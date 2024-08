Wir waren an einer merkwürdigen Ecke für Fine Dining: Fast am Spandauer Damm, schräg gegenüber vom Krankenhaus Westend in der Königin-Elisabeth-Strasse 52. Hier hat das Nikuya Yakiniku eine Heimat gefunden.

Das Restaurant Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg

Nikuya Yakiniku

Hier eröffnete vor einem Monat ein Steakhaus im traditionell japanischen Stil eines Yakiniku. Es nennt sich Nikuya Yakiniku. Nikuya ist das japanische Wort für Fleischer.

In Japan sind Yakiniku oft verqualmte Barbecue-Restaurants, wo das Rauchen geduldet ist und wo Bier und Sake in Strömen fliesst und eine tolle Stimmung herrscht, aber eine schreckliche Luft.

Steak Sauce Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg

Im Berliner Nikuya Yakiniku geht es anders zu. Hier riecht es nach Lilien (!) und es gibt (noch) keinen Alkohol, weil die Schanklizent fehlt. Ansonsten ist das System wie in Japan. Man bestellt sich Fleisch, welches in Scheiben geliefert wird und grillt es auf dem integrierten Tischgrill.

Wagyu A5 Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg

Das Nikuya Yakiniku importiert selber A5 Miyazaki Wagyu. Miyazaki-Gyu ist die beste zertifizierte Marke aller japanischen Wagyu. Miyazaki-gyu war Sieger 2007, 2012 und 2017 des japanischen Wagyu Wettbewerbs und liegt damit noch vor dem bekannten Kobe Wagyu.

Miyazaki liegt auf Kyushu im Süden von Japan. Die nächste Großstadt ist Nagasaki.

Die verschiedenen Qualitäten des Wagyu geben sich unter anderem in der Höhe des Marmorierungsgrades wieder, welcher in der Skalierung von A1-A5 angegeben wird. Wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Stufe ist. Das Nikuya bietet die Stufe A5!

Das alles hört sich recht spannend an. Die Preise sind natürlich hoch. Wer sparen muss, kann das US Angus Beef nehmen, das 1/3 so viel wie die japanische A5 Qualität aus Miyazaki kostet. Wir haben darauf verzichtet, würden uns aber sehr freuen, sollte ein leser das probieren, wenn er seine Erfahrungen damit in diesem Restaurant unten im Kommentarfeld mitteilt!

Meat Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg

Das Restaurant bietet eine Fleischauswahl an. Die kostet 89 € p.P. (Minimum 2 Personen). Dabei sind auch ein paar Grillgemüse, eien Misosuppe und Reis sowie Salat.

Wir fanden aber, dass zu wenig Fleisch in der Auswahl ist und haben lieber vier Sorten Fleisch bestellt.

Yakitori Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg – Der Maiskolben war halbiert, hinten als nichts

Vorab haben wir Yakitori Spiesschen mit Mais und Angus bestellt. Das Maisspießchen ist eine Frechheit für 4,00 € – siehe Foto, während das Angus Spießchen für 5,50 € ausgesprochen lecker war und einen guten Vorgeschmack auf das nun kommende bot. Das zog sich allerdings. Es dauerte nochmal 40 Minuten bis endlich das Fleisch auf dem Grill liegen konnte.

BBQ Nikuya Yakiniku, Berlin Charlottenburg: Man grillt selber

Wir aßen von billig nach teuer uns stellten fest, dass wir mit dem “billigen” Scheibchen für 45 € eine recht gute Wahl trafen.

Unsere Topliste sah am Ende so aus:

KATASHIN 45.- Euro SANKAKUBARA 55.- ZABUTON 55.- INSAIDO 40.- – für jeweils 6 Scheibchen, also drei für jeden.

Unsere Top Liste

Ein Nachteil des Selber-Grillen ist, dass ich nie genau den perfekten Punkt finde. Deswegen schmeckt mir das Wagyu von einem Profi zubereitet noch besser. Was ich garte, war nie so perfekt wie z.B. im Akira Back.

Wir haben mit großem Vergnügen gegessen und hatten eine wunderbare Zeit. Der Service erklärt gerne und ist ausgesprochen freundlich.

Wir werden wiederkommen. Sicher nicht sofort, dafür ist es zu teuer, aber zu besonderen Gelegenheiten.

Rechnung Nikuya Yakiniku

Die Speisekarte des Nikuya Yakiniku Berlin: https://www.nikuyayakiniku.de/menu.pdf