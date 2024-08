Cider Week in Frankfurt

Wenn die weite Welt des Cider auf die hessische Apfelwein-Kultur trifft, ist wieder Cider Week. Vom 19. bis 28. September 2024 dreht sich in Frankfurt und der umliegenden Region alles um das Trendgetränk. Ein abwechslungsreiches, erfrischend buntes Programm mit über 20 Partnern aus Gastronomie, Kultur, Obstbau und Handel stellt lokale Apfelweine, aber auch deren Verwandte aus der ganzen Welt vor. Das kulinarische Programm bietet Food Pairing-Menüs, spannende Führungen durch Keltereien, Rundgänge zur Apfelwein-Historie Frankfurts, genussvolle Cider Tastings und viele weitere Überraschungen.

„Wie auch im vorigen Jahr findet die Cider Week wieder im September zu Beginn der Keltersaison statt“, sagt Michael Stöckl, Managing Direktor der Cider World. „Wir feiern damit den Start in die Apfelsaison und machen die Entstehung des Apfelweins mit unserem bunten Programm erlebbar.“

Pre-Opening im Massif Central

Der zentrale Ort der Cider Week wird in diesem Jahr die moderne Event Location Massif Central sein, die im denkmalgeschützten Bethmannhof mitten in Frankfurt beheimatet ist. In diesem historischen Ambiente wird am 16. September auch das Pre-Opening stattfinden. „Bei der Eröffnung werden wir das umfangreiche Programm und seine Partner vorstellen, und es wird kostenlose Cider-Tastings geben. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste und Cider-Fans“, sagt Christine Isensee-Kiesau, Mitveranstalterin der Cider World. In der Bar des Massif Centrals präsentieren sich während der gesamten Dauer der Cider Week sieben Keltereien aus Frankfurt und dem Umland. Pro Tag steht immer eine der Keltereien mit ihren Produkten im Mittelpunkt.

Von Schweden über Alpenländisches bis hin zu U-Boot-Tanks

Die Cider Week 2024 startet mit einem kulinarischen Paukenschlag in der Genussakademie Frankfurt. Dort bereitet Küchenchef Pascal Scheel ein hochklassiges Menü zu, das von den besten regionalen und internationalen Ciders begleitet wird. Moderator ist Apfelweinsommelier Michael Stöckl.

Pairing-Menüs rund um das Kultgetränk bietet auch das schwedische Restaurant Svea an, genauso wie das Landhaus zum Stöffche, dessen alpenländische Küche hervorragend zu Cider passt. Schuch’s Restaurant in Praunheim und Wir Komplizen im Frankfurter Nordend sind ebenfalls dabei. In Offenbach freut sich das Markthaus am Wilhelmsplatz auf die Apfelwein-Fans.

Neben den vielen kulinarischen Veranstaltungen bietet die Cider Week auch zahlreiche Themen-Führungen, zum Beispiel durch drei urtypische Apfelwein-Schänken in Alt-Sachsenhausen. Die Rundgänge durch Frankfurt bringen den Teilnehmern die Historie des Apfelweins näher, so öffnet zum Beispiel auch die legendäre Kelterei Possmann ihren Keller und ermöglicht eine einmalige Besichtigung ihrer beeindruckenden U-Boot-Tanks, worin das Stöffche reift.

Auch künstlerisch hat die Cider Week 2024 einiges zu bieten. In der Astor Film Lounge wird beispielsweise die „Cider Lounge“ veranstaltet. Zum Film „Wolfs“, mit George Clooney und Brad Pitt, können Cineasten ein Tasting mit fünf Ciders genießen.

Unterstützung von Stadt und Regionalverband

Die Cider Week ist ein Projekt des Veranstalters der Cider World Frankfurt. Seit 16 Jahren findet die Internationale Frankfurter Apfelweinmesse statt, die die Cider World Expo im Gesellschaftshaus Palmengarten beinhaltet und die weltweit anerkannten Cider World Awards verleiht. Die Cider Week wird von der Stadt Frankfurt gefördert und vom Regionalverband Frankfurt Rhein Main unterstützt.

Das komplette Programm und weitere Informationen gibt es unter www.cider-week.de

Die Cider World ist die wichtigste Plattform für die Präsentation, Verkostung und den Verkauf von Apfelwein, Cider, Cidre, Most, Sidra & Co. und zieht jedes Jahr Produzenten, Wiederverkäufer, Gastronomen, Sommeliers, Fachpresse und Konsumenten aus der ganzen Welt an. In ihrem Rahmen finden stets die internationale Expo, begleitende Events und die Verleihung der renommierten Cider World Awards statt, der einzigen wissenschaftlich basierten Auszeichnungen der Branche für Produkte und Produzenten.

www.cider-world.de

