MICHELIN Lettland 2025

Ein neuer MICHELIN-Stern wird vergeben. Fünf neue Restaurants werden in die Hauptkategorie aufgenommen. Die bestehenden Bib Gourmand und Green Star Restaurants behalten ihre Auszeichnungen.

Die Inspektoren des MICHELIN-Führers haben ein weiteres Jahr lang das Land auf der Suche nach den besten Restaurants bereist, wobei sechs neue Lokale in die Auswahl aufgenommen wurden.

Insgesamt empfiehlt der MICHELIN-Führer Lettland 2025 31 Restaurants, von denen zwei mit einem MICHELIN-Stern, drei mit einem Bib Gourmand für ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eines mit einem MICHELIN Green Star für seine vorbildliche Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurden.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, erklärt Gourmet Report: „Wir freuen uns, sechs neue Restaurants in der Auswahl des MICHELIN-Führers Lettland begrüßen zu dürfen. Jedes für sich ist ein würdiger Eintrag, aber das Highlight ist das JOHN Chef’s Hall in Riga, das mit einem MICHELIN-Stern für seine schmackhafte, moderne Küche ausgezeichnet wurde, die regionale Zutaten in den Mittelpunkt stellt und die wechselnden Jahreszeiten perfekt widerspiegelt. Ein weiteres Restaurant, das eine besondere Erwähnung verdient, ist das BABO. Es wurde relativ neu eröffnet und bringt mit seiner authentischen georgischen Küche und seinen Weinen etwas ganz Neues in die lettische Restaurantszene.“

Ein neuer MICHELIN-Stern wird verliehen

MICHELIN-Sterne werden an Restaurants vergeben, die eine herausragende Küche bieten. Dabei werden fünf universelle Kriterien berücksichtigt: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Aromen, die Beherrschung der Techniken, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seiner Küche ausdrückt, und – was ebenso wichtig ist – die Beständigkeit des gesamten Menüs und der Gerichte im Laufe der Zeit.

JOHN Chef’s Hall in Riga ist mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet worden, was eine beachtliche Leistung darstellt. Das Restaurant befindet sich neben dem bereits vom Michelin empfohlenen Restaurant JOHN im A22 Hotel und ist mit nur vier Tischen und 10 Plätzen ein intimer Ort. Der Raum bietet einen Blick auf die Küche, wo man den Köchen bei der Zubereitung eines Degustationsmenüs zuschauen kann, das sowohl das Land als auch die Jahreszeiten widerspiegelt. Die Küche ist modern und stellenweise auch verspielt, aber nie auf Kosten des Geschmacks, denn alle Zutaten werden mit der gleichen Ehrfurcht und dem gleichen Verständnis behandelt. Die Köche präsentieren und erläutern die Gerichte selbst, und es lohnt sich, sich für die maßgeschneiderten Weinbegleitungen zu entscheiden. Die MICHELIN-Inspektoren wurden von dem gesprächigen Team gut umsorgt und genossen besonders den gepökelten Zander mit Gurke, Dill-Emulsion und Rhabarber sowie die dreifachen Erdbeeren mit Zitronenverbene-Eis.

JOHN Chef’s Hall gesellt sich zu Max Cekot Kitchen, das seinen einen MICHELIN-Stern für ein weiteres Jahr behält. Der gleichnamige Inhaber dieses raffinierten Restaurants am Rande der Stadt verweist auf das kulinarische Erbe Lettlands und vereint viele verschiedene Elemente in einem kreativen Überraschungsmenü. Die MICHELIN-Inspektoren sind begeistert von Max‘ Verwendung einheimischer Zutaten und der Art und Weise, wie er viele seiner Gerichte am Tisch fertigstellt, was zu viel Engagement und Interaktion führt.

Fünf neue Restaurants in der Hauptauswahl

Die MICHELIN-Inspektoren freuen sich, dass in diesem Jahr fünf Rigaer Restaurants in die lettische Auswahl aufgenommen wurden.

