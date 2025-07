28 Michelin-Sterne machen Berlin zur Gourmethauptstadt

Drei neue Berliner Restaurants in der Gourmethauptstadt Berlin mit begehrtem Stern ausgezeichnet: „Loumi“ in Kreuzberg, „Matthias“ in Prenzlauer Berg und „Pars“ in Charlottenburg

Marco Müller, Rutz, Berlin 3 Michelin Sterne

Gourmethauptstadt Berlin

Berlin ist die Hauptstadt der Haute Cuisine. Das sieht auch der Guide Michelin so. Drei Berliner Restaurants hat er bei einer Gala in Frankfurt am Main gestern Abend mit einem der begehrten Sterne ausgezeichnet: das „Matthias“ in Prenzlauer Berg, das „Pars“ in Charlottenburg und das „Loumi“ in Kreuzberg. Damit hat Berlin nun 28 Michelin-Sterne in 22 Restaurants: ein Drei-Sterne-Restaurant, vier Zwei-Sterne-Restaurants und 17 Ein-Sterne-Restaurants.

Keine andere deutsche Stadt vereint so viele Sterne-Restaurants

Berlins Zahl an Sterne-Restaurants ist deutschlandweit einzigartig. Neben dem etablierten Drei-Sterne-Restaurant Rutz wurden wieder die vier Zwei-Sterne Restaurants Horváth, Coda, Facil und Tim Raue sowie 17 Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet.

Ein Neuzugang ist das 2023 gegründete Restaurant „Loumi“ in Kreuzberg. Küchenchef Karl-Louis Kömmler hat seinen ersten Stern für seinen Mix aus japanisch-asiatischer und französischer Küche bekommen. Ebenfalls mit einem Stern ausgezeichnet wurde Silvio Pfeufer, Küchenchef des Restaurants „Matthias“ in Prenzlauer Berg. Er ist in diesem Jahr auch für den Titel des Berliner Meisterkochs nominiert. Ein weiterer Stern ging an Florian Sperlhofer, seit Ende 2024 Küchenchef im „Pars“ in Charlottenburg. Zuvor war der gebürtige Österreicher Sous-Chef in Berlins einzigem Drei-Sterne-Restaurant „Rutz“.

Nachhaltige Küche einer nachhaltigen Stadt

2020 hat der Guide Michelin eine ganz besondere Auszeichnung ins Leben gerufen: den grünen Stern. Ob Herkunft und Saisonalität der Produkte, eine ausgewogene Zusammenstellung der Menüs, die Vermeidung von Abfall oder die Verwaltung der Ressourcen: Einen grünen Stern verdient haben Restaurants, die umweltbewusste und ressourcenschonende Praktiken verfolgen. Von ihnen hat Berlin gleich sechs: das Bandol sur mer, das Bonvivant, das FREA (geschlossen), das Horváth, Nobelhart & Schmutzig und das Rutz.

Immer eine sichere Bank! Eberhard Lange, Hugos Restaurant*, Intercontinental Berlin

Kulinarisches Berlin

Von Avantgarde bis Berliner Küche, von Gemüse bis gereiftem Fleisch, von Sterneköchen bis Quereinsteigerinnen: Berlin setzt kulinarisch Maßstäbe. Die unterschiedlichsten Küchenstile und Länderküchen locken Gourmetfans in die Hauptstadt. Berlins gastronomisches Angebot ist einer der Hauptgründe, warum sich Gäste für einen Besuch entscheiden – und ein Essen im Restaurant liegt auf Platz zwei der beliebtesten Aktivitäten während des Aufenthalts in der Hauptstadt, direkt hinter dem Besuch von Sehenswürdigkeiten. Mehr zu Berlins Gastronomie gibt es hier.