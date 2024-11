Im Finale des neuen Patisserie-Wettbewerbs von KALK&KEGEL und Confis Express siegte die 24 Jahre junge Luise Grottenthaler aus dem 2-Sterne-Restaurant Söl’ring Hof auf Sylt.

Die Jury mit COMPOTE COMPLOT Siegerin Luise Grottenthaler sowie Benjamin Sellemond (Platz 2) und Celestina Bengui (Platz 1).

Luise Grottenthaler

Es waren Kreationen wie „Boiron Pfirsich mit Original Beans Weißer Schokolade, KOA Kakao Frucht und Flakes mit Fenchel und Rose“, mit denen Luise Grottenthaler die Jury aus den besten Patissièren und Patissiers im deutschsprachigen Raum zu begeistern wusste. Die 24 Jahre junge Patissière aus dem 2-Michelin-Sterne Restaurant Söl’ring Hof auf Sylt siegte in der Premiere des neuen Patisserie-Nachwuchs-Wettbewerbs COMPOTE COMPLOT, das vom Kulinarik- und Weinmagazin KALK&KEGEL in Partnerschaft mit Confis Express veranstaltet wird.

Platz 2 im internationalen Bewerb mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 5 Ländern ging an den Südtiroler Benjamin Sellemond (Bäckerei, Konditorei & Café Sellemond, Feldthurns/Italien). Über Platz 3 freut sich die in Portugal tätige Deutsche Celestina Bengui aus dem 2-Sterne-Restaurant Ocean in Porches. „Mit COMPOTE COMPLOT geben wir der modernen Patisserie eine große Bühne und stellen die besten Talente dieser Branche in das Rampenlicht“, so Michael Pöcheim-Pech, Herausgeber des Magazins KALK&KEGEL. Für die COMPOTE COMPLOT Gewinnerin Luise Grottenthaler gibt es auch einen großartigen Preis: Gemeinsam mit Original Beans geht es für sie auf eine Reise in das Ursprungsland der Schokolade nach Peru.

Die Jury für das Finale von COMPOTE COMPLOT bildeten die aktuellen Größen der deutschsprachigen Patisserie: Julia A. Leitner (CODA, Berlin – Nr. 62 World’s Best Restaurants), Kay Baumgardt (Gault&Millau Schweiz Patissier des Jahres 2020 – Gourmetrestaurant Mamesa, Burgeis), Thomas Scheiblhofer (Gault&Millau Österreich Patissier des Jahres 2016 – TIAN, Wien), Sabrina Schanz (Gault&Millau Deutschland Patissière des Jahres 2015 – Original Beans), Ian Baker (Patissier des Jahres Schlemmer Atlas – Vier Jahreszeiten Kempinski, München), Matthias Mittermeier (Executive Pastry Chef Pfersich Trendforum, Neu-Ulm) sowie Jury-Sprecher Jan Eggers (Gault&Millau Österreich Patissier des Jahres 2024 – Zur Goldenen Birn, Graz & Doux Heros) sowie Thomas Kracher (Head Sommelier SENNS.Restaurant, 2 Michelin Sterne in Salzburg) und der Chief Inspector des Gault&Millau Österreich, Jürgen Schmücking.

2025 wird der Patisserie-Wettbewerb von KALK&KEGEL in Partnerschaft mit Confis Express eine Fortsetzung finden. Die Bewerbungsphase startet im März 2025 mit allen Infos auf www.compote-complot.com

Kalk&Kegel: https://www.kalkundkegel.com/

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!