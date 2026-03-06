Die British Virgin Islands (BVI) rücken auch in diesem Jahr ihre vielfältige Gastronomieszene ins Rampenlicht. Mit der BVI Food Fete lädt die Destination das gesamte Jahr über zu kulinarischen Erlebnissen auf verschiedenen Inseln des Archipels ein. Besucher können sich auf authentische Inselküche, stimmungsvolle Abende und das entspannte Lebensgefühl der Karibik freuen .

Die British Virgin Islands feiern kulinarische Vielfalt

Die British Virgin Islands feiern kulinarische Vielfalt

1. Jost Lime & Dine: Kulinarischer Auftakt auf Jost Van Dyke (14. Februar – 14. März 2026)

Den Auftakt der BVI Food Fete bildete Jost Lime & Dine, das am 14. Februar 2026 startete und bis zum 14. März jeweils freitags und samstags stattfindet .

1.1 Das Konzept: Spätfähre ermöglicht Abendausflüge

Gäste aus Tortola haben die Möglichkeit, am Abend nach Jost Van Dyke überzusetzen und nach einem genussvollen Aufenthalt noch in derselben Nacht zurückzukehren. Eine eigens eingerichtete Spätfähre sorgt für eine bequeme An- und Abreise . Die letzte Fähre von Tortola nach Jost Van Dyke wurde auf 18:30 Uhr verlegt, um den Gästen mehr Zeit für die Anreise zu geben. Die Rückfahrt erfolgt um 22:45 Uhr .

Clive L. McCoy, Direktor für Tourismus der British Virgin Islands, erklärte, dass diese Anpassung in Absprache mit der Gemeinschaft von Jost Van Dyke vorgenommen wurde: „Ihr Feedback war klar: Eine Verlängerung der Abfahrtszeit von West End und die Durchführung der Veranstaltung an Freitagen und Samstagen würde das Erlebnis noch zugänglicher machen“ .

1.2 Spezieller Fährpreis für Restaurantgäste

Für Gäste, die eine Reservierung in einem der teilnehmenden Restaurants vorweisen können, gilt ein ermäßigter Fährpreis von 20 US-Dollar (hin und zurück). Ohne Reservierungsnachweis beträgt der Preis 30 US-Dollar .

Reservierungen können per E-Mail an jostlimeanddine@bvitourism.com oder telefonisch/WhatsApp unter (284) 442-1700 vorgenommen werden .

1.3 Die 14 teilnehmenden Restaurants

Vierzehn Restaurants beteiligen sich an der kulinarischen Reihe und zeigen die gastronomische Vielfalt der Insel . Von frischem Fisch und regionalen Spezialitäten bis hin zu modernen Interpretationen karibischer Klassiker entsteht ein abwechslungsreiches Genusserlebnis, das von Musik und der entspannten Atmosphäre Jost Van Dykes begleitet wird .

Die teilnehmenden Restaurants im Überblick :

A&B Restaurant

Abe’s By The Sea

Ali Baba’s

Alice’s

Coco Loco’s

Cool Breeze

Foxy’s Taboo

Foxy’s Tamarind Bar

Gertrude’s

Harris‘ Place

Hendo’s Hideout

Ivan’s Stress Free

Pinky’s Delight

Tipsy Shark

1.4 Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung

Die Eröffnungsveranstaltung am 14. Februar stand unter dem Motto „Lover’s Lime“ . Gäste, die die 18:30-Uhr-Fähre am West End Ferry Dock bestiegen, wurden mit Rosen, einer Weinprobe von TICO, einem Roter-Teppich-Fototermin und Live-Musik von Cal J empfangen .

Die Abschlussveranstaltung am 14. März trägt den Namen „Tropical Glow Night“ . Vor der Abfahrt erwartet die Gäste Musik von DJ Nixx the Mix, eine Performance der BVI Optimum Skydancers, Cocktails von TICO sowie eine Fotobox und Giveaways. Bei der Ankunft auf Jost Van Dyke erhalten die Gäste Glow-Party-Artikel und einen Begrüßungscocktail .

