Landwirtschaft ist einer der entscheidenden Wirtschaftsfaktoren im Garden State. Beinahe 10.000 Betriebe zählt New Jersey, darunter über 60 Weingüter, deren Tropfen den Staat regelmäßig bei Wettbewerben als Top-Anbaugebiet glänzen lassen und alljährlich mehr Besucher anziehen. Weinreisen in New Jersey.

Weinreisen in New Jersey

New Jersey verfügt über vier staatlich anerkannte Weinanbaugebiete, sogenannte American Viticultural Areas, kurz AVAs:

Cape May Peninsula

The Central Delaware Valley

Warren Hills

Outer Coastal Plain AVA

Letzteres erstreckt sich über neun Countys.

Jüngst brillierten New Jerseys Winzer im Rahmen der San Francisco Chronicle Competition – einem internationalen, überaus renommierten Weinwettbewerb – und holten gleich drei Titel. Selbst die sonst vielgefeierten kalifornischen Weine hatten das Nachsehen.

Facettenreich wie New Jersey selbst

Was die Weinindustrie in New Jersey von anderen abhebt, ist die Vielfalt der hier angebauten Trauben. Über 80 Rebsorten gedeihen im Garden State. Grund dafür sind die über den Staat verteilten, sehr unterschiedlichen Anbaubedingungen. Herauskommt eine Brandbreite an Weinen, die so facettenreich ist, wie New Jersey selbst und für jeden Geschmack das Passende bereithält.

Bei genauerer Betrachtung ist dennoch eine klare Vorliebe für die Rebsorten Vitis vinifera und Vitis labrusca oder französischen Hybridsorten zu erkennen. Typische Weißweine aus New Jersey sind Albarino, Chardonnay, Grüner Veltliner, Petit Manseng und Riesling. Unter den roten Rebsorten dominieren Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Petit Verdot, Blaufränkisch, dazu die franko-amerikanischen Hybriden Chambourcin, Vidal Blanc und Vignoles.

Nach dem Wein ist vor dem Wein

Touristen, die auf den Geschmack von New Jerseys Weinen gekommen sind, folgen einem oder gleich mehreren der insgesamt sechs Wine Trails im Staat. Wachsender Beliebtheit erfreut sich darüber hinaus die alljährliche Vineyard Wine Trail Week, ausgerichtet von der Garden State Wine Growers Association und ihren 40 Mitglieds-Weinbetrieben.

Internet: https://visitnj.org/article/garden-state-wine-trails

New Jersey im Gourmet Report

