Live-Cooking, Food-Trucks und Bayerischer Cocktail-Wettbewerb als Messe-Highlights. Vom 12. bis 16. November 2025 verwandelt sich das Messegelände München erneut in ein Mekka für Genießer, Trendsetter und Innovationen aus der Welt der Kulinarik.

Die FOOD & LIFE bietet eine Vielzahl an kulinarischen Highlights

FOOD & LIFE 2025 in München

Die FOOD & LIFE, Süddeutschlands größte Genussmesse, bietet in den Hallen B5 und C6 ein vielfältiges Angebot: Live-Cooking, Streetfood, Craft-Drinks, Start-ups und erstmals ein hochkarätiger bayerischer Cocktail-Wettbewerb auf der Showbühne.

Kulinarische Trends und echte Handwerkskunst erleben

Rund 250 Aussteller präsentieren in den beiden Messehallen ihre besten handwerklichen Produkte sowie die Trends von morgen. Ob regionale Spezialitäten, Craft-Drinks, innovative Zutaten, Feinkost oder hausgemachte Spezialitäten – die Besucher können alles probieren, entdecken und mit Experten ins Gespräch kommen. Das Herzstück bildet die Live-Cooking-Bühne mit Spitzenköchen aus Bayern und Deutschland, die ihre Kochkunst direkt vor Publikum demonstrieren.

Aperitif- und Cocktailkultur: Pop-up-Bar „Bar Bavarese“ und „Aperitivo Bavarese Award“

Ein besonderes Messe-Highlight ist die Pop-up-Bar „Bar Bavarese“ in Halle B5. Hier stehen kreative Drinks, Aperitifs wie die Sonderedition „La DUCHESSA“ – ein Gemeinschaftsprojekt der THE DUKE Destillerie und ausgewählten bayerischen Bars – im Mittelpunkt. Verkostungen und Barkeeper-Shows sorgen für Genuss mit und ohne Alkohol. Am Samstag, 15. November, steigt das Finale des „Aperitivo Bavarese Awards“ auf der Kochbühne in Halle C6. Sechs ausgewählte Barkeeper aus Bayern stellen ihre Signature Drinks – klassisch und alkoholfrei – einer Fachjury und dem Publikum live vor. Messebesucher erleben das spannende Duell und können alle Kreationen direkt probieren.

Innovationen: Start-ups stellen die Foodtrends von morgen vor

In der FOOD START.up Area zeigen junge Unternehmen ihre Ideen für die Zukunft des Essens. Zu den Innovationen zählen etwa LiqVits mit flüssigen Supplements, die individuell in jedes Getränk gemixt werden können, und das Vorarlberger Startup Senfgold mit fermentierter Soße. Am Freitag, 14. November, wird der #foodchanger Award 2025 für die beste Food-Innovation auf der Kochbühne vergeben – ein wichtiger Impulsgeber für die Branche.

Besser wie in Italien – der Cappucino bei Wildkaffee aus Garmisch. Ob fruchtig oder kräftig – daran kommt kein Messebesucher vorbei.

Food-Truck-Area: Internationales Streetfood in Festival-Atmosphäre

Die Food-Truck Area wartet 2025 mit mehr als 25 Anbietern auf – so groß und vielfältig wie nie zuvor. Besucher können Spezialitäten wie koreanische Crispy-Rolls, kubanische Bowls, Empanadas, indische Currys und klassische Wiener Schmankerl genießen. Die Messehalle wird zum lebendigen Streetfood-Festival und lädt zum Probieren und Verweilen ein.

Messeinformationen und Tickets

Die FOOD & LIFE findet vom 12. bis 16. November 2025 auf dem Messegelände München in den Hallen C6 und B5 statt. Parallel präsentiert die Heim+Handwerk Wohntrends und Handwerkskunst. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr. Tickets gibt es online unter www.food-life.de/tickets für 15 Euro (ermäßigt ab 9 Euro); Nachmittagstickets ab 15 Uhr kosten 7 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Fazit

Die FOOD & LIFE 2025 liefert den perfekten Mix aus Messe, kulinarischem Festival und Networking-Plattform. Ob passionierter Genießer, Foodie, Start-up oder Gastronomie-Profi – Inspiration, Genuss und Trends warten in München!