2. Taste of Virgin Gorda: Dockside Dining im Yacht Harbour (28. Februar 2026)

Ein weiterer Höhepunkt der BVI Food Fete ist Taste of Virgin Gorda am 28. Februar 2026 . Die Veranstaltung findet erstmals im Virgin Gorda Yacht Harbour statt und bietet eine traumhafte Kulisse direkt am Wasser .

2.1 Neuer Veranstaltungsort für gewachsenes Festival

Das Taste of Virgin Gorda wurde in der Vergangenheit an den historischen Nail Bay Ruins ausgetragen. Der Umzug zum Yacht Harbour erfolgte aufgrund des kontinuierlichen Wachstums des Festivals, einschließlich einer steigenden Zahl teilnehmender Restaurants und konstant starker Besucherzahlen .

Clive L. McCoy betonte: „Diese Veranstaltung zeigt weiterhin die Kreativität und Qualität der kulinarischen Gemeinschaft von Virgin Gorda und bietet Einwohnern und Besuchern eine lebendige Möglichkeit, die Insel zu erleben“ .

2.2 Programm und teilnehmende Restaurants

Zwölf ausgewählte Restaurants präsentieren von 17:00 bis 22:00 Uhr kleine, raffinierte Gerichte . Live-Kochvorführungen, eine Mixology-Bar und musikalische Unterhaltung runden die Veranstaltung ab .

Das Programm im Detail :

17:00 – 18:45 Uhr: DJ Quanie

DJ Quanie 18:45 – 19:30 Uhr: Live-Kochvorführung

Live-Kochvorführung 19:30 – 20:30 Uhr: The Hardcore Band

The Hardcore Band 20:30 – 21:00 Uhr: Live-Kochvorführung

Live-Kochvorführung 21:00 – 22:00 Uhr: Syothesax (Saxophon)

Syothesax (Saxophon) 22:00 – 22:45 Uhr: DJ Quanie

Die teilnehmenden Restaurants :

Bath & Turtle

Chez Bamboo

Cocomaya

De Jerk Spot

Island Pot Restaurant

MOKA

Rock Café

Rosewood Little Dix Bay

Saba Rock

Sugar Cane Restaurant

The Pastry Parlour

Winnie’s Steak House

X’Quisite Delights

2.3 Tickets und Anreise

Tickets kosten 120 US-Dollar pro Person. Ein spezielles Fährpaket zum Preis von 25 US-Dollar (hin und zurück) ist ebenfalls erhältlich und beinhaltet kostenlosen Bodentransport .

Die Fähren legen um 16:30 Uhr und 18:30 Uhr von Trellis Bay ab. Die Rückfahrt erfolgt um 22:45 Uhr .

Tickets können an folgenden Stellen erworben werden :

BVITBFC-Stand, St. Thomas Bay Dock, Virgin Gorda

BVITBFC-Büro, Road Town Jetty, Tortola

Online über Eventbrite

3. BVI Restaurant Week auf Tortola (Oktober 2026)

Im Oktober 2026 findet die BVI Restaurant Week auf Tortola statt . Diese Veranstaltung bietet Besuchern und Einheimischen die Möglichkeit, die vielfältige Gastronomieszene der Hauptinsel zu erkunden. Detaillierte Informationen zu den teilnehmenden Restaurants und Terminen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

4. Anegada Lobster Festival (27. – 29. November 2026)

Den krönenden Abschluss der BVI Food Fete bildet das Anegada Lobster Festival vom 27. bis 29. November 2026 auf der nördlichsten Insel des Archipels .

4.1 Das Festival

Das Anegada Lobster Festival hat sich in wenigen Jahren zu einem international anerkannten kulinarischen Event entwickelt . Im Mittelpunkt steht der Anegada-Languste (Spiny Lobster), die von den besten Köchen der Insel auf vielfältige Weise zubereitet wird .

