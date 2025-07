Niclas Nußbaumer wird Küchenchef in Frankfurt

Niclas Nußbaumer übernimmt das Destination Restaurant im The Florentin Hotel

Niclas Nußbaumer – Destination Restaurant im The Florentin, Frankfurt (c) Claudia Simchen

General Manager Boris Messmer teilte Gourmet Report mit: „Mit Niclas Nußbaumer gewinnt das neue Luxushotel der Althoff COLLECTION einen der talentiertesten jungen Spitzenköche Deutschlands. Der 31-Jährige wird als Küchenchef das mit Spannung erwartete Destination Restaurant verantworten und setzt dabei auf seine charakteristische Mischung aus handwerklicher Präzision, Kreativität und Leidenschaft.“

Klarer Kompass, kreative Handschrift

Niclas Nußbaumer zählt zu den aufstrebenden Talenten seiner Generation. Bereits mit 14 Jahren entschied er sich für die Welt der Spitzengastronomie und sammelte erste Erfahrungen in der Küche. Prägende Stationen seiner Karriere waren das renommierte Hotel Erbprinz in Ettlingen, wo er eine umfassende Ausbildung in allen Bereichen der Gastronomie absolvierte, das Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in der Funktion des Chef Patissiers sowie das Restaurant Überfahrt am Tegernsee. Zuletzt sorgte er als Küchenchef der „Mühle“ am Schluchsee für Furore und wurde im Jahr 2023 Deutschlands jüngster Koch mit zwei Michelin-Sternen. 2024 kürte ihn das Magazin „Der Feinschmecker“ zudem zum „Koch des Jahres“.

Seine kulinarische Philosophie ist klar: Das Produkt steht immer im Mittelpunkt und wird mit klassischer französischer Handwerkskunst und modernen Einflüssen aus Asien raffiniert in Szene gesetzt. Besonders inspiriert ihn Japan, was viele seiner Kreationen prägt. Entscheidend ist für ihn die Integrität und außergewöhnliche Qualität der Zutaten – unabhängig von deren Herkunft. Intensive Aromen, ein fein abgestimmtes Säurespiel und eine elegante Leichtigkeit sorgen für Balance und Tiefe auf dem Teller. Ressourcen werden bewusst und respektvoll eingesetzt – aus Überzeugung für das Handwerk.

„Jeder Teller soll für sich sprechen – ehrlich, fokussiert und voller Sorgfalt!“

Handwerkliche Präzision trifft kreative Offenheit

Besonderen Wert legt Niclas Nußbaumer auf die Kunst der Saucenherstellung – für ihn das Herzstück eines jeden Gerichts. Hier offenbaren sich Geduld, Leidenschaft und Tiefe, die prägenden Elemente seiner Küche. Seine Detailverliebtheit verbindet sich mit dem Anspruch, vertraute Strukturen neu zu interpretieren, ohne dabei die Balance zu verlieren.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lea Rupp, die als Serviceleiterin das neue Restaurant mitgestaltet, gibt Niclas Nußbaumer künftig den kulinarischen Takt des Hauses vor. Ihr gemeinsames Ziel: Frankfurt um eine Gourmet Adresse zu bereichern, die nationale wie internationale Maßstäbe setzt.

Stimmen aus dem Haus

„Mit Niclas Nußbaumer freuen wir uns nicht nur auf einen mehrfach ausgezeichneten Küchenchef, sondern auf einen echten Visionär der jungen Gourmet Generation“, so Boris Messmer, General Manager im The Florentin. „Sein Anspruch, seine Energie und seine kreative Handschrift passen perfekt zu dem, was wir in diesem Haus verwirklichen wollen.“

Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels, ergänzt im Gourmet Report: „Unsere Hotels sind Bühnen für Talente. Es freut mich besonders, dass wir mit Niclas Nußbaumer und Lea Rupp ein besonderes Duo für unser Opening in Frankfurt gewinnen konnten, das exzellente Kulinarik und Gastlichkeit auf höchstem Niveau vereint. Ihre Leidenschaft und ihr Anspruch stehen sinnbildlich für den Spirit der Althoff COLLECTION.“

The Florentin

Ab November 2025 bereichert The Florentin mit architektonischer Eleganz, zeitgenössischem Design und einem umfassenden Wellness- und Lifestyle-Angebot das Luxussegment der deutschen Hotellerie. Innerhalb dieses Rahmens bildet Niclas Nußbaumers Küche das kulinarische Herzstück – ein Erlebnis, das weit über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus strahlen wird.

Das Florentin war das frühere Villa Kennedy Hotel.

https://www.althoffcollection.com/en/the-florentin