Althoff Modern Chefs Circle: Niclas Nußbaumer, Cornelia Fischer und Dennis Kuckuck

Die Althoff Collection startet mit dem Althoff Modern Chefs Circle eine neue kulinarische Eventreihe, die Spitzenküche neu denkt. Unter dem Motto „Drei Spitzenköche. Drei Standorte. Ein Anspruch.“ vereint die exklusive Dinner-Trilogie drei herausragende Persönlichkeiten der modernen deutschen Kochkunst: Niclas Nußbaumer, Cornelia Fischer und Dennis Kuckuck.

Althoff Modern Chefs Cirle: Niclas Nußbaumer, Cornelia Fischer und Dennis Kuckuck – Copyright v.l.n.r.: Claudia Simchen Fotografie, Wolfgang Stahr, Erik Chmil

Niclas Nußbaumer, Cornelia Fischer und Dennis Kuckuck

Gemeinsam kreieren sie die „Althoff 6 Hands Series“ – drei einzigartige Dinner-Abende, an denen sie ihre Handschriften zu einem unvergesslichen Menü verschmelzen.

Niclas Nußbaumer, Cornelia Fischer und Dennis Kuckuck: Drei Köche, drei Handschriften

Im Mittelpunkt der neuen Reihe stehen die Küchenchefs als kreative Köpfe hinter den renommierten Restaurants der Althoff Collection. Jeder von ihnen bringt seine eigene kulinarische Philosophie ein:

Niclas Nußbaumer (Restaurant the dune im The Florentin, Frankfurt) steht für kosmopolitische Eleganz und moderne Aromenschärfe. Seine Küche verbindet präzises Handwerk mit klaren, intensiven Aromen und einem zeitgemäßen Produktfokus.

(Restaurant the dune im The Florentin, Frankfurt) steht für und moderne Aromenschärfe. Seine Küche verbindet präzises Handwerk mit klaren, intensiven Aromen und einem zeitgemäßen Produktfokus. Cornelia Fischer (Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt, Tegernsee) bringt emotionale Tiefe und regionale Verwurzelung in das Zusammenspiel. Ihre Küche verbindet Herkunft mit globalen Impulsen und versteht Fine Dining als offenen Dialog.

(Restaurant Überfahrt im Althoff Seehotel Überfahrt, Tegernsee) bringt in das Zusammenspiel. Ihre Küche verbindet Herkunft mit globalen Impulsen und versteht Fine Dining als offenen Dialog. Dennis Kuckuck (Restaurant Vendôme im Althoff Grandhotel Schloss Bensberg) repräsentiert die moderne Weiterentwicklung einer Ikone. Er verbindet höchste Präzision mit kreativer Leichtigkeit und interpretiert die traditionsreiche Bühne der deutschen Spitzenküche zeitgemäß und dynamisch.

Drei Termine, drei Locations, ein exklusives Dinner

Die Dinner-Trilogie findet an drei Terminen in den renommierten Häusern der Althoff Collection statt:

Datum Location Restaurant 5. Mai 2026 The Florentin, Frankfurt am Main Restaurant the dune 30. Juni 2026 Althoff Seehotel Überfahrt, Tegernsee Restaurant Überfahrt 22. November 2026 Althoff Grandhotel Schloss Bensberg, Bergisch Gladbach Restaurant Vendôme

Jeder Abend beginnt um 18:00 Uhr mit einem Empfang, um 18:30 Uhr startet das Dinner. Die Gäste erwartet ein exklusives Sechs-Gang-Menü, zu dem jeder der drei Spitzenköche zwei Gänge beisteuert. Begleitende Getränke sind inklusive.

Ergänzt wird das kulinarische Erlebnis durch persönliches Storytelling am Tisch, Begegnungen mit den Protagonisten und einen gemeinsamen Ausklang mit den Köchen.

Die Zukunft der Spitzenküche

Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, beschreibt die Idee hinter der neuen Reihe:

„Kulinarik ist seit jeher ein wesentlicher Teil der Althoff DNA. Mit dem Modern Chefs Circle wollen wir die Spitzenküche in Deutschland aktiv mitgestalten. Mit herausragenden Talenten und einem zeitgemäßen Verständnis von Genuss: präzise, kreativ und mit Leichtigkeit. Fun Fine Dining ist für uns genau das.“

Die Reihe steht damit für ein neues Selbstverständnis moderner Spitzenküche: präzise, kreativ und gleichzeitig spielerisch.

Preise und Buchung

Die Plätze für die exklusive Dinner-Trilogie sind limitiert.

Preis pro Person und Abend: 540 Euro (inkl. Sechs-Gang-Menü und begleitender Getränke)

540 Euro (inkl. Sechs-Gang-Menü und begleitender Getränke) Vorteilspreis für alle drei Abende: 1.450 Euro pro Person (entspricht 10 % Preisvorteil)

Für Gäste, die das Erlebnis abrunden möchten, besteht die Möglichkeit, den jeweiligen Abend mit einer Übernachtung im veranstaltenden Haus zu kombinieren.

Reservierungen sind ab sofort über die Website der Althoff Collection möglich.

Althoff Hotels im Gourmet Report