4.2 Teilnehmende Restaurants (basierend auf 2025)

Die teilnehmenden Restaurants für 2026 werden noch bekannt gegeben. 2025 waren folgende Restaurants mit ihren Spezialitäten vertreten :

Restaurant Gericht Anegada Beach Club Spicy Fried Lobster Mac & Cheese, Drunken Lobster Kebab Anegada Reef Hotel Lobster Wonton with Garlic Sauce Big Bamboo Lobster Fritter Lil Bit Jerk Lobster The Lobster Trap Dynamite Lobster, Lobster Cake with Sriracha Mayo Pink Flamingo Jerk Lobster Sandwich Potter’s By the Sea Curried Lobster Sid’s Pomato Point 3 Cheese Lobster Mac & Cheese bites Tipsy Lobster Mac & Cheese, Lobster Fritter

4.3 Rahmenprogramm

Neben den kulinarischen Genüssen bietet das Festival ein vielfältiges Rahmenprogramm :

Kunstausstellungen lokaler Künstler

Beobachtung der Anegada-Flamingos

Informationen über den Lebenszyklus der Langusten

Livemusik mit regionalen Künstlern

Sunset-Partys

5. Überblick der BVI Food Fete 2026

Veranstaltung Insel Zeitraum Besonderheit Jost Lime & Dine Jost Van Dyke 14.02. – 14.03.2026 Spätfähre von Tortola, 14 Restaurants Taste of Virgin Gorda Virgin Gorda 28.02.2026 Neuer Veranstaltungsort: Yacht Harbour BVI Restaurant Week Tortola Oktober 2026 Details folgen Anegada Lobster Festival Anegada 27. – 29.11.2026 Langusten-Spezialitäten

6. Service und Kontakt

6.1 Allgemeine Informationen

Kategorie Details Offizielle Website www.bvifoodfete.com Destination BVI www.bvitourism.com Veranstalter British Virgin Islands Tourist Board & Film Commission Deutsche Vertretung TravelMarketing Romberg TMR GmbH, Erkrather Strasse 401, 40231 Düsseldorf

6.2 Kontakt für Jost Lime & Dine

E-Mail: jostlimeanddine@bvitourism.com

jostlimeanddine@bvitourism.com Telefon/WhatsApp: (284) 442-1700

7. Fazit

Die BVI Food Fete 2026 präsentiert die kulinarische Vielfalt der British Virgin Islands über das gesamte Jahr verteilt. Von Jost Van Dyke mit seinem innovativen Spätfähren-Konzept über Virgin Gorda mit dem neuen Veranstaltungsort am Yacht Harbour bis hin zum Anegada Lobster Festival – jede Veranstaltung bietet authentische Einblicke in die karibische Küche und Kultur.

Die Veranstaltungsreihe macht deutlich: Im Mittelpunkt steht Genuss, der immer mit echten, persönlichen Erlebnissen verbunden ist . Für Besucher bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Gastfreundschaft der Inseln bei erstklassigen kulinarischen Events zu erleben.

Quellen:

British Virgin Islands Tourism

BVI Food Fete

Caribbean Journal

BVI Beacon

Virgin Islands Daily News

#BVIFoodFete2026 #BritishVirginIslands #Karibik #CaribbeanFood #FoodFestival #JostLimeAndDine #JostVanDyke #TasteOfVirginGorda #VirginGorda #AnegadaLobsterFestival #Anegada #BVIRestaurantWeek #Tortola #KaribischeKüche #CaribbeanCuisine #LobsterFestival #Languste #SpinyLobster #KaribikUrlaub #CaribbeanTravel #Inselküche #CaribbeanFoodie #FoodieEvents #Kulinarik #Genussreise #KaribikFeeling #IslandVibes #BVITourism #TravelCaribbean #FoodLover #SeafoodLover #KaribikGenießen #UrlaubInDerKaribik #KaribikReise #FoodFestivals2026