Das jüngste Restaurant eines erfahrenen Küchenchefs, das belebte B7, besticht durch seine rustikale, gemütliche Atmosphäre und eine entspannte Atmosphäre. Der Besitzer kocht und bedient die Gäste selbst und bietet schmackhafte, moderne Gerichte mit Einflüssen aus aller Welt. Die MICHELIN-Inspektoren empfehlen, sich zu zweit vier Gerichte zu teilen oder sich für das Degustationsmenü zu entscheiden – beides bietet eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen. Zu den Höhepunkten ihrer Mahlzeiten gehörten Ceviche vom Lachs mit Safran und Habanero-Sauce sowie ein köstliches Haselnuss-Tiramisu. Auch die Desserts sind nicht zu verachten, und die Weinkarte bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das BABO, das erst im Sommer 2024 eröffnet wurde, ist derzeit ein weniger bekanntes Juwel. Es wurde von zwei erfahrenen Gastronomen gegründet, und das Heimatland des einen Inhabers, Georgien, ist in die Speisekarte eingeflossen. Der Hauptraum beherbergt einen Pizzaofen, in dem die köstlichen Brote gebacken werden, sowie einen Holzkohlegrill, der den verschiedenen Fleisch- und Fischsorten eine besondere Note verleiht. Die MICHELIN-Inspektoren waren begeistert von dieser abwechslungsreichen Küche und empfehlen, jeweils zwei Gerichte zum Teilen zu bestellen. Zu ihren Favoriten zählen die Khinkali (Klöße) aus Rind- und Schweinefleisch, der Lachs in Bazhe (Walnusssauce) und das Tabaka-Huhn mit Salz und Zitrone. Die exzellente Weinkarte bietet eine gute Mischung aus klassischen und modernen georgischen Weinen, die die Gerichte begleiten.

Wie es sich für eine Bar gehört, stehen im LOWINE, das am Rande der Stadt liegt, die Weine im Vordergrund. Das Innere ist rustikal und entspannt, und für wärmere Tage gibt es einen geschlossenen Hinterhof. Die ansprechende, preisgünstige Weinkarte bietet vor allem natürliche Weine und wechselt wöchentlich, so dass sie auch für Stammgäste interessant ist. Auch die Speisekarte bietet für jeden Geschmack etwas, von traditionell bis modern, mit einem umfangreichen Brunch-Menü am frühen Morgen und Lachs mit Ponzu-Sauce sowie Entrecôte mit Kräutercreme am Abend. Den MICHELIN-Inspektoren gefiel, dass die regelmäßig wechselnden Weine auch glasweise angeboten werden.

Das kleine, aber luxuriöse Grand Palace Hotel beherbergt das elegante Restaurant Seasons sowie eine gemütliche Bar mit Antiquitäten und Kunstwerken – der perfekte Ort, um den Abend zu beginnen oder zu beenden. Die saisonalen Gerichte werden nach Möglichkeit mit lettischen Produkten zubereitet und orientieren sich an den größten Malern der Welt. Die MICHELIN-Inspektoren waren von der wunderbar leicht geräucherten Forelle mit Sauce béarnaise ebenso begeistert wie von dem Toffeepudding mit Buttermilch-Sorbet zum Abschluss. Die Weinkarte bietet einige erstklassige Flaschen zu erstklassigen Preisen, und auch die plüschigen Zimmer werden vom Michelin empfohlen.

Das prächtige Stage 22 befindet sich im obersten Stockwerk des Grand Hotel Kempinski Riga und bietet einen herrlichen Blick über den Park und die Skyline der Stadt. Beginnen Sie mit einem Drink in der schicken Cocktailbar oder auf der schönen, schmalen Terrasse, um diese Aussicht zu genießen, und machen Sie es sich dann in den Plüschsesseln bequem, um eine Reihe von asiatischen Gerichten zu probieren. Zu den Favoriten der MICHELIN-Inspektoren gehörten die pikante Thunfischrolle, das knusprige Gemüsetempura mit Dashi-Sauce und das argentinische Rinderfilet mit Schalottencreme. Das Restaurant ist ein idealer Ort zum Feiern, und die Gäste werden von dem professionellen Team mit Leichtigkeit umsorgt.

