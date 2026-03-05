Maik Albrecht und Franziska Pauli übernehmen kulinarische Gesamtverantwortung an Bord der SEA CLOUD SPIRIT

Sea Cloud Cruises baut das gastronomische Profil der SEA CLOUD SPIRIT weiter aus. Küchenchef Maik Albrecht und Sommelière Franziska Pauli übernehmen ab sofort als Team die kulinarische Gesamtverantwortung und vinophile Ausrichtung an Bord des jüngsten Flottenmitglieds des Hamburger Anbieters exklusiver Segelreisen.

Maik Albrecht und Franziska Pauli

Maik Albrecht und Franziska Pauli

Ausgezeichnete Karrieren in der Spitzengastronomie

Maik Albrecht und Franziska Pauli haben sich in der deutschsprachigen Gastronomieszene seit Jahren einen exzellenten Ruf erarbeitet. Zuletzt verantworteten sie gemeinsam das kulinarische Profil des Schlosshotels Burg Schlitz in Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Zeit wurde ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit 7 Pfannen im Gusto, 2 roten Hauben im Gault & Millau, 3 FFF im Feinschmecker sowie 90 Punkten im Falstaff.

Albrecht blickt auf eine langjährige Karriere in der Spitzengastronomie zurück. Vor seiner Tätigkeit auf Burg Schlitz war er unter anderem in der Traube Tonbach in Baiersbronn tätig, wo er die Verantwortung für die Restaurants Köhlerstube und Bauernstube innehatte. Zudem arbeitete er im Varieté Palazzo Hamburg für den Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt.

Pauli, IHK-zertifizierte Sommelière (WSET Level 3), absolvierte Stationen im Hotel Hohe Düne in Rostock-Warnemünde sowie im mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Gourmetrestaurant Der Butt. Ihre Expertise in der Weinbegleitung und im Service wird künftig das kulinarische Angebot an Bord der SEA CLOUD SPIRIT prägen.

Rückkehr zu den Wurzeln

Für Sea Cloud Cruises sind beide keine Unbekannten. An Bord der Schiffe lernten sich der gebürtige Magdeburger und die in Belzig (Brandenburg) geborene Franziska Pauli kennen und wurden dort auch privat ein Paar. Maik Albrecht war von 2007 bis 2019 als Executive Chef auf der SEA CLOUD tätig, Franziska Pauli arbeitete als Maître d’Hôtel auf der SEA CLOUD und der SEA CLOUD II.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Maik Albrecht und Franziska Pauli wieder für Sea Cloud Cruises gewinnen konnten“, so Siegfried Blesch, Director Hotel Operations und bei Sea Cloud Cruises seit 23 Jahren für den Hotelbereich verantwortlich, im Gourmet Report Gespräch. „Gemeinsam mit den beiden möchten wir neue Standards setzen – sowohl auf kulinarischer Ebene als auch in der Gestaltung der Genussmomente an Bord. Beide stehen für Kreativität, operative Exzellenz und eine klare Handschrift, die unser Profil weiter schärfen wird.“

Maik Albrecht ergänzt: „Die Sea Cloud war für uns beide immer ein besonderer Teil unseres beruflichen Weges. Umso mehr fühlt es sich wie ein Nachhausekommen an, dorthin zurückzukehren, wo wir uns fachlich und persönlich verankert fühlen. Gleichzeitig bringen wir aus unseren Stationen an Land neue Perspektiven und Impulse mit, die wir an Bord einbringen möchten.“

Die SEA CLOUD SPIRIT ist das neueste Schiff der Hamburger Traditionsreederei Sea Cloud Cruises und bietet seit 2021 exklusive Segelreisen mit Privatyacht-Atmosphäre an. Der Dreimaster bietet Platz für maximal 136 Gäste und verbindet maritimes Segelerlebnis mit den Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffs, hohem Komfort, kulinarischem Anspruch und persönlichem Service.

An Bord stehen den Gästen 69 Suiten und Kabinen zur Verfügung, ein Teil davon mit privatem Balkon. Großzügige Decksflächen, ein Fine-Dining-Restaurant sowie ein Bistro an Deck prägen das Bordleben, ein Wellnessbereich und ein Fitnessraum ergänzen das Angebot.

Das Reiseangebot umfasst Routen in ausgewählten Segelrevieren, unter anderem im Mittelmeer, nach Costa Rica und Panama sowie besonderen Inselwelten der Karibik wie den British Virgin Islands. Abseits bekannter Pfade erleben Gäste außergewöhnliche Momente an Bord und an Land.

https://www.seacloud.com/de

Die SEA CLOUD auf Gourmet Report