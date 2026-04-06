Kurse, Seminare und Schulungen in Präsenz und Online des Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) – vom 26.04.2026 bis 21.05.2026
Verband für handwerkliche Milchverarbeitung
Kurse, Seminare und Schulungen in Präsenz und Online
SCHULUNGEN
Grillkäse: Halloumi & Ziger
26. April 2026
Forschungs- und Lehrmolkerei der Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12509
Verpackung von Milchprodukten
28. April 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12940
Natural Starters and Fermented Milks – with David Asher – online in English
05. – 06. Mai 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12989
Produktuntersuchungen
05. Mai 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13503
Ziegen-Camembert professionell herstellen – KOSTENFREI
07. Mai 2026
Hof Rösebach, Kreuzgasse 7, 99830 Treffurt
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13720
Fach-Exkursion „Bau von Bio-Hofkäsereien“ – KOSTENFREI
10. Mai 2026
21385 Amelinghausen und 30966 Hemmingen
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13621
Vom Hofschild bis Instagram – stimmige Kommunikation für die Bio-Direktvermarktung – KOSTENFREI
19. – 21. Mai 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13575
Info-Veranstaltung Facharbeiter:in Molkerei- und Käsereiwirtschaft 2026/2027 – KOSTENFREI
21. Mai 2026
Online über Zoom-Videokonferenz
https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13471
Internet: https://www.hofkaese.de
Verband für handwerkliche Milchverarbeitung
Zusammenfassung
Kurse, Seminare und Schulungen in Präsenz und Online des Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) – vom 26.04.2026 bis 21.05.2026