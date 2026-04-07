In einer Stadt voller Tasting-Menüs und Food-Konzepte ist es erstaunlich schwer, ein Restaurant zu finden, das einfach gut kocht, freundlich serviert und faire Preise verlangt. Das KuchenRausch Restaurant in Berlin-Schmargendorf schließt genau diese Lücke.

KuchenRausch Berlin-Schmargendorf

In der Hundekehlestraße 33, am ehemaligen Standort der legendären „Hundekehle“, ist aus einem einst mondänen West-Berliner Treffpunkt ein entspanntes Nachbarschaftsrestaurant geworden, in dem deutsch-schweizerische Wohlfühlküche im Mittelpunkt steht.

Gerade für Berlinerinnen und Berliner im Westen der Stadt, die nicht mehr jedes Wochenende ein Sternemenü buchen möchten, bietet das KuchenRausch genau das, was man sich im Alltag von einem Restaurant wünscht: bodenständige, gut gemachte Gerichte, ausreichend Platz und eine Rechnung, die nicht schmerzt.

Vom „Hundekehle“-Treffpunkt zum Nachbarschaftsrestaurant

Die Adresse war jahrzehntelang für Gesellschaftsleben im alten West-Berlin bekannt. Heute ist der Ort komplett neu gedacht. Das KuchenRausch wird von einer Familie geführt, die außerdem eine eigene Feinbäckerei betreibt und das Restaurant täglich mit Kuchen, Sauerteigbrot und Gebäck beliefert.

Das Interieur spiegelt diese Mischung aus Bäckereiwurzeln und Restaurantanspruch wider. Man betritt ein zentrales Foyer, das sich zu Gasträumen auf beiden Seiten öffnet; dahinter gibt es einen verglasten Weinkeller und einen weiteren Raum, der sich für kleinere Feiern und Veranstaltungen eignet. Draußen lädt ein großer Garten mit Terrasse ein – eine der ruhigeren Freiluft-Oasen im Berliner Westen, die im Sommer sicher schnell zum Stammplatz der Nachbarschaft wird.

Atmosphäre: Herzlich begrüßt, aufmerksam bedient

Wer früh am Abend kommt, findet vorne bereits einige besetzte Tische, während der hintere Bereich noch leer ist – ideal für Gäste, die etwas Leben im Raum schätzen, aber keine Geräuschkulisse suchen. Das Service-Team begrüßt herzlich, zeigt auf Wunsch die Räume und lässt den Gästen die freie Platzwahl.

Die erste Runde Getränke steht zügig auf dem Tisch, begleitet von guten Oliven, einer pikanten Creme und frischem Brot – eine kleine Aufmerksamkeit, die man sonst eher aus höherpreisigen Häusern kennt. Positiv fällt auch auf, dass alle Biere vom Fass kommen, inklusive eines alkoholfreien Carlsberg – praktisch für Autofahrende und Eltern, die mehr möchten als nur Saftschorle.

Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln – KuchenRausch – schmeckte wie früher im Borchardt als noch Philippe Lemoines da kochte

Küche: Klassische deutsch-schweizerische Gerichte, sauber gekocht

KuchenRausch versteht sich als Restaurant, Bar und Café mit kleiner Karte und Fokus auf deutsch-schweizerische Klassiker. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Zürcher Geschnetzeltes, Wiener Schnitzel, saisonales Käsefondue und Raclette, ergänzt durch täglich frische Kuchen und Torten aus der eigenen Feinbäckerei.

Beim Besuch zeigt sich die Küche von ihrer besten Seite:

Das Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln kommt dünn geklopft, gleichmäßig goldgelb und mit luftiger, knuspriger Panierung auf den Teller – erkennbar frisch in der Pfanne gebraten und nicht frittiert.

kommt dünn geklopft, gleichmäßig goldgelb und mit luftiger, knuspriger Panierung auf den Teller – erkennbar frisch in der Pfanne gebraten und nicht frittiert. Die Kalbsleber mit Kartoffelpüree ist butterzart, aromatisch und auf den Punkt gegart. Ein Klassiker, der in vielen Küchen scheitert, wird hier mit sicherer Hand zubereitet.

ist butterzart, aromatisch und auf den Punkt gegart. Ein Klassiker, der in vielen Küchen scheitert, wird hier mit sicherer Hand zubereitet. Das Kinderschnitzel mit Pommes ist ein echtes kleines Wiener Schnitzel und kein gepresstes TK-Formfleisch. Lediglich die Pommes sind für Kinder etwas großzügig gesalzen – ein Detail, das man beim nächsten Mal einfach anmerken kann.

