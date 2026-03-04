Gault&Millau: Warum der einst rebellische Restaurantführer alt wirkt

Gault&Millau war einmal der freche, unbequeme Gegenentwurf zum Michelin – heute wirkt der Guide in Frankreich wie in Deutschland erstaunlich altbacken, konfliktscheu und orientierungslos. Eine viel diskutierte Analyse auf dem französischen Portal Bouillantes („Le méchant coup de vieux du Gault et Millau“) und aktuelle Entwicklungen in Deutschland zeigen, wie tief die Krise reicht – und was das für die Zukunft klassischer Restaurantführer bedeutet.

1. Der „méchant coup de vieux“ – was Bouillantes dem Gault&Millau vorwirft

Das französische Magazin Bouillantes seziert Gault&Millau in mehreren Artikeln geradezu gnadenlos – allen voran im Editorial vom 21. Januar („Le méchant coup de vieux du Gault et Millau“). Die Kernpunkte:

Imagebruch : Der Guide inszeniert sich gerne als „Guide des jeunes“, als Förderer junger Talente, wirkt in Tonfall und Entscheidungen aber wie ein Guide der Väter-Generation – paternalistisch, selbstbezogen, wenig zeitgemäß.

: Der Guide inszeniert sich gerne als „Guide des jeunes“, als Förderer junger Talente, wirkt in Tonfall und Entscheidungen aber – paternalistisch, selbstbezogen, wenig zeitgemäß. PR‑Desaster und Entschuldigungsbriefe : Nach missglückten Aktionen und kommunikativen Fehltritten musste Gault&Millau öffentlich Entschuldigungsschreiben verfassen – Bouillantes spricht vom „schlimmsten Bad Buzz in der Geschichte des Guides“.

: Nach missglückten Aktionen und kommunikativen Fehltritten musste Gault&Millau öffentlich Entschuldigungsschreiben verfassen – Bouillantes spricht vom „schlimmsten Bad Buzz in der Geschichte des Guides“. Doppelmoral bei Werten : Offiziell wirbt der Guide mit „Werten“, „Respekt“ und „Unterstützung“ für die Branche, während im Hintergrund fragwürdige Strategien, Sponsorenlogiken und selektive Sichtbarkeit eine Rolle spielen.

: Offiziell wirbt der Guide mit „Werten“, „Respekt“ und „Unterstützung“ für die Branche, während im Hintergrund fragwürdige Strategien, Sponsorenlogiken und selektive Sichtbarkeit eine Rolle spielen. Distanz zur Realität der Küchen: Viele junge Köchinnen und Köche erkennen sich im Narrativ des Guides nicht wieder – insbesondere in Themen wie Arbeitsbedingungen, Diversität und Nachhaltigkeit.

Kurz gesagt: Aus Sicht von Bouillantes hat Gault&Millau in Frankreich einen „bösen Altersknacks“ erlitten – und merkt es selbst nicht oder reagiert nur defensiv.

2. Der deutsche Gault&Millau: Noteninflation, Profilverlust, ungewisse Zukunft

Wer nach Deutschland blickt, erkennt verblüffend ähnliche Symptome. Der Kritiker Jürgen Dollase analysiert die Ausgabe 2025 von Gault&Millau Deutschland unter der Überschrift „Der Gault Millau versucht es mal wieder. Kritische Notizen zur Ausgabe 2025“ – und spart nicht mit deutlichen Worten.

2.1. Noteninflation statt Schärfe

Gault&Millau Deutschland meldet stolz einen „Regen an Hauben“ : Zahlreiche neue 4‑ und 5‑Hauben‑Restaurants, insgesamt deutlich mehr Spitzenbewertungen als zuvor.

: Zahlreiche neue 4‑ und 5‑Hauben‑Restaurants, insgesamt deutlich mehr Spitzenbewertungen als zuvor. Dollase ordnet das anders ein: Es handele sich hauptsächlich um eine „inflationäre Anhebung“ , die eher marketinggetrieben wirkt, als durch konsequent neue, tiefgehende Verkostungen begründet zu sein.

