhrRührsdorf, Bernd Pulker’s HeurigerGrüner Veltliner „M“ Vertikale 1998 bis 2019
20.03.18:00 UhrDürnstein, Schloss DürnsteinTour de France culinaire „light“
20.03.18:30 UhrSenftenberg, Restaurant NiglMartin Nigl meets Emrich-Schönleber
20.03.19:00 UhrSpitz, Mauritiushof am Weingut FJ GritschLukas Nagl im Mauritiushof bei FJ Gritsch
21.03.18:00 UhrDürnstein, Schloss DürnsteinTour de France culinaire „exklusiv“
21.03.18:00 UhrMautern, Landhaus BacherDas Beste aus Burgund im Landhaus Bacher
22.03.19:00 UhrSpitz, Mauritiushof am Weingut FJ GritschJohannes Nuding im Mauritiushof bei FJ Gritsch
23.03.17:30 UhrTourismusschulen HLF KremsGourmet-Abend in der HLF Krems
24.03.17:00 UhrRührsdorf, Bernd Pulker’s HeurigerGala-Dinner mit Martin Klein vom Ikarus
24.03.19:00 UhrSpitz, Mauritiushof am Weingut FJ GritschKonstantin Filippou im Mauritiushof bei FJ Gritsch
27.03.14:00–20:00 UhrKrems, DominikanerkircheVinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems
27.03.18:30 UhrWösendorf, Hofmeisterei HirtzbergerChâteau Smith Haut Lafitte
27.03.18:30 UhrMautern, Weingut Hutter, SilberbichlerhofInnovation – Region – Tradition
28.03.14:00–20:00 UhrKrems, DominikanerkircheVinaria präsentiert: WEIN & GENUSS Krems
28.03.18:00 UhrSpitz, Gasthof PranklGroße Stücke – große Flaschen
28.03.18:00 UhrMelk, Hotel WachauFinesse der Regionen
29.03.12:00 UhrMautern, Weingut Hutter, SilberbichlerhofInnovation – Region – Tradition
29.03.14:00 UhrKrems, Winzer Krems (Start)Vinaria GOURMET-SAFARI by Hartmuth Rameder
29.03.19:00 UhrSpitz, Mauritiushof am Weingut FJ GritschFlorian Wörgötter im Mauritiushof bei FJ Gritsch

Buchung

Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten sind auf der Website des Festivals verfügbar: www.wachau-gourmet-festival.at.

Österreichs beste Weine
Gault&Millau 2026 Österreich – alle Sieger, Trends & Zukunftswerte
wachau GOURMETfestival

Zusammenfassung

Sterne, Hauben & Kronen: wachau GOURMETfestival eröffnet die Saison 2026. Rund 20 Gastgeber präsentieren über 30 kulinarische Events, darunter Galadinners, Weinverkostungen und eine Messe. Mehrere Spitzenköche mit Michelin-Sternen sind beteiligt.

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (1 Stimme)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.