Das ist keine Avantgarde-Küche – und genau darin liegt der Charme. Die Küche konzentriert sich auf traditionelle Gerichte, gute Produkte und sauberes Handwerk. Wer genug hat von inszenierten Tellern, die besser auf Instagram als auf der Zunge funktionieren, ist hier gut aufgehoben.

KuchenRausch: Kinder Wiener Schnitzel – ein prima Kinderteller! Da gibt es kein Gemecker!

Familienfreundlich ohne Kinderzimmerton

Für Familien trifft das KuchenRausch einen angenehmen Mittelweg. Kinder, die aus einer Kita kommen, in der frisch, aber unkompliziert gekocht wird, müssen hier keine „Experimente“ befürchten. Auf der Karte stehen vertraute Gerichte, die dennoch mit Anspruch zubereitet werden – Schnitzel, Kartoffelpüree, Pommes und es gibt auch dazu problemlos Mayo oder Ketchup.

Eltern wiederum müssen keinen Babysitter organisieren, um ein mehrgängiges Menü zu bewältigen. Man kann mit Kind essen gehen, ohne sich erklären zu müssen. Das Restaurant wirkt familienfreundlich, ohne zum lauten Spieleparadies zu werden: Es bleibt ein ernstzunehmendes Gasthaus, in dem Kinderportionen auf dem gleichen Niveau gekocht werden wie die Teller der Erwachsenen.

Preise: Faires Preis-Leistungs-Verhältnis statt Luxusaufschlag

Im Vergleich zur Fine-Dining-Szene, deren Preise in den letzten Jahren deutlich angezogen haben, spielt das KuchenRausch in einer deutlich angenehmeren Liga. Die Portionen sind großzügig, die Produktqualität sichtbar über dem Durchschnitt und der Service bleibt durchgehend aufmerksam.

Natürlich merkt man, dass man in einem richtigen Restaurant sitzt – dies ist kein Imbiss. Aber unterm Strich stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade für Gäste, die häufiger in Sternelokalen unterwegs sind, heute aber Kosten und Erlebnis kritischer abwägen, ist das KuchenRausch ein wohltuender Mittelweg: Man geht satt und zufrieden nach Hause, ohne beim Bezahlen ins Grübeln zu geraten.

Kuchen und Bäckerei-Wurzeln

Dem Namen entsprechend spielt auch die Patisserie eine wichtige Rolle. Kuchen und Torten stammen aus der eigenen KuchenRausch-Feinbäckerei und gehören in Berlin seit Jahren zu den etablierten Adressen für hausgemachte Kuchen. In der Vitrine locken Cheesecake, Obsttörtchen und klassische Blechkuchen – perfekt für einen Besuch nur zum Kaffee oder als süßer Abschluss nach einem herzhaften Essen.

Weil viele Backwaren auch außer Haus verkauft werden, hat man im Grunde eine kleine Konditorei im Restaurant – ein sympathisches Detail, das den hybriden Charakter aus Café, Bar und Restaurant unterstreicht.

Fazit: Verlässliche Adresse im Westen Berlins

Das KuchenRausch Restaurant in Schmargendorf versucht nicht, mit den großen Namen der Stadt um Sterne zu konkurrieren. Es bietet etwas, das viele Berlinerinnen, Berliner und Gäste im Alltag mehr schätzen: einen Ort, an dem man sich mit Familie oder Freunden an den Tisch setzen, freundlich bedient werden und einfach gut essen kann.

Wer im Westen der Stadt wohnt oder dort übernachtet und Lust auf ein ordentliches Wiener Schnitzel, butterzarte Kalbsleber oder ein Stück hausgemachten Kuchen in entspannter Atmosphäre hat, sollte das KuchenRausch auf die persönliche Liste setzen. Spektakuläre Schlagzeilen wird das Lokal nicht produzieren – dafür ist es eines dieser unterschätzten, gut geführten Nachbarschaftsrestaurants, die eine lebendige Stadtkulinarik überhaupt erst möglich machen.

Die Rechnung KuchenRausch