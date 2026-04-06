

Kurse, Seminare und Schulungen in Präsenz und Online des Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) – vom 26.04.2026 bis 21.05.2026

Ziegenfrischkäse gereift mit Aschemantel (Weichkäse aus Ziegenmilch)

Ziegenhof Maiwald

Verband für handwerkliche Milchverarbeitung

Kurse, Seminare und Schulungen in Präsenz und Online

SCHULUNGEN

Grillkäse: Halloumi & Ziger

26. April 2026

Forschungs- und Lehrmolkerei der Universität Hohenheim, 70599 Stuttgart

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12509

Verpackung von Milchprodukten

28. April 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12940

Natural Starters and Fermented Milks – with David Asher – online in English

05. – 06. Mai 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/12989

Produktuntersuchungen

05. Mai 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13503

Ziegen-Camembert professionell herstellen – KOSTENFREI

07. Mai 2026

Hof Rösebach, Kreuzgasse 7, 99830 Treffurt

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13720

Fach-Exkursion „Bau von Bio-Hofkäsereien“ – KOSTENFREI

10. Mai 2026

21385 Amelinghausen und 30966 Hemmingen

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13621

Vom Hofschild bis Instagram – stimmige Kommunikation für die Bio-Direktvermarktung – KOSTENFREI

19. – 21. Mai 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13575

Info-Veranstaltung Facharbeiter:in Molkerei- und Käsereiwirtschaft 2026/2027 – KOSTENFREI

21. Mai 2026

Online über Zoom-Videokonferenz

https://www.milchhandwerk.info/schulungen/13471



Internet: https://www.hofkaese.de