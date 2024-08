Acht Tipps für Gratisfähren und Nostalgiekreuzfahrten in Schweden

Schweden, das Land der unzähligen Inseln, beherbergt sage und schreibe 267.570 Inseln und ist damit weltweit führend. Gratisfähren und Nostalgiekreuzfahrten in Schweden

Mit der rasant wachsenden Beliebtheit des Bootfahrens und dem aufstrebenden Trend des „Coolcationing“ im Jahr 2024 entwickelt sich Schweden zum Sommer-Hotspot für Abenteuerlustige. Die malerischen Schären laden zu idyllischen Kurztrips und unvergesslichen Tageskreuzfahrten ein. Das Beste daran? Inselhopping in Schweden kann überraschend preiswert – teilweise sogar gratis – sein, sodass jeder in den Genuss dieses einzigartigen Erlebnisses kommen kann. Bootfahren erlebt einen Boom, mit einer Zunahme von 10,6 % im vergangenen Jahr, während das Interesse am schwedischen Schärengarten sogar um 23,7 % gestiegen ist. „Coolcationing“ zählt zu den heißesten Trends des Jahres. Schwedens Angebote für Inselhopping sind besonders reizvoll, da immer mehr Reisende Destinationen mit leichtem Zugang zu Wasser und Natur suchen.



Inselhopping im Stockholmer Schärengarten: In Stockholm lässt sich der Schärengarten bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr erkunden. Mit Waxholmsbolaget können die Tickets des ÖPNV genutzt werden, wobei die Preise zwischen 61 und 186 SEK für Erwachsene und 39 und 114 SEK für Senioren, Studenten und Jugendliche liegen, abhängig von der Reisedistanz. Cinderella-Boote von Strömma sind ebenfalls eine Option. Kostenlose Fährüberfahrten mit dem Auto: Schwedens umfangreiches Fährnetz bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Inseln des Landes zu erkunden. Die gelben Fähren von Trafikverket gehören zum Straßennetz und bieten landesweit 39 Fährverbindungen, von denen 37 kostenlos sind. So kommt man auch mit dem Auto bis auf die entlegensten Inseln. Erkundung des Schärengartens von Östergötland: Entlang der Ostküste befinden sich die verborgenen Schätze des Östgöta-Schärengartens. Dieser besteht aus Tausenden kleinen Inseln wie Harstena, Ämtö und Gräsmarö. Vom 19. Juni bis 25. August 2024 bietet Skärgårdslinjen tägliche Kreuzfahrten zwischen den Inseln an, mit Hin- und Rückfahrten ab 380 SEK. Idyllen der Westküste im Göteborger Archipel: Der Göteborger Archipel ist das ganze Jahr über mit Fähren von Saltholmen oder Stenpiren aus leicht erreichbar. Tagesausflüge zu idyllischen Inseln wie Vrångö, Brännö oder Styrsö sind möglich, wobei die Fährpreise zwischen 36 und 43 SEK für Erwachsene und 27 bis 36 SEK für Jugendliche (7 bis 19 Jahre) liegen. Tipp: In den Inselrestaurants werden frische Meeresfrüchte aus der Region serviert. Das Meeresleben auf den Koster-Inseln bewundern: Die spektakulären Koster-Inseln im Kosterhavet, Schwedens erstem Meeresnationalpark nahe der Grenze zu Norwegen, sind mit dem öffentlichen Bootsservice von Västtrafik erreichbar, der von Strömstad abfährt. Die Hin- und Rückfahrt kostet 144 SEK für Erwachsene und 108 SEK für Jugendliche (7-19 Jahre). Neue Sommerkreuzfahrten im nordschwedischen Piteå-Archipel: Die M/S Laponia bietet verschiedene Touren an, darunter eine neue 2-stündige Mittagskreuzfahrt, die ein schnelles, aber unvergessliches Erlebnis des Piteå-Archipels bietet. Diese Kreuzfahrten finden am 6.-7. Juli und 6.-8. August statt. Kreuzfahrt zu einem schwedischen Weltkulturerbe: Birka Gotland startet seine erste Kreuzfahrt von Stockholm zur Höga Kusten, einer der 15 UNESCO-Welterbestätten in Schweden. Die dramatische Landschaft kann bei Gin-Verkostungen und historischen Führungen erkundet werden. Tagesausflug auf dem Göta-Kanal: Der bezaubernde Göta-Kanal kann bei einem Tagesausflug auf einem der Passagierboote erlebt werden. In dieser Saison bieten vier neue Passagierboote kürzere und längere Tages- und Abendausflüge an.

Infos zu den einzelnen Regionen gibt es unter: https://visitsweden.de/