Alle Bib Gourmands behalten ihre Auszeichnungen

Die Bib Gourmand-Auszeichnung zeichnet Restaurants aus, die gute Qualität zu einem guten Preis bieten. Für das Jahr 2025 behalten alle drei Restaurants, die zuvor mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, ihre Auszeichnung. Sie befinden sich in Riga und bieten alle etwas Einzigartiges, was sie voneinander unterscheidet.

Das Milda ist ein unscheinbares Restaurant mit freundlichem Service und einer preiswerten Speisekarte. Hier stehen traditionelle Rezepte aus Lettland und dem benachbarten Litauen im Vordergrund, aber die Gerichte haben einen leichten, modernen Touch und werden zeitgemäß präsentiert. Die Knödel – seien es die lettischen Pelmeni oder die litauischen Cepelinai – sind ein Hit.

Shōyu ist ein winziger Laden, in dem klassische Ramen-Gerichte mit hausgemachten Nudeln, reichhaltiger, geschmacksintensiver Brühe und verschiedenen Zutaten serviert werden. Es gibt auch Reisschüsseln und Vorspeisen, die man sich gut teilen kann. Die Bedienung ist freundlich und der Raum hat ein angenehmes Flair.

DasSnatch vervollständigt das Bib Gourmand-Trio in Riga. Mit seinen raumhohen Fenstern und dem künstlich-industriellen Styling ist es eines der stilvollsten Lokale der Hauptstadt. Die authentische italienische Küche zeichnet sich durch hervorragende hausgemachte Pasta aus, das Personal ist aufgeweckt und fröhlich, und der peppige Soundtrack und die maßgeschneiderte Cocktailkarte tragen zu der lebhaften Stimmung bei.

Die Auswahl der lettischen Restaurants wird von den hauptamtlichen Inspektoren des MICHELIN-Führers zusammengestellt, die ihre Empfehlungen auf der Grundlage anonymer Mittag- und Abendessen abgeben.

Die lettische Restaurantauswahl wird ergänzt durch die Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, in der die einzigartigsten und aufregendsten Unterkünfte in Lettland und auf der ganzen Welt vorgestellt werden. Jedes Hotel des Führers wurde aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, seines Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt und bietet Optionen für jeden Geldbeutel. Jedes Hotel kann über den MICHELIN-Führer gebucht werden: https://guide.michelin.com/de/de/hotels-stays/latvia

Die Restaurantauswahl des MICHELIN-Führers Lettland 2025 auf einen Blick

– Insgesamt 31 empfohlene Restaurants, davon 6 neue, darunter:

– 2 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, davon 1 neues Restaurant

– 3 MICHELIN Bib Gourmand-Restaurants

– 1 MICHELIN Green Star-Restaurant

Max Cekot Kitchen, Riga

Die Restaurants des Michelin Lettland

Restaurant Auszeichnung JOHN Chef’s Hall (New) Max Cekot Kitchen Milda Shōyu Snatch Restaurant Distinction 3 Chefs Selectionné 36.Line Selectionné Akustika Selectionné B7 (New) Selectionné BABO (New) Selectionné Barents Selectionné Barents Cocktail & Seafood Bar Selectionné Chef’s Corner Selectionné COD Selectionné Entresol Selectionné Ferma Selectionné H.E. Vanadziņš Selectionné JOHN Selectionné Kest Selectionné Le Dome Selectionné LOWINE (New) Selectionné MO Selectionné Neiburgs Selectionné Pavāru māja Selectionné + Riviera Selectionné Seasons (New) Selectionné Stage 22 (New) Selectionné Tails Selectionné TAURO Selectionné Whitehouse Selectionné ZOLTNERS Selectionné

