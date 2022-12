Thomas Bühner plant „La Vie“ für Taipeh

„La Vie by Thomas Bühner“: Thomas Bühner eröffnet 2023 erstes internationales Restaurant in Taiwan.

Zwölf Jahre lang war Thomas Bühner Geschäftsführer und Küchenchef im Osnabrücker Restaurant la vie, ausgezeichnet mit drei Michelin Sternen und 19 Gault&Millau Punkten. Im Sommer 2018 schloss das Restaurant seine Türen. Nun meldet sich der 60-jährige Spitzenkoch mit einem Restaurant im Ausland zurück: Das „La Vie by Thomas Bühner“ eröffnet im ersten Halbjahr 2023 im taiwanesischen Taipeh.

Mit dem neuen Restaurant befindet sich Bühner in bester Gesellschaft, denn die Millionenstadt Taipeh zählt derzeit rund 31 Restaurants, die vom Guide Michelin mit mindestens einem Stern und bis zu drei Sternen ausgezeichnet sind. Zu den bekanntesten gehören dabei sicherlich die Zwei-Sterne-Restaurants L’Atelier de Joël Robuchon, das RAW von André Chiang , und das Restaurant Taïrroir. Letztere befinden sich in direkter Nachbarschaft zum neuen „La Vie by Thomas Bühner“. Denn dieses eröffnet in der modernen Noke Mall – einem neu entwickelten Einkaufszentrum mit diversen Restaurants, einer Kunstausstellung, Shops internationaler Luxusmarken und einer Eislaufarena.

Betrieben wird das neue „La Vie" von Bühners taiwanesischem Partner Genesis Lavie unter der Leitung von Ray Wu. Bühner selbst fungiert als Konzeptgeber und Patron des Projektes. Er zeichnet also nicht nur für die Besetzung der Position des Küchenchefs verantwortlich, sondern wird auch die Speisekarte konzipieren, das Team vor Ort trainieren und mindestens vier Mal im Jahr für zwei bis drei Wochen persönlich vor Ort sein. Für Bühner kein ungewöhnlicher Weg, denn in den vergangenen Jahren hat sich der Wahl-Osnabrücker beruflich noch einmal ganz neu aufgestellt: Statt ein Restaurant zu führen und täglich hinter dem Herd zu stehen, ist Bühner zum international gefragten Berater und Gastkoch avanciert. Dabei ist der asiatische Markt für ihn einer der wichtigsten geworden. Bereits 2019 hat Bühner im Süden von Taiwan das Majesty Restaurant im Kaohsiung Marriott Hotel eröffnet – und bis Ende Oktober 2022 als kulinarischer Berater begleitet.

Den Küchenchef des Majesty, Xavier Yeung, hat Bühner nun für das „La Vie by Thomas Bühner“ verpflichten können. Der aus Hongkong stammende Küchenchef hat bereits bei Joël Robuchon und Richard Ekkebus Erfahrungen gesammelt und bringt damit die besten Voraussetzungen für das neue „La Vie by Thomas Bühner“ mit.

Dort wird eine europäische Küche mit den besten taiwanesischen Produkten angeboten. Bühner-Fans dürfen sich dabei auf Gerichte freuen, die in einigen Bereichen sicherlich auch an das erste la vie in Osnabrück erinnern werden. Denn die über fast drei Jahrzehnte entwickelte Küchenphilosophie des Spitzenkochs ist sozusagen Teil seiner DNA: Eine avantgardistische Aromenküche, die sich grundsätzlich am Eigengeschmack eines jeden Produktes orientiert und sich durch Bühners Vorliebe für das Niedertemperaturgaren und die große Spannbreite eines Menüs auszeichnet. Puristische Gerichte wechseln sich immer mit spielerisch angerichteten Tellern ab und erzeugen dadurch eine sinnliche Dramaturgie.

Insgesamt wird das „La Vie by Thomas Bühner“ 27 Gästen einen Platz bieten. Und das in atemberaubendem Ambiente, für das Interior Designer Olaf Kitzig verantwortlich zeichnet.

Aktuellste Informationen zum neuen „La Vie by Thomas Bühner“ sind auf dem Social Media Account von Bühner www.instagram.com/thomasbuehner/ zu finden.

Taipeh ist die Hauptstadt von Taiwan und bietet eine vielfältige und lebhafte Gastronomie. Die Stadt ist bekannt für ihre traditionellen Straßenmärkte, in denen man leckere Snacks und Mahlzeiten zu günstigen Preisen genießen kann. Einige der beliebtesten Gerichte in Taipeh sind „Guabao“, ein gefüllter Brötchen-Snack, der mit Schweinefleisch, Erdnusssauce und Koriander gefüllt ist, „Xiaolongbao„, hausgemachte Teigtaschen mit Fleisch- oder Gemüsefüllung, und „Shaved Ice“, ein Eis-Dessert, das mit verschiedenen Toppings serviert wird. Taipeh ist auch bekannt für seine vielfältige Auswahl an Straßenständen und Märkten, auf denen man regionale Spezialitäten und exotische Früchte probieren kann. Die Stadt ist auch Heimat von zahlreichen Gourmet-Restaurants, die Gerichte aus aller Welt anbieten, von französischer Küche bis hin zu japanischen Sushis. Insgesamt bietet Taipeh eine reiche und vielfältige Gastronomie, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Von traditionellen Straßenmärkten bis hin zu Gourmet-Restaurants ist die Stadt ein Paradies für Foodies. Taiwan ist das moderne, demokratische China, ein enger Verbündeter von uns und auf jeden Fall eine Reise wert!