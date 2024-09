10 Restaurants – darunter das erste Eiscafé überhaupt – werden im MICHELIN Taiwan 2024 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, Thomas Bühners La Vie bleibt weiterhin ohne Stern!

XLB von Din Tai Fung

MICHELIN Taiwan 2024

MINIMAL in Taichung ist das erste Eiscafé, das weltweit mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde

49 Restaurants glänzen mit einem, zwei und drei MICHELIN-Sternen

Insgesamt 343 Lokale in der diesjährigen Auswahl

In der Ausgabe 2024 des MICHELIN-Führers Taiwan finden sich 343 Restaurants, die mit einem Stern, einem Bib Gourmand und der Auswahl ausgezeichnet wurden. Das ist ein stetiger Anstieg im Vergleich zu den 321 empfohlenen Lokalen im Jahr 2023. Die Auswahl umfasst 157 Lokale in Taipeh, 66 in Taichung, 59 in Tainan und 61 in Kaohsiung.

Die diesjährige Ausgabe enthält insgesamt 49 Restaurants mit einem, zwei oder drei MICHELIN-Sternen, von denen 10 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, eine Steigerung gegenüber 44 Restaurants im Jahr 2023. Sechs Restaurants erhielten außerdem den MICHELIN Green Star für ihr herausragendes und inspirierendes umweltfreundliches Engagement.

„Taiwan ist eine wunderschöne Insel, die eine Fülle an unterschiedlichen Zutaten und talentierten Köchen zu bieten hat. Unsere Auswahl für 2024 umfasst mehr als fünfzig verschiedene Küchen aus aller Welt und unterstreicht damit die große Vielfalt und Reife der taiwanesischen kulinarischen Szene. Die diesjährige Auswahl spiegelt Taiwans bemerkenswerte Fähigkeit wider, traditionelle kulinarische Wurzeln zu ehren und gleichzeitig neue Trends aufzugreifen, indem es eine harmonische Mischung aus Innovation und Tradition ohne Einschränkungen präsentiert“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, dem Gourmet Report. „Unsere Inspektoren haben festgestellt, dass das Gaststättengewerbe in Taiwan floriert, mit vielen aufregenden Neueröffnungen, die sich nicht wie früher auf kleine Geschäftsmodelle beschränken, und dass Fine-Dining nicht nur in der westlichen Küche, sondern auch in der taiwanesischen oder asiatisch geprägten zeitgenössischen Küche zu finden ist. Unsere Inspektoren waren von dem Talent der Köche und ihren bemerkenswerten Techniken, ihrer Kreativität und ihrer Persönlichkeit, die sie in ihren kulinarischen Kreationen zum Ausdruck bringen, ehrlich begeistert.“

10 Restaurants neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Von den 10 Restaurants, die neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, sind 3 aus dem letzten Jahr aufgestiegen, während 7 Restaurants zum ersten Mal direkt mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden.

Zum ersten Mal seit der Einführung des MICHELIN-Führers in Taiwan wurde ein Bib Gourmand-Restaurant mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, und zwar das MINIMAL in Taichung, das auch das erste Eiscafé ist, das weltweit mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde. Das Schwesterlokal von Sur- in Taichung sorgt mit seinen komplexen Geschmacks- und Texturüberlagerungen für einen geschmacklichen und optischen Höhepunkt. Das siebengängige Menü wechselt saisonal; gefrorene Leckereien wie Gelato und Granita werden kunstvoll zu einem Thema angerichtet.

Ein weiteres Restaurant in Taichung, das L’Atelier par Yao, wurde ebenfalls mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Das Restaurant wird von einem jungen Küchenchef geleitet, der seine Fähigkeiten in Frankreich verfeinert hat und sich durch moderne französische Küche mit asiatischem Einschlag auszeichnet. Die Inspektoren empfehlen, seine gegrillte Jakobsmuschel mit Kombu, Erbsen und Petersiliensauce zu probieren, die eine köstliche Mischung von Texturen.

Das letzte dieser Restaurants, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, ist das Sens in Taipeh. Es ist nur zum Abendessen geöffnet und bietet ein einziges Degustationsmenü, das je nach Saison wechselt (obwohl die allseits beliebte Pâté en croûte ein fester Bestandteil bleibt). Die Soßen des Küchenchefs sind unübertroffen, und er verwendet frische Kräuter mit großer Wirkung.

Von den sieben neuen Restaurants, die in diesem Jahr zum ersten Mal in den MICHELIN-Führer aufgenommen wurden und direkt mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, befindet sich ein Restaurant in Taichung: Das Yuen Ji unter der Leitung von Küchenchef Lin, der das kulinarische Erbe und die Kultur Taiwans wieder aufleben lässt und Familiengerichten einen raffinierten Dreh verleiht.



Ein Restaurant befindet sich in Kaohsiung – GEN; die Küchenbrigade aus Macau und Hongkong kreiert drei Menüs mit getrockneten Gourmet-Meeresfrüchten wie Vogelnest und Abalone und aktualisiert die kantonesischen Lieblingsgerichte der 1980er Jahre mit neuen Wendungen.

Die anderen fünf neuen MICHELIN Sterne-Restaurants befinden sich in Taipeh:

A, benannt nach den Initialen des Küchenchefs Alain Huang, verspricht ein erstklassiges Speiseerlebnis in einem gehobenen, privaten Raum. Die Gerichte sind französischer Herkunft, aber von der asiatischen Küche beeinflusst und sollen Vorurteile aushebeln.

Circum-, benannt nach dem lateinischen „circum-“, das mit „Kreis“ verwandt ist, ist in der chinesischen Kultur ein Symbol für Ganzheit und Einheit. Das junge Küchenteam begibt sich auf die Spuren der chinesischen Emigranten im Laufe der Geschichte und erforscht, wie sich ihre Esskultur im Laufe der Zeit und in den verschiedenen Regionen verändert. Inspiriert von klassischen Rezepten, Kindheitserinnerungen und Anekdoten, die sie in Übersee gesammelt haben, bieten sie ein fesselndes kulinarisches Erlebnis, das auf Literatur, Erzählungen und solider französischer Technik basiert.

Eika – Versteckt in einem Markt ist dieses Lokal nicht leicht zu finden, aber die japanische Einrichtung, das Zen-ähnliche Ambiente und die clevere Verwendung von taiwanesischen Pickles und fermentierten Sirups in kreativen japanischen Gerichten sind die Mühe wert. Es gibt nur ein Degustationsmenü; die meisten Zutaten werden täglich frisch aus Japan eingeflogen.

Mit seiner japanischen Fassade und dem nordisch inspirierten Speisesaal will das NOBUO Grenzen überwinden. Der in Taiwan geborene und in Japan aufgewachsene Chefkoch eröffnete sein gleichnamiges Restaurant, um die japanisch-französische Küche mit taiwanesischen Produkten zu fördern.

Wok by O’BOND zeichnet sich dadurch aus, dass es die Aromen der taiwanesischen und asiatischen Küche dekonstruiert und sie mit modernen französischen Techniken in verblüffender Form neu interpretiert.

Zusammen mit den Restaurants, die im letzten Jahr einen MICHELIN-Stern erhalten haben, gibt es nun 41 Lokale, die einen Besuch wert sind (30 in Taipeh, 8 in Taichung und 3 in Kaohsiung). Bei den zwei und drei MICHELIN-Sternen haben alle Restaurants, die 2023 ausgezeichnet wurden, ihren Status in der Auswahl von 2024 beibehalten, nämlich 5 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen in Taipeh – L’Atelier de Joël Robuchon, logy, Molino de Urdániz, Mudan und RAW; und 3 Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen, die ihre Auszeichnungen behalten haben – JL Studio in Taichung; Le Palais und Taïrroir, beide in Taipeh.

35 neu empfohlene Restaurants für ihre Qualitätsküche

Neben den in der vergangenen Woche vorgestellten Sternerestaurants und Bib Gourmand-Betrieben empfehlen die Inspektoren des MICHELIN-Führers auch zahlreiche Lokale, die sie mit ihrer Qualitätsküche überzeugt haben. In diesem Jahr werden nicht weniger als 168 Restaurants, darunter 35 Neuzugänge – 13 in Taipeh, 8 in Taichung, 7 in Tainan und 7 in Kaohsiung – empfohlen und sind in der Kategorie „Ausgewählt“ zu finden.

Die Neuzugänge in der Ausgabe 2024 bieten eine große Vielfalt an Küchenstilen, darunter taiwanesische Küche wie 3927 und Taiwan Rice Dining Hall in Taipeh; Chef Ah-Hsi’s Old Time Restaurant und huist in Taichung; oder A Fung’s Harmony Cuisine, Paul’s Canteen und Three Meals in Kaohsiung.

Sehr beliebt sind auch kleine Lokale wie das Zai Lai in Taichung, A Hai Taiwanese Oden, Shun Te Beef Soup und Wenpapa Goose in Tainan oder Three Wheels in Kaohsiung.

In Tainan gibt es auch ein neues Restaurant mit vegetarischer Küche – Mao Su.

Drei Sonderauszeichnungen des MICHELIN-Führers

Der MICHELIN-Führer empfiehlt nicht nur Qualitätsrestaurants, sondern hebt auch talentierte Persönlichkeiten hervor, die dazu beitragen, das gastronomische Angebot zu verbessern. Auf diese Weise würdigt er auch die Vielfalt der Berufe und des Know-hows in der Restaurantbranche.

MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Service Award 2024, der von The Glenlivet verliehen wird, zielt darauf ab, qualifizierte und talentierte Fachleute hervorzuheben und zu ermutigen, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Kundenerlebnisses leisten. Diese Auszeichnung geht an Yun-Shan HSU vom MICHELIN-Sternerestaurant Ban Bo in Taipeh.

Mit fast 10 Jahren Erfahrung in der F&B-Branche interagiert Hsu mit den Gästen mit einem tadellosen, warmen und durchdachten Stil. Sie ist eine liebenswürdige, leidenschaftliche und selbstbewusste Frau, deren Engagement und Service ein unvergessliches und angenehmes Esserlebnis schaffen.

MICHELIN Guide Sommelier-Auszeichnung

Der MICHELIN Guide Sommelier Award 2024 würdigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft von talentierten Sommeliers der Branche. In diesem Jahr geht der Sommelier Award an Yoyo TSENG vom kürzlich mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurant Yuen Ji in Taichung, der ersten weiblichen Preisträgerin des Sommelier Awards in Taiwan überhaupt.

Nachdem sie mehrere Jahre im L’Atelier de Joel Robuchon Taipei und im kantonesischen Restaurant als Sommelier gearbeitet hatte, verhalf ihr diese Erfahrung zu einem umfassenden Weinwissen und professionellem Service. Sie nutzt ihr Wissen und ihre Erfahrung, um faszinierende Kombinationen zu kreieren, die die Aromen der traditionellen taiwanesischen Gerichte durch wohlüberlegte Kombinationen wiedergeben.

MICHELIN Guide Young Chef Award

Mit dem von Mia C’bon verliehenen MICHELIN Guide Young Chef Award 2024 wird ein junger Küchenchef ausgezeichnet, der in einem der ausgewählten Restaurants arbeitet und dessen außergewöhnliches Talent und großes Potenzial die Inspektoren beeindruckt hat. Der diesjährige Preis geht an Tim, Ting-Yu CHEN vom neu ausgewählten Restaurant huist in Taichung. Tim hat die örtliche Kochschule absolviert und seine Fähigkeiten in Australien verfeinert. Seine Gerichte sind keine Spielerei, aber man spürt deutlich seine clevere Kreativität und sein solides Können, um die kulinarische Szene Taiwans zu präsentieren und das Image des Landes zu verbessern.

Die Restaurants sind Teil der Hotelauswahl des MICHELIN-Führers, der die einzigartigsten und aufregendsten Orte in Taiwan und auf der ganzen Welt vorstellt. Jedes Hotel in der Auswahl wird von den Experten des MICHELIN Guide aufgrund seines außergewöhnlichen Stils, Services und seiner Persönlichkeit ausgewählt und bietet Optionen für jeden Geldbeutel. Jedes Hotel kann direkt über die Website des MICHELIN-Führers gebucht werden.

https://guide.michelin.com/tw/en

RAW Taipeh – 2 Michelin Sterne



Der Guide MICHELIN Taïwan 2024 – Statistik

2024 Neu Aufsteiger Anzahl der Restaurants 343 3 Sterne MICHELIN 3 2 Sterne MICHELIN 5 1 Stern MICHELIN 41 7 3 Bib Gourmand 126 15 1* Empfohlene Restaurants 168 35 Grüne Sterne 6 Nach Städten: 2024 Neu Aufsteiger TAIPEH 157 3 Sterne MICHELIN 2 2 Sterne MICHELIN 5 1 Stern MICHELIN 30 5 1 Bib Gourmand 43 5 1* Empfohlene Restaurants 77 13 Grüne Sterne 5 2024 Neu Aufsteiger TAICHUNG 66 3 Sterne MICHELIN 1 1 Stern MICHELIN 8 1 2 Bib Gourmand 27 2 Empfohlene Restaurants 30 8 2024 Neu Aufsteiger TAINAN 59 Bib Gourmand 31 3 Empfohlene Restaurants 28 7 2024 Neu Aufsteiger KAOHSIUNG 61 1 Stern MICHELIN 3 1 Bib Gourmand 25 5 Empfohlene Restaurants 33 7 Grüne Sterne 1

GUIDE MICHELIN TAÏWAN 2024

TAIPEI

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Le Palais 頤宮 Cuisine cantonaise Taïrroir 態芮 Cuisine taïwanaise contemporaine

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine L’Atelier de Joël Robuchon 侯布雄 Cuisine française contemporaine logy Cuisine asiatique contemporaine Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊 Cuisine espagnole contemporaine Mudan 牡丹 Cuisine de tempura RAW Cuisine novatrice

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine A NOUVEAUTÉ Cuisine française contemporaine A Cut Spécialités de viandes Ad Astra Cuisine européenne contemporaine Ban Bo 斑泊 Cuisine taïwanaise contemporaine Circum- NEU Cuisine créative de nuit Cuisine française contemporaine Eika NEU 盈科 Cuisine japonaise contemporaine Fujin Tree Taiwanese Cuisine & Champagne (Songshan) 富錦樹台菜香檳 (松山) Cuisine taïwanaise Golden Formosa 金蓬萊遵古台菜 Cuisine taïwanaise Impromptu by Paul Lee Cuisine novatrice INITA Cuisine italienne contemporaine Ken Anhe 謙安和 Cuisine japonaise Kitcho 吉兆割烹壽司 Sushi Ming Fu 明福台菜海產 Cuisine taïwanaise Mipon 米香 Cuisine taïwanaise Mountain and Sea House 山海樓 Cuisine taïwanaise NOBUO NEU Cuisine contemporaine Paris 1930 de Hideki Takayama 巴黎廳1930x高山英紀 Cuisine française contemporaine Sens Aufsteiger Cuisine française contemporaine Shin Yeh Taiwanese Signature 欣葉 鐘菜 Cuisine taïwanaise Sushi Akira 明壽司 Sushi Sushi Ryu 鮨隆 Sushi Sushiyoshi 壽司芳 Cuisine japonaise T+T Cuisine asiatique contemporaine The Guest House 請客樓 Cuisine huaiyanaise Tien Hsiang Lo 天香樓 Cuisine de Hangzhou Wok by O’BOND Neu Cuisine créative Ya Ge 雅閣 Cuisine cantonaise Yu Kapo 彧割烹 Cuisine japonaise ZEA Cuisine latino-américaine

Empfohlene RESTAURANTS

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine 16 by Flo Cuisine française contemporaine 3927 NEU 叁酒弍沏 Cuisine taïwanaise 44 SV 南村 Cuisine taïwanaise 85TD 捌伍添第 Cuisine cantonaise AKIN NEU Cuisine créative Aleisha NEU Cuisine méditerranéenne Antico Forno 老烤箱 Cuisine italienne Artbrosia 雅意 Cuisine italienne Baho (Da’an) 八和 (大安) Barbecue CEO 1950 總裁藝文空間 Cuisine européenne contemporaine Cha Cha Thé Cuisine Cuisine française contemporaine Cheng Jia 承家 Cuisine taïwanaise Chinese Cuisine 雍翠庭 Cuisine taïwanaise Chope Chope Eatery Cuisine d’Asie du Sud-Est Chuan Mu Yuan 川畝園 Spécialités de dim sum Clover Cuisine française contemporaine Danny’s Steakhouse 教父牛排 Spécialités de viandes Da-Wan 大腕 Barbecue ÉCRU NEU Cuisine créative EMBERS Cuisine taïwanaise contemporaine Ephernité Cuisine française contemporaine FRASSI NEU Cuisine italienne contemporaine Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館 Spécialités de viandes Gi Yuan 驥園川菜 Cuisine sichuanaise Hosu 好嶼 Cuisine taïwanaise contemporaine Iron Chef Teppanyaki 鐵板教父 Teppanyaki Izmir Turk Kitchen NEU 伊茲密爾土耳其廚房 Cuisine turque Jarana Cuisine espagnole Kohaku NEU 琥珀 Cuisine japonaise Komboi NEU 空盤 Cuisine moderne LA Vie by thomas bühner 睿麗 Cuisine européenne contemporaine le beaujour 芃卓 Cuisine française contemporaine Lin Ju NEU 麟聚 Cuisine cantonaise Lin’s Vegetable Lamb Hotpot 林家蔬菜羊肉爐 Fondue chinoise Longtail Cuisine novatrice May Snow Hakka Food 五月雪客家私房珍釀 Cuisine Hakka Mochi Baby 麻糬寶寶 Street food Muji Beef Noodles 穆記牛肉麵 Spécialités de nouilles Mume Cuisine européenne contemporaine N°168 Prime Steakhouse (Zhongshan) N°168 Prime牛排館 (中山) Spécialités de viandes Orchid 蘭 Cuisine moderne Page 頁小館 Cuisine internationale PASTi Cuisine italienne Peng Lai 蓬萊 Cuisine taïwanaise Really Good Seafood 真的好海鮮 Poissons et fruits de mer Robin’s Teppanyaki Robin’s 鐵板燒 Teppanyaki Sasa 笹鮨 Sushi Set. NEU Cuisine créative Shan Nay Chicken 山內雞肉 Street food Shi NEU 蒔 Cuisine japonaise Shih Chia Big Rice Ball 施家鮮肉湯圓 Small eats Shin Yeh Taiwanese Cuisine 欣葉台菜 (創始店) Cuisine taïwanaise Shing-Peng-Lai (Zhongshan North Road) 興蓬萊台菜 (中山北路) Cuisine taïwanaise Silks House 晶華軒 Cuisine cantonaise Sushi Masuda 鮨增田 Sushi Sushi Nanami 鮨七海 Sushi Sushi Nomura 鮨野村 Sushi Sushi Touryuumon 鮨天本 登龍門 Sushi Taiwan Rice Dining Hall NEU 泔 Cuisine taïwanaise Tajimaya Shabu Shabu 但馬家涮涮鍋 (本館) Shabu-shabu Tao Luan Ting Roast Peking Duck Palace 北平陶然亭 Cuisine pékinoise Thai & Thai Cuisine thaïlandaise The Dragon 辰園 Cuisine cantonaise The Tavernist Cuisine européenne contemporaine The Ukai Teppanyaki Toh-A’ 桌藏 Cuisine novatrice Tsuki Yo Iwa 月夜岩 Cuisine japonaise Tutto Bello Cuisine italienne contemporaine Uke 筌 Cuisine japonaise Uosho 魚庒 Cuisine japonaise Vanne Yakiniku 梵燒肉 Barbecue Wamaki 和蒔炭火割烹 Cuisine japonaise Xiang Se 香色 Cuisine européenne contemporaine Yangming Spring (Shilin) 陽明春天 (士林) Cuisine végétarienne Yuan Huan Pien Oyster Egg Omelette 圓環邊蚵仔煎 Street food Zaap NEU Cuisine thaïlandaise Zan 讚 Teppanyaki

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine EMBERS Cuisine taïwanaise contemporaine Hosu 好嶼 Cuisine taïwanaise contemporaine Little Tree Food (Da’an Road) 小小樹食 (大安路) Cuisine végétarienne Mountain and Sea House 山海樓 Cuisine taïwanaise Yangming Spring (Shilin) 陽明春天 (士林) Cuisine végétarienne

TAICHUNG

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine JL Studio Cuisine singapourienne contemporaine

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Fleur de Sel 鹽之華 Cuisine française contemporaine Forchetta Cuisine européenne contemporaine La Maison de Win 文公館 Cuisine taïwanaise contemporaine L’Atelier par Yao Aufsteiger Cuisine française contemporaine MINIMAL Aufsteiger Cuisine moderne Oretachi No Nikuya 俺達的肉屋 Barbecue Sur- 澀 Cuisine taïwanaise contemporaine Yuen Ji NEU 元紀 Cuisine taïwanaise

Empfohlene RESTAURANTS

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine Chef Ah-Hsi’s Old Time Restaurant NEU 阿禧師懷舊餐館 Cuisine taïwanaise Chien Wei Seafood 千味海鮮 Cuisine taïwanaise Chilliesine (West) 淇里思 (西區) Cuisine indienne enPure NEU 瀞 Cuisine moderne FReNCHIE FReNCHIE Cuisine française contemporaine FRINS NEU Cuisine française contemporaine Hello VietNam 越南你好 Cuisine vietnamienne Hibiki Seafood 響海鮮 Poissons et fruits de mer huist NEU 卉寓 Cuisine taïwanaise contemporaine Inflorescence 飛花落院 Cuisine japonaise Isagi 潔 Cuisine japonaise KR Prime Steak Spécialités de viandes Le Côté LM NEU 小樂沐 Cuisine française contemporaine Le Plein 滿堂 Cuisine novatrice Master of Mushroom (Xinshe) 菇神 (新社) Cuisine taïwanaise MeatGQ 橡木炙烤牛排館 Spécialités de viandes Meidz Seafood 梅子 Poissons et fruits de mer Moment in Beijing 京華煙雲 Cuisine pékinoise Orient Dragon 東方龍 Cuisine taïwanaise PI Cuisine européenne contemporaine Rong Cuisine 豬肉榮小料理 Cuisine asiatique Shan Shin (West) 膳馨 (西區) Cuisine taïwanaise Torien Yakitori 鳥苑 Cuisine japonaise Tu Pang 地坊 Cuisine européenne contemporaine UNA-VERSE NEU Cuisine créative VARMT (West) NEU 發愣吃 (西區) Spécialités de nouilles Wen Tao 溫叨 Cuisine taïwanaise Yu Yue Lou 与玥樓 Cuisine cantonaise Yuan 元 Cuisine taïwanaise contemporaine Zai Lai NEU 在來 Small eats

TAINAN

Empfohlene RESTAURANTS

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine A Cun Beef Soup (Baoan Road) 阿村牛肉湯 (保安路) Small eats A Hai Taiwanese Oden NEU 阿輝黑輪 Small eats A Ming Zhu Xing (Baoan Road) 阿明豬心冬粉 (保安路) Small eats A-Yu Beef Shabu Shabu (Kunlun Road) 阿裕牛肉 (崑崙路) Fondue chinoise Bistro Alley 饕弄杯 Cuisine européenne contemporaine Como En Casa Gourmet 橄饗家 Cuisine espagnole Di Yi Ding 帝一鐤 Poissons et fruits de mer Eastern Castle Noodles 城邊真味炒鱔魚專家 Small eats Feng No Seafood 豐之海鮮漁府 Poissons et fruits de mer Good Hunan Cuisine 有你真好 湘菜沙龍 Cuisine du Hunan Gyu Go Zou 牛五蔵 Fondue chinoise Hara Peko NEU Cuisine moderne Hsin Hsin 欣欣餐廳 Cuisine taïwanaise Jin Xia 錦霞樓 Cuisine taïwanaise Jyu Dim NEU 寓點 Spécialités de dim sum Kaiyuan Road No Name Milkfish 開元路無名虱目魚 Small eats Kanshi 甘旨 Cuisine japonaise Lao Tseng Lamb 老曾羊肉 Small eats L’herbe NEU 香草小餐酒 Cuisine européenne contemporaine Mao Su NEU 毛蔬 Cuisine végétarienne Pankoko 㕩肉舖 Barbecue Plum Chang 揚梅吐氣 Cuisine taïwanaise Principe 原則 Cuisine française contemporaine Shun Te Beef Soup NEU 順德牛肉湯 Small eats The Temple-front Eatery 沙淘宮廟海產 Cuisine taïwanaise Wang Jia Smoked Lamb 王家燻羊肉 Cuisine taïwanaise Wenpapa Goose NEU 溫爸鵝肉 Small eats Zai Fa Hao 再發號 Small eats

KAOHSIUNG

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine GEN NEU 雋 Cuisine cantonaise Haili Cuisine moderne Sho 承 Cuisine japonaise

Empfohlene RESTAURANTS

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Type de cuisine A Fung’s Harmony Cuisine NEU 三禾清豐 Cuisine taïwanaise CHO NEU 秋 Cuisine moderne Bo Home 柏弘肉燥 Cuisine taïwanaise Ça marche 薩瑪法國小館 Cuisine européenne contemporaine Capstone Steakhouse Spécialités de viandes Chang Sheng 29 長生29 Cuisine taïwanaise Cheng’s Noodles 鄭家切仔麵 Spécialités de nouilles Crab’s House 蟳之屋 Poissons et fruits de mer CRATAIN NEU Cuisine européenne contemporaine Duck Zhen (Wufu 4th Road) 鴨肉珍 (五福四路) Small eats Fu Yuan 福園 Cuisine taïwanaise Good Crab House 好蟳屋 Poissons et fruits de mer Hai Guang 海光俱樂部中餐廳 Jiangzhe Hung Tao Shanghainese Dumpling (Cianjin) 紅陶上海湯包 (前金) Spécialités de dim sum Kuca Seafood 古家海鮮 Poissons et fruits de mer Majesty 美享地 Cuisine novatrice Marc L³ Cuisine européenne contemporaine MU 沐 Cuisine novatrice Nibbon Cuisine européenne contemporaine Opus One Yin Yue 弄盞欣悅 Cuisine européenne contemporaine Papillon Cuisine française contemporaine Paul’s Canteen NEU 波記食堂 Cuisine taïwanaise Syan Syang 仙香飲食店 Cuisine taïwanaise Tain Chu NEU 天廚 Cuisine sichuanaise Tainan Wang 台南旺 Cuisine taïwanaise Temperature Studio 溫度劑 Cuisine novatrice the FRONT HOUSE 方蒔 Cuisine novatrice Thomas Chien Cuisine française contemporaine Three Meals NEU 三餐暖食 Cuisine taïwanaise Three Wheels NEU 三輪的店 Small eats Ukai-tei Teppanyaki White Gourd and Fat Person 冬瓜與胖子 Cuisine taïwanaise Xiantaosu 仙桃素 Cuisine végétarienne

餐廳名稱(英文) 餐廳名稱(中文) 料理風格 Name des Restaurants Nom du restaurant (chinois) Style de cuisine Thomas Chien Cuisine française contemporaine

