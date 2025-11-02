Michelin Niederlande

Michelin Guide Niederlande 2025: Neue Sterne, bewegende Auszeichnungen und starke Nachhaltigkeits-Impulse. Im Oktober 2025 präsentierte der Michelin Guide im MECC Maastricht die aktuelle Auswahl für die Niederlande und bestätigte damit den Status des Landes als eine der dynamischsten und vielfältigsten Genussregionen Europas.

Mit gleich mehreren neuen Spitzenplätzen, inspirierenden Persönlichkeiten und einer sichtbaren Weiterentwicklung kulinarischer Nachhaltigkeit setzt der Guide 2025 Maßstäbe.

Neuer Sternenglanz für die Niederlande

Das Spitzenrestaurant „De Librije“ in Zwolle behauptet souverän seine drei Michelin-Sterne. Die Inspektoren würdigen Kontinuität und Innovationsgeist des Hauses – auch nach dem plötzlichen Tod von Küchenlegende Jonnie Boer. Gwendal Poullenec gegenüber Gourmet Report: „Unsere Inspektionsteam, ebenfalls bewegt, zollt der Reise dieses charismatischen Handwerkers Anerkennung, der die Gastronomie des Landes maßgeblich geprägt hat. Heute führen die Familie Boer und Küchenchef Nelson Tanate dieses Erbe engagiert und leidenschaftlich weiter, bewahren eine Tradition der Exzellenz. Gourmets erleben hier weiterhin eine ganz persönliche Hommage an das niederländische Terroir – charmant, kreativ und ein Erlebnis, das die Reise lohnt.“

Zu den herausragenden Aufsteigern zählen 2025 zwei neue Zwei-Sterne-Restaurants

GEM. by Soenil Bahadoer in Gemert, wo der Spitzenkoch seine indisch-surinamischen Wurzeln mit französischer Technik und exotischer Produktvielfalt verbindet.

Create by Guido Braeken im Luxushotel Van Oys in Eijsden, das mit klassischer Finesse, perfekten Saucen und kreativen Details überzeugt.

„Soenil Bahadoer und Guido Braeken zählen damit zu den führenden Namen der niederländischen Gastronomie,“ so der Guide.

Insgesamt gibt es nun 20 Restaurants mit zwei Sternen und 98 mit einem Stern – darunter gleich fünf neue Einsterner, etwa das „Choux“ (Amsterdam), das „Novaela“ (Delft), „Calva“ (Nootdorp) sowie das traditionsreiche „Olde Marckt“ in Aalten, das von Bram Stoverink in zweiter Generation geführt wird.

Grüne Sterne für nachhaltige Vorreiter

Mit dem Grünen Michelin-Stern zeichnet der Guide auch 2025 Restaurants aus, die nachhaltige Gastronomie und gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt stellen. Neu im Kreis der Geehrten:

Konijnenvoer in Arnhem mit exklusiv auf pflanzlicher Basis kreierten Menüs aus lokalem und saisonalem Bezug.

Tres in Rotterdam, wo Michael van der Kroft die Möglichkeiten von „Nose-to-Tail" und Fermentation für ein möglichst ganzheitliches Genusserlebnis nutzt.

„Durch die Förderung einer Gemeinschaft innovativer Häuser, die dem Fortschritt verpflichtet sind, möchte Michelin den Austausch und die Entwicklung weiter vorantreiben und gemeinsam inspirieren,“ so die Redaktion.

Sonderpreise und neue Bib Gourmand Adressen

Auch individuelle Leistungen werden mit Sonderpreisen gewürdigt.

Den Service Award erhalten Wet und Michelle Van de Bunt („De Leuf“, Ubachsberg),

der Sommelier Award geht an Ylja Berends („WY.", Maastricht),

Bram Stoverink („Olde Marckt") erhält den Young Chef Award,

der Mentor Chef Award ehrt posthum Jonnie Boer für seine prägenden Verdienste um eine ganze Generation von Köchen.

Neun neue Häuser dürfen sich 2025 zudem über die Bib Gourmand-Auszeichnung freuen – darunter das „Café Sjiek“ (Maastricht), „NEV“ (Eindhoven), „Reua Thai“ (Nuth) und „Petite“ (Sint-Oedenrode).

Stimmen zum kulinarischen Jahrgang 2025

„Diese neue Edition ist das Ergebnis rigoroser und leidenschaftlicher Feldarbeit unserer Inspektoren. Sie zeigt eine niederländische Gastronomieszene, die dynamisch, ambitioniert und ständig in Bewegung ist,“ erklärt Gwendal Poullennec dem Gourmet Report. „Von renommierten Institutionen bis zu mutigen Newcomern überraschen niederländische Küchenchefs immer wieder mit Kreativität, technischer Präzision und einer ausgeprägten kulinarischen Identität. Talente wie Soenil Bahadoer und Guido Braeken, erneut mit zwei Michelin-Sternen gewürdigt, zeigen eindrucksvoll, warum die Niederlande heute zu den spannendsten Gourmetdestinationen Europas zählen.“

Zahlen und Fakten — Michelin Guide Niederlande 2025 auf einen Blick:

https://guide.michelin.com/de/de/selection/netherlands/restaurants