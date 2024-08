Der Gardasee, der größte See Italiens, ist umgeben von malerischen Dörfern, historischen Städten und üppigen Olivenhainen und bietet eine einzigartige Kombination aus atemberaubender Natur und kulturellem Reichtum. Vier Tipps für den Urlaub am Gardasee

Mit seinen glasklaren Gewässern, mediterranem Klima und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten ist der Gardasee das perfekte Reiseziel für Aktivurlauber, Erholungssuchende und Gourmets. Das Team vom Leonardo Lago di Garda Hotel nennt Insider Tipps.

1. Olivenöl-Tasting in den Olivenhainen von Bardolino

Ein Besuch in den Olivenhainen von Bardolino, nur eine kurze Fahrt vom Leonardo Lago di Garda – Wellness and Spa entfernt, eignet sich perfekt als Einstieg in die örtliche Kultur und Kulinarik. Das kleine Städtchen ist für sein hochwertiges Olivenöl bekannt. Eine geführte Tour durch die Olivenhaine bietet nicht nur faszinierende Einblicke in die jahrhundertealte Geschichte und den Anbau von Oliven, sondern auch die Gelegenheit, den Produktionsprozess von der Ernte bis zur Pressung des Olivenöls hautnah zu erleben. Ein Highlight ist das Olivenöl-Tasting, bei dem die unterschiedlichen Anbausorten verkostet werden. Die feinen Unterschiede in Geschmack und Aroma machen die Verkostung zu einem Erlebnis nicht nur für Feinschmecker. Zusätzlich lohnt sich ein Besuch im Olivenmuseum „Museo dell’Olio“, wo die Geschichte und Bedeutung des Olivenöls in der Region umfassend dargestellt wird.

2. Wanderung auf den Monte Baldo

Für Wanderbegeisterte bietet der Monte Baldo spektakuläre Ausblicke und abwechslungsreiche Wanderwege. Die Seilbahn „Funivia Malcesine-Monte Baldo“ fährt in knapp zehn Minuten von Malcesine – am Fuße des Monte Baldos – bis zum 1.760 Meter hoch gelegenen „Tratto Spino“. Aus der Kabine, die auf dem Weg zur Bergstation langsam um 360 Grad rotiert, lässt sich der herrliche Ausblick über See und Berge genießen. Verschiedene Trails für Anfänger und erfahrene Wanderer lassen sich auf dem Monte Baldo erkunden. Zu den beliebtesten Routen gehört der Sentiero del Ventrar, ein Rundweg, der durch blühende Almwiesen, dichte Wälder und vorbei an felsigen Abhängen führt.

3. Besuch der historischen Stadt Lazise

Lazise, eine der ältesten Städte am Gardasee, begeistert mit ihrer mittelalterlichen Architektur und dem charmanten Hafen. Ein Spaziergang durch die engen, gepflasterten Gassen der Altstadt führt vorbei an gut erhaltenen historischen Gebäuden und Piazzas. Die imposante Scaligerburg aus dem 14. Jahrhundert, umgeben von einer mächtigen Stadtmauer, ist ein Muss für Geschichtsliebhaber und ist ein faszinierendes Zeugnis der mittelalterlichen Architektur und Geschichte der Region. Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Wochenmarktes – er bietet italienische Lebensart in ihrer Reinform. Regionale Produkte, authentisches Kunsthandwerk und italienische Feinkost: Wer auf der Suche nach einem Souvenir ist, wird hier mit Sicherheit fündig.

4. Reise in die Welt des Weins

Die Region um den Gardasee ist berühmt für ihre hervorragenden Weine, insbesondere aus Bardolino und Lugana. Viele Winzer bieten Führungen durch ihre Weinberge und Keller an, bei denen die verschiedenen Schritte der Weinproduktion erläutert werden. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch des Weinguts Zeni in Bardolino. Hier probieren Besucher nicht nur ausgezeichnete Weine, sondern erfahren auch im Weinmuseum Interessantes über Geschichte und Tradition des Weinbaus in der Region. Ein Highlight ist die Geruchsgalerie, in der die Besucher ihren Geruchssinn für die zahlreichen Aromen sensibilisieren, die in einem Wein zu finden sind. Die Verkostung der edlen Tropfen erfolgt in gemütlicher Atmosphäre, Delikatessen wie regionale Käse- und Wurstspezialitäten können dazugebucht werden.

Hier sprecht das Team vom Leonardo Hotel am Gardasee über das eigene Haus

Das Leonardo Lago di Garda liegt wenige Minuten vom malerischen Lazise entfernt und ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Gardasee zu erkunden. Und nach einem Tag voller Erkundungen und Aktivitäten bietet das Hotel den perfekten Ort der Ruhe. Restaurant, Bar und Lobby erstrahlen nach ihrer gerade abgeschlossenen Renovierung mit eleganter Farbgebung im neuen Glanz. Ihre großzügige und offene Gestaltung unterstreicht den einladenden Charakter des schönen Hotels. Zwei Außen- und ein Innenpool laden zum Entspannen und Sonnenbaden ein, während die hoteleigene Wellness-Oase mit Bio-Sauna, Hammam und zahlreichen Wellness-Behandlungen zusätzliche Erholung bietet. Das Hotel verfügt über moderne, komfortabel eingerichtete Zimmer für einen erholsamen Rückzugsort, manche davon mit eigenem Whirlpool.

Bei Onlinebuchungen bis zum 15. September 2024 gibt es mit dem Code „Garda24“ 20 Prozent Rabatt auf Übernachtungen im Leonardo Lago di Garda – Wellness and Spa. Weitere Informationen zum Hotel finden Interessierte hier.