, die eher marketinggetrieben wirkt, als durch konsequent neue, tiefgehende Verkostungen begründet zu sein. Der Guide „tritt ausgesprochen schlaff auf“: Zu wenig Abwertungen, fast nur Aufwertungen – ein Bild, das eher nach Gefälligkeit als nach scharfem Urteil aussieht.

Damit zerfällt ein zentraler Markenkern: Gault&Millau war berühmt für Kantigkeit und Mut zur negativen Kritik – genau das scheint heute zu fehlen.

2.2. Konkurrenz durch Gusto & Co.

Parallel dazu gewinnen andere Guides an Profil:

Der Gusto‑Führer wird von Branchenbeobachtern als präziser, konsequenter und unabhängiger wahrgenommen – mit klaren Ab- und Aufwertungen und unverblümter Sprache.

wird von Branchenbeobachtern als präziser, konsequenter und unabhängiger wahrgenommen – mit klaren Ab- und Aufwertungen und unverblümter Sprache. Online‑Rankings, Social‑Media‑Formate und Blogs haben die Meinungsführerschaft in Teilen übernommen – Gault&Millau wirkt im Vergleich langsam, schwerfällig und wenig digital.

Wo früher der Kampf Michelin vs. Gault&Millau dominierte, gibt es heute eine fragmentierte Landschaft – und Gault&Millau schafft es kaum, sich neu zu positionieren.

2.3. Lizenzstreit und Markenchaos

Die strukturelle Krise ist mindestens so gravierend wie die inhaltliche:

Der bisherige deutsche Lizenznehmer hat 2025 angekündigt, die Marke Gault&Millau nicht weiterzuführen und stattdessen mit einem neuen Guide („Henris“) zu starten.

und stattdessen mit einem neuen Guide („Henris“) zu starten. Die französische Zentrale von Gault&Millau reagierte mit juristischen Schritten und Vorwürfen, der Lizenznehmer habe Standards verletzt – Medien berichten vom möglichen „Aus“ des deutschen Gault&Millau in der bisherigen Form.

und Vorwürfen, der Lizenznehmer habe Standards verletzt – Medien berichten vom möglichen „Aus“ des deutschen Gault&Millau in der bisherigen Form. Branchenportale sprechen von einer „ungewissen Zukunft“ des Guides in Deutschland und fragen offen, ob die Marke noch eindeutig besetzt ist oder im Wettbewerb untergeht.

Für Gastronomen und Gäste bedeutet das: Unsicherheit, ob der deutsche Gault&Millau überhaupt in gewohnter Form weiterexistiert – oder ob sich die Orientierung eher zu Gusto, Michelin oder neuen Formaten verschiebt.

3. Gemeinsamkeiten der Krise: Alt geworden in einer neuen Gastro-Welt

Stellt man die Analyse von Bouillantes und die deutsche Diskussion nebeneinander, ergeben sich auffällige Parallelen.

3.1. Verlust der rebellischen DNA

Gault&Millau wurde in den 1960er‑Jahren als Anti‑Michelin gegründet: weniger snobistisch, neugierig auf junge Küchen, spielerisch, meinungsstark.

Heute wirken beide Guides in vielen Punkten ähnlicher, als es Gault&Millau lieb sein kann:

Beide haben hochpreisige Häuser als Schwerpunkt.

Beide tun sich schwer mit konsequenter Darstellung von Bistro‑Küchen, Streetfood, Pop‑Ups und hybriden Konzepten.

Beide stehen in der Kritik, zu spät auf Themen wie Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen und Diversität reagiert zu haben.fachzeitschrift.

Das ursprünglich „wilde“ Profil von Gault&Millau ist in Marketing‑Slogans konserviert – aber nicht mehr konsequent spürbar.

3.2. Kommunikation und Krisen-PR

Bouillantes kritisiert die Kommunikationsstrategie des französischen G&M scharf: schlecht formulierte Entschuldigungen, unglückliche Social‑Media‑Posts, nicht nachvollziehbare Entscheidungen.

In Deutschland wirken viele Botschaften ähnlich:

Jubelmeldungen über stetig steigende Spitzenauszeichnungen wirken in einer krisengeplagten Branche (Kosten, Personalmangel, Energie, Bürokratie) weltfremd .

. Der Lizenzstreit wird öffentlich ausgetragen – für eine Marke, die Vertrauen und Konstanz verkaufen will, ein PR‑GAU.

Beiden Märkten ist gemeinsam: Die Außenkommunikation wirkt mehr wie Imagepflege nach innen als wie ein offener Dialog mit Köch:innen, Gastgeber:innen und Gästen.

4. Was bedeutet das für Gäste, Köch:innen und Restaurant-Guides?

4.1. Für Gäste

Gault&Millau bleibt – anders als ein anonymer Algorithmus – ein kurativer Guide mit redaktioneller Handschrift .

. Aber: Wer heute Restaurants sucht, verlässt sich immer seltener auf eine einzige Quelle. Kombiniert werden Michelin, Gusto, Social Media, Google‑Bewertungen, Blogs und persönliche Empfehlungen.

Für den informierten Gast ist Gault&Millau damit nur noch eine Stimme unter vielen – nicht mehr der tonangebende Taktgeber.

4.2. Für Köchinnen und Köche

Eine gute Bewertung im Gault&Millau kann weiterhin Sichtbarkeit und Prestige bringen – gerade in Regionen, wo Michelin dünn streut.

bringen – gerade in Regionen, wo Michelin dünn streut. Gleichzeitig wächst der Frust, wenn Bewertungen nicht mehr nachvollziehbar erscheinen, wenn klare Kritik ausbleibt oder wenn die Guide‑Strukturen intransparent wirken.

Viele junge Köch:innen investieren lieber Energie in Social Media, Kollaborationen und Pop‑Ups als in das „Erfüllen“ klassischer Guide‑Erwartungen.

4.3. Für die Guides selbst

Die zentrale Frage lautet: Wofür braucht man heute noch einen Restaurantführer – und wie muss er aussehen?

Reine Listen und Punktwertungen sind im Zeitalter von Echtzeit‑Bewertungen und Bild‑Fluten kaum noch ausreichend.

Gefragt wären echte Haltungs‑Guides: klarer Fokus, erkennbarer Standpunkt zu Herkunft, Handwerk, Fairness, Nachhaltigkeit – und die Bereitschaft, Unbequemes auszusprechen.

Genau hier zielt die Kritik von Bouillantes hin: Ein Guide, der sich „jung“ nennt, aber strukturell nicht bereit ist, Konflikte und Machtfragen im Gastrosystem offen zu thematisieren, wird auf Dauer austauschbar.

5. Fazit: Gault&Millau zwischen Nostalgie und Neuanfang

Gault&Millau steht – in Frankreich wie in Deutschland – an einem Scheideweg:

Die Marke ist stark, historisch bedeutend und emotional aufgeladen.

Gleichzeitig wirken Entscheidungen, Kommunikation und Strukturen nicht mehr synchron mit einer Gastronomie, die schneller, diverser, politischer und digitaler geworden ist.

Als ergänzender Ratgeber bleibt Gault&Millau interessant – besonders, um Küchen jenseits der Michelin‑Blase zu entdecken.

Ratgeber bleibt Gault&Millau interessant – besonders, um Küchen jenseits der Michelin‑Blase zu entdecken. Wer jedoch verstehen will, wo die spannendsten Entwicklungen passieren, kommt heute an vernünftigen Online‑Quellen, eigenem Probieren und unabhängigen Stimmen (Blogs, Magazine, Social Media) nicht vorbei.

Ob Gault&Millau seinen „méchant coup de vieux“ in einen echten Neustart verwandeln kann, hängt weniger von neuen Hauben oder Palmarès ab – und mehr davon, ob der Guide wieder das wird, was ihn einmal stark gemacht hat: ein mutiger, neugieriger, streitbarer Gesprächspartner der Gastronomie – und nicht nur ein weiterer Marketingkanal